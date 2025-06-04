Тижневий огляд: запаси нафти в США знижуються, попит на бензин зростає

У період з 30 травня по 3 червня 2025 року в США спостерігалося зниження запасів нафти та зростання попиту на бензин, що вплинуло на світові ціни на нафту.
Ключові тенденції нафтового ринку США
- Запаси сирої нафти в США зменшилися на 3,3 млн барелів за тиждень, що завершився 30 травня, перевищивши очікування аналітиків щодо зниження на 0,9 млн барелів. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- Запаси бензину зросли на 4,7 млн барелів, що свідчить про підготовку до літнього сезону підвищеного попиту.
- Запаси дистилятів збільшилися на 760 тис. барелів, залишаючись на 17% нижче п’ятирічного середнього рівня.
- Ціни на нафту зросли: Brent торгувався на рівні $65,66 за барель, а WTI — $63,42, що на $1–2 вище, ніж тижнем раніше.
- Торговельна активність на NYMEX зросла: обсяг торгів ф’ючерсами на Light Sweet Crude досяг 1 194 427 контрактів, що на 40% більше, ніж попереднього дня.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Trading Economics, Reuters, EIA, AP News
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