Зростання нафтового виробництва у GoA може вплинути на світовий нафтовий ринок

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , ,

Зростання нафтового виробництва у GoA може вплинути на світовий нафтовий ринок

Цьогорічні прогнози EIA вказують на стабільне або зростаюче виробництво в Federal Offshore Gulf of America (GoA), з введенням нових нафтових проєктів. Це може відобразитись на глобальних цінах та вкрай важливих механізмах постачання до України.

Стан справ у GoA та прогноз від EIA

  • У 2025–2026 рр. щоденне виробництво нафти у GoA очікується на рівні 1,80–1,81 млн бар./доб (проти 1,77 млн у 2024)
  • Стабільне чи трохи знижене виробництво газу: 1,72 Bcf/d (2025) → 1,64 Bcf/d (2026), порівняно з 1,79 Bcf/d у 2024 Важливий драйвер зростання – запуск 13 нових родовищ, включно з Whale, Ballymore, Dover, Shenandoah, Leon, Castile, Salamanca та іншими
  • Ризики: підвищена активність ураганів у сезон — це можливі простої нафтовидобутку

Як це важливо для паливного ринку України

  • Глобальні ціни на нафту – зростання пропозиції з GoA може призвести до зниження Brent, що прямо впливає на вартість імпорту пального в Україну.
  • Низькі ціни зменшують витрати на постачання, підвищуючи маржу імпортерів та можуть знизити вартість на заправках.
  • Конкуренція на ринку: українські оператори мають нагоду розширити джерела імпорту, оптимізуючи логістику шляхом постачання дешевшого пального.
  • Проте ураганні ризики можуть тимчасово зупинити постачання, що викликає ризики постачання до України.

Висновок

Результати STEO EIA – сигнал для українського ринку: можливий тренд на дешевші імпортовані обсяги пального, але з підвищеним ризиком через погодні фактори.

Джерело: Terminal
За матеріалами: EIA Short‑Term Energy Outlook, May 2025 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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