Стале авіаційне паливо: виклики та нові рішення на шляху до декарбонізації авіації
Попри зростаючі труднощі з виробництвом та постачанням сталого авіаційного палива (SAF), авіаційна галузь продовжує шукати інноваційні рішення для досягнення цілей з нульовими викидами до 2050 року. Нещодавні події свідчать про активізацію зусиль у цьому напрямку.
Головні події тижня у сфері SAF
- Співпраця LanzaJet та ATOBA Energy: 4 червня компанії підписали меморандум про взаєморозуміння для розробки нових комерційних моделей, що сприятимуть розширенню доступу до SAF та прискоренню його впровадження. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- Прогноз IATA щодо виробництва SAF: Міжнародна асоціація повітряного транспорту очікує, що у 2025 році виробництво SAF подвоїться до 2 мільйонів тонн, що становитиме лише 0,7% від загального споживання авіаційного палива. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
- Інвестиції British Airways у SAF: Авіакомпанія інвестує $3,5 мільярда у SAF, що дозволяє їй отримувати паливо за ціною на 40% нижчою за ринкову, забезпечуючи конкурентну перевагу.
- Законодавчі ініціативи у США: Штати Невада та Мічиган розглядають законопроєкти, що передбачають фінансові стимули для виробництва та використання SAF, включаючи субсидії та податкові кредити.
- Критика енергетичних компаній: На саміті IATA авіакомпанії висловили занепокоєння щодо недостатнього виробництва SAF та затримок у постачанні нових, ефективніших літаків.
«Ми все ще маємо час досягти цілей, але необхідно бачити більше дій з боку всіх учасників ланцюга створення вартості, щоб забезпечити досягнення цілей галузі,» — зазначив директор IATA Віллі Волш.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, GreenAir News, Ethanol Producer, The Times, Michigan Advance
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