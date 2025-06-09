Світові інвестиції в низьковуглецеві види палива досягнуть рекордного рівня у 2025 році, але залежать від політичної підтримки

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Світові інвестиції в низьковуглецеві види палива досягнуть рекордного рівня у 2025 році, але залежать від політичної підтримки

Попри динамічне зростання фінансування, розвиток низьковуглецевих технологій все ще вразливий до змін регуляторної політики. У 2025 році глобальні інвестиції в низьковуглецеві види палива, як очікується, знову сягнуть рекордного рівня. Зокрема, зросте фінансування біоенергетики, водневих проєктів і виробництва електролізерів. Водночас реалізація багатьох ініціатив залишається критично залежною від державної підтримки, субсидій та довгострокової політики декарбонізації.

Біоенергетика: стабільне зростання, нові закони та перспективи

  • У 2025 році інвестиції в біоенергетику зростуть на 13% порівняно з попереднім роком та перевищать 16 млрд доларів, попри незначне уповільнення запуску нових потужностей з виробництва рідкого біопалива.
  • Близько половини інвестицій у сектор спрямовується на біодизель та етанол, переважно у США та Бразилії.
  • Інвестиції в Бразилії залишаються на рівні 3 млрд доларів, але можуть зрости завдяки новому закону “Fuels of the Future”, який може залучити до 4 млрд доларів щорічно упродовж наступного десятиліття.
  • Компанія Raízen (спільне підприємство Shell і Cosan) вже виділила 2 млрд доларів на будівництво дев’яти заводів з виробництва біоетанолу другого покоління до 2035 року.
  • Міжнародна морська організація (IMO) у 2024 році затвердила вуглецевий податок та стандарти на паливо для судноплавства, що покращує перспективи застосування біопалива в глобальному морському транспорті.

Європейський лідер в біогазі: політика дає результат

  • На частку Європи припадає 60% глобальних інвестицій у біогаз і біометан.
  • У 2024 році в регіоні було вироблено 25 млрд кубометрів цих газів, а мета REPowerEU — 35 млрд кубометрів щорічно.
  • Зростання інвестицій підтримується як національними, так і європейськими політиками.

Водень: водночас прогрес і виклики

  • Попри скасування великих проєктів, як-от 50-тисячний проєкт з метанолу у Швеції, інвестиції у 2024 році зросли на 60%.
  • Щоб реалізувати всі вже затверджені проєкти (з ухваленим FID), у 2025 році знадобиться збільшити інвестиції ще на 70% — до майже 8 млрд доларів.
  • Це дозволить наростити світову потужність виробництва низьковуглецевого водню до 7,5 млн тонн до 2035 року, що в 15 разів більше за поточний рівень.
  • Стимули включають нові податкові пільги в Австралії та фонд ЄС у розмірі 200 млн доларів.

Електролізери: ривок у масштабах

  • Інвестиції у виробництво електролізерів у 2024 році зросли на 90% до 2,5 млрд доларів.
  • У 2025 році очікується зростання ще на 150%.
  • Значний внесок дає Індія: у місті Какінада почато будівництво заводу з виробництва 1 млн тонн низьковуглецевого аміаку на рік з орієнтацією на експорт до Європи.

CCUS і водень: ризики та відкладені проєкти

  • Понад третину інвестицій у виробництво водню з технологією вловлювання вуглецю (CCUS) припадає на Північну Америку.
  • Втім, у 2025 році скасовано кілька проєктів, зокрема Air Products вийшла з проєкту електролізера на 13 тис. тонн і призупинила будівництво великого комплексу на 600 тис. тонн у Луїзіані через відсутність довгострокових контрактів на постачання, попри вже ухвалене FID у 2023 році.

Висновки на майбутнє

  • Інвестиційна активність зростає у більшості напрямів низьковуглецевої енергетики, але її реалізація критично залежить від стабільної політики, субсидій та ринку збуту.
  • Без відповідної державної підтримки навіть великі проєкти з FID можуть бути відкладені або скасовані.
  • Європа та США залишаються центрами розвитку, але стрімко нарощують темпи та нові гравці — зокрема Індія та Бразилія.

«Без гарантованих контрактів або ринків збуту компанії змушені переглядати або заморожувати масштабні проєкти, попри наявні дозволи та підтримку», йдеться у звіті IEA.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA — World Energy Investment 2025
Додаткові джерела інформації: REPowerEU Plan, Shell & Cosan on Brazilian biofuels, Air Products — Hydrogen Projects Update

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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