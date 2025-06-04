Тижневий огляд: запаси нафти в США знижуються, попит на бензин зростає

Обновлено: Июнь 04, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Тижневий огляд: запаси нафти в США знижуються, попит на бензин зростає

У період з 30 травня по 3 червня 2025 року в США спостерігалося зниження запасів нафти та зростання попиту на бензин, що вплинуло на світові ціни на нафту.

Ключові тенденції нафтового ринку США

  • Запаси сирої нафти в США зменшилися на 3,3 млн барелів за тиждень, що завершився 30 травня, перевищивши очікування аналітиків щодо зниження на 0,9 млн барелів. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
  • Запаси бензину зросли на 4,7 млн барелів, що свідчить про підготовку до літнього сезону підвищеного попиту.
  • Запаси дистилятів збільшилися на 760 тис. барелів, залишаючись на 17% нижче п’ятирічного середнього рівня.
  • Ціни на нафту зросли: Brent торгувався на рівні $65,66 за барель, а WTI — $63,42, що на $1–2 вище, ніж тижнем раніше.
  • Торговельна активність на NYMEX зросла: обсяг торгів ф’ючерсами на Light Sweet Crude досяг 1 194 427 контрактів, що на 40% більше, ніж попереднього дня.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Trading Economics, Reuters, EIA, AP News

Додаткові джерела інформації по темі:

* Quantum Commodity Intelligence
* TradingView

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(Всего статей: 55)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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