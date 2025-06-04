Стале авіаційне паливо: виклики та нові рішення на шляху до декарбонізації авіації

Обновлено: Июнь 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Стале авіаційне паливо: виклики та нові рішення на шляху до декарбонізації авіації

Стале авіаційне паливо: виклики та нові рішення на шляху до декарбонізації авіації

Попри зростаючі труднощі з виробництвом та постачанням сталого авіаційного палива (SAF), авіаційна галузь продовжує шукати інноваційні рішення для досягнення цілей з нульовими викидами до 2050 року. Нещодавні події свідчать про активізацію зусиль у цьому напрямку.

Головні події тижня у сфері SAF

  • Співпраця LanzaJet та ATOBA Energy: 4 червня компанії підписали меморандум про взаєморозуміння для розробки нових комерційних моделей, що сприятимуть розширенню доступу до SAF та прискоренню його впровадження. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
  • Прогноз IATA щодо виробництва SAF: Міжнародна асоціація повітряного транспорту очікує, що у 2025 році виробництво SAF подвоїться до 2 мільйонів тонн, що становитиме лише 0,7% від загального споживання авіаційного палива. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
  • Інвестиції British Airways у SAF: Авіакомпанія інвестує $3,5 мільярда у SAF, що дозволяє їй отримувати паливо за ціною на 40% нижчою за ринкову, забезпечуючи конкурентну перевагу.
  • Законодавчі ініціативи у США: Штати Невада та Мічиган розглядають законопроєкти, що передбачають фінансові стимули для виробництва та використання SAF, включаючи субсидії та податкові кредити.
  • Критика енергетичних компаній: На саміті IATA авіакомпанії висловили занепокоєння щодо недостатнього виробництва SAF та затримок у постачанні нових, ефективніших літаків.

«Ми все ще маємо час досягти цілей, але необхідно бачити більше дій з боку всіх учасників ланцюга створення вартості, щоб забезпечити досягнення цілей галузі,» — зазначив директор IATA Віллі Волш.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, GreenAir News, Ethanol Producer, The Times, Michigan Advance

Додаткові джерела інформації по темі:

* Biofuels Digest
* ChemAnalyst
* Arab News

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(Всего статей: 55)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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