Світові інвестиції в низьковуглецеві види палива досягнуть рекордного рівня у 2025 році, але залежать від політичної підтримки

Попри динамічне зростання фінансування, розвиток низьковуглецевих технологій все ще вразливий до змін регуляторної політики. У 2025 році глобальні інвестиції в низьковуглецеві види палива, як очікується, знову сягнуть рекордного рівня. Зокрема, зросте фінансування біоенергетики, водневих проєктів і виробництва електролізерів. Водночас реалізація багатьох ініціатив залишається критично залежною від державної підтримки, субсидій та довгострокової політики декарбонізації.
Біоенергетика: стабільне зростання, нові закони та перспективи
- У 2025 році інвестиції в біоенергетику зростуть на 13% порівняно з попереднім роком та перевищать 16 млрд доларів, попри незначне уповільнення запуску нових потужностей з виробництва рідкого біопалива.
- Близько половини інвестицій у сектор спрямовується на біодизель та етанол, переважно у США та Бразилії.
- Інвестиції в Бразилії залишаються на рівні 3 млрд доларів, але можуть зрости завдяки новому закону “Fuels of the Future”, який може залучити до 4 млрд доларів щорічно упродовж наступного десятиліття.
- Компанія Raízen (спільне підприємство Shell і Cosan) вже виділила 2 млрд доларів на будівництво дев’яти заводів з виробництва біоетанолу другого покоління до 2035 року.
- Міжнародна морська організація (IMO) у 2024 році затвердила вуглецевий податок та стандарти на паливо для судноплавства, що покращує перспективи застосування біопалива в глобальному морському транспорті.
Європейський лідер в біогазі: політика дає результат
- На частку Європи припадає 60% глобальних інвестицій у біогаз і біометан.
- У 2024 році в регіоні було вироблено 25 млрд кубометрів цих газів, а мета REPowerEU — 35 млрд кубометрів щорічно.
- Зростання інвестицій підтримується як національними, так і європейськими політиками.
Водень: водночас прогрес і виклики
- Попри скасування великих проєктів, як-от 50-тисячний проєкт з метанолу у Швеції, інвестиції у 2024 році зросли на 60%.
- Щоб реалізувати всі вже затверджені проєкти (з ухваленим FID), у 2025 році знадобиться збільшити інвестиції ще на 70% — до майже 8 млрд доларів.
- Це дозволить наростити світову потужність виробництва низьковуглецевого водню до 7,5 млн тонн до 2035 року, що в 15 разів більше за поточний рівень.
- Стимули включають нові податкові пільги в Австралії та фонд ЄС у розмірі 200 млн доларів.
Електролізери: ривок у масштабах
- Інвестиції у виробництво електролізерів у 2024 році зросли на 90% до 2,5 млрд доларів.
- У 2025 році очікується зростання ще на 150%.
- Значний внесок дає Індія: у місті Какінада почато будівництво заводу з виробництва 1 млн тонн низьковуглецевого аміаку на рік з орієнтацією на експорт до Європи.
CCUS і водень: ризики та відкладені проєкти
- Понад третину інвестицій у виробництво водню з технологією вловлювання вуглецю (CCUS) припадає на Північну Америку.
- Втім, у 2025 році скасовано кілька проєктів, зокрема Air Products вийшла з проєкту електролізера на 13 тис. тонн і призупинила будівництво великого комплексу на 600 тис. тонн у Луїзіані через відсутність довгострокових контрактів на постачання, попри вже ухвалене FID у 2023 році.
Висновки на майбутнє
- Інвестиційна активність зростає у більшості напрямів низьковуглецевої енергетики, але її реалізація критично залежить від стабільної політики, субсидій та ринку збуту.
- Без відповідної державної підтримки навіть великі проєкти з FID можуть бути відкладені або скасовані.
- Європа та США залишаються центрами розвитку, але стрімко нарощують темпи та нові гравці — зокрема Індія та Бразилія.
«Без гарантованих контрактів або ринків збуту компанії змушені переглядати або заморожувати масштабні проєкти, попри наявні дозволи та підтримку», йдеться у звіті IEA.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA — World Energy Investment 2025
Додаткові джерела інформації: REPowerEU Plan, Shell & Cosan on Brazilian biofuels, Air Products — Hydrogen Projects Update