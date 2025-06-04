ЄС готує нові санкції проти російської нафти: зниження цінової стелі та боротьба з тіньовим флотом

Європейський Союз планує посилити санкційний тиск на російський нафтовий сектор, зокрема через зниження цінової стелі на нафту та розширення списку суден тіньового флоту, що допомагають обходити обмеження. Ці заходи є частиною 18-го пакету санкцій, який обговорюється напередодні саміту G7 у Канаді.
Основні аспекти нових санкційних ініціатив
- Зниження цінової стелі на нафту: ЄС пропонує знизити поточну цінову стелю на російську нафту з $60 до $45 за барель, щоб зменшити доходи кремля від експорту енергоносіїв.
- Розширення списку тіньового флоту: Планується додати до санкційного списку ще до 600 суден, які використовуються росією для обходу санкцій та транспортування нафти без належного страхування.
- Санкції проти фінансових установ: Очікується введення обмежень проти понад 20 російських банків, включаючи відключення від системи SWIFT, а також заморожування активів фонду прямих інвестицій.
- Обмеження на експорт промислових компонентів: ЄС планує заборонити експорт до росії різних промислових компонентів, які можуть використовуватися у військовій промисловості.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, Euronews, RFE/RL, European Commission
Додаткові джерела інформації по темі:
* The Guardian: Європейська єдність під загрозою через можливе пом’якшення санкцій з боку США
* The Times: Час припинити розмови та перекрити російські нафтові потоки
* AP News: Економіка росії під тиском через війну та санкції