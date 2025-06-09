Зростання нафтового виробництва у GoA може вплинути на світовий нафтовий ринок

Цьогорічні прогнози EIA вказують на стабільне або зростаюче виробництво в Federal Offshore Gulf of America (GoA), з введенням нових нафтових проєктів. Це може відобразитись на глобальних цінах та вкрай важливих механізмах постачання до України.
Стан справ у GoA та прогноз від EIA
- У 2025–2026 рр. щоденне виробництво нафти у GoA очікується на рівні 1,80–1,81 млн бар./доб (проти 1,77 млн у 2024)
- Стабільне чи трохи знижене виробництво газу: 1,72 Bcf/d (2025) → 1,64 Bcf/d (2026), порівняно з 1,79 Bcf/d у 2024 Важливий драйвер зростання – запуск 13 нових родовищ, включно з Whale, Ballymore, Dover, Shenandoah, Leon, Castile, Salamanca та іншими
- Ризики: підвищена активність ураганів у сезон — це можливі простої нафтовидобутку
Як це важливо для паливного ринку України
- Глобальні ціни на нафту – зростання пропозиції з GoA може призвести до зниження Brent, що прямо впливає на вартість імпорту пального в Україну.
- Низькі ціни зменшують витрати на постачання, підвищуючи маржу імпортерів та можуть знизити вартість на заправках.
- Конкуренція на ринку: українські оператори мають нагоду розширити джерела імпорту, оптимізуючи логістику шляхом постачання дешевшого пального.
- Проте ураганні ризики можуть тимчасово зупинити постачання, що викликає ризики постачання до України.
Висновок
Результати STEO EIA – сигнал для українського ринку: можливий тренд на дешевші імпортовані обсяги пального, але з підвищеним ризиком через погодні фактори.
Джерело: Terminal
За матеріалами: EIA Short‑Term Energy Outlook, May 2025