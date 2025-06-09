Дешеві китайські сонячні панелі пришвидшують децентралізацію енергетики в країнах, що розвиваються

Зростання тарифів, девальвація валют і доступне обладнання стимулюють масовий перехід домогосподарств до малої сонячної генерації, змінюючи модель енергопостачання

Масштабні інвестиції у децентралізовану енергетику

У 2024 році країни з економіками, що розвиваються (EMDE), активно нарощували інвестиції у відновлювану енергетику. Хоча в Індії та країнах Африки були зафіксовані рекордні обсяги схвалених інвестиційних рішень у масштабні проєкти — \$9 млрд та \$14 млрд відповідно, — багато інших регіонів стикаються з обмеженнями:

Недоступність фінансування через валютні ризики та загрози макроекономічної стабільності

через валютні ризики та загрози макроекономічної стабільності Брак розвиненого внутрішнього фінансового сектору, що унеможливлює реалізацію масштабних проєктів без зовнішньої підтримки

Залежність від фінансових інституцій розвитку та експортно-кредитних агентств

Приклад Пакистану: споживачі інвестують у сонячну генерацію самостійно

Пакистан став прикладом країни, де низька вартість китайських сонячних панелей відкрила можливість для домогосподарств та бізнесу самостійно інвестувати в альтернативну енергетику, попри кризу державної енергосистеми.

З 2021 року тарифи на електроенергію зросли на 155%

Нестача потужностей призвела до віялових відключень

У 2024 році було імпортовано 19 ГВт сонячних панелей

сонячних панелей Продаж електроенергії з Національної енергомережі впав на 10% з 2022 року

Попри наявність або відсутність схем нет-метрингу, споживачі знаходять фінансову вигоду: окупність — від 2 до 4 років.

Китайський експорт та глобальний вплив

Дешеві модулі з Китаю сприяли вибуховому росту імпорту в EMDE:

У 2024 році 44% китайського експорту сонячного обладнання припадало на EMDE (у 2022 — лише 33%)

сонячного обладнання припадало на EMDE (у 2022 — лише 33%) 41 країна зафіксувала рекордні обсяги імпорту

зафіксувала рекордні обсяги імпорту В Африці, зокрема в Нігерії, спостерігається різке зростання закупівель

Проте не завжди зрозуміло, чи імпортоване обладнання спрямоване на дахові системи, мінімережі чи масштабні об’єкти. Часто вибухове зростання не супроводжується структурними змінами, необхідними для великої генерації.

Чому децентралізація — це відповідь?

Поки великі інфраструктурні проєкти залишаються ризикованими для інвесторів, децентралізована генерація:

Потребує меншого капіталу на старті

на старті Швидше реагує на зростання тарифів

Працює на рівні домогосподарств, не чекаючи рішень регулятора

Такий підхід може стати фінансово стійкішою альтернативою масштабному будівництву в умовах високих кредитних ставок і обмеженого доступу до фінансів.

Попередження: ризики соціального дисбалансу

У Пакистані нова модель має і зворотний бік:

Інвестиції в сонячні системи роблять здебільшого заможні споживачі

Бідні домогосподарства залишаються з фіксованими тарифними зобов’язаннями

Щоб уникнути соціальної нерівності, необхідні:

Інфраструктурна модернізація для інтеграції децентралізованих джерел

для інтеграції децентралізованих джерел Цільова підтримка малозабезпечених верств для участі в енергетичному переході

Висновок

Пакистан демонструє, що навіть у складних умовах нестабільності й енергетичних криз можна створити нову модель розвитку за допомогою доступних технологій. Однак для масштабування цього досвіду в інших країнах потрібна довгострокова політика, інфраструктура та соціальна орієнтація.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

IEA – Solar PV Equipment Supply Chain (2025)

BNEF – BloombergNEF Solar Market Trends

Додаткові джерела інформації:

IEA World Energy Investment 2024

IRENA – International Renewable Energy Agency