Зниження цін на критичні мінерали ускладнює диверсифікацію постачання

Попри зростання попиту на літій, мідь і кобальт, падіння цін та концентрація виробництва знижують глобальні інвестиції у галузь

Ціновий тиск та інвестиційні виклики

У 2024 році попит на критичні мінерали продовжував зростати, що зберігає їхню ключову роль у глобальному енергетичному переході. Водночас надлишок постачання, зумовлений активністю Китаю, Індонезії та окремих африканських країн, призвів до зниження цін, особливо на мінерали для акумуляторів.

Попит на літій зріс майже на 30% у 2024 році, попри уповільнення розгортання електромобілів у деяких країнах.

зріс майже на 30% у 2024 році, попри уповільнення розгортання електромобілів у деяких країнах. Нікель, кобальт, графіт і рідкоземельні елементи продемонстрували зростання попиту на 6–8%.

продемонстрували зростання попиту на 6–8%. Ціни на літій знизилися на 40% за рік, а графіт і кобальт — приблизно на 20%.

знизилися на 40% за рік, а графіт і кобальт — приблизно на 20%. Зростання цін на мідь склало 3%, перевищивши темпи попередніх двох років.

Такі тенденції вплинули на інвестиційну активність. Згідно з аналізом 25 провідних гірничодобувних компаній:

Загальні інвестиції у видобуток критичних мінералів зросли лише на 5% (проти 14% у 2023 році).

у видобуток критичних мінералів зросли лише на 5% (проти 14% у 2023 році). У реальному вираженні (з урахуванням інфляції витрат) зростання склало всього 2%.

(з урахуванням інфляції витрат) зростання склало всього 2%. Великі диверсифіковані гравці збільшили капітальні витрати на 15%, а спеціалізовані — скоротили на 15%.

Інвестиції компаній, орієнтованих на літій, зросли на 27%, але це значно менше ніж +60% у 2023 році.

Ризики для диверсифікації та геополітичні наслідки

Уповільнення інвестицій ставить під загрозу зусилля зі забезпечення географічної диверсифікації постачання. З 2020 до 2024 року:

Частка трьох провідних виробників нікелю зросла з 60% до 80%.

зросла з 60% до 80%. Частка трьох провідних виробників кобальту — з 80% до 90%.

Таке концентрування постачання створює загрози безпеці критичної сировини, оскільки будь-яке порушення ланцюга постачання може вплинути на ціни технологій, інфляцію, конкурентоспроможність виробництва та економіку загалом.

Ці побоювання посилюються низкою експортних обмежень:

Грудень 2024: китайські обмеження на експорт галію, германію й сурми до США.

китайські обмеження на експорт галію, германію й сурми до США. Лютий 2025: оголошення контролю на вольфрам, телур, вісмут, індій і молібден.

оголошення контролю на вольфрам, телур, вісмут, індій і молібден. Квітень 2025: обмеження на сім груп середніх і важких рідкоземельних матеріалів.

Перспективи розвідки

Обсяги фінансування геологорозвідки у 2024 році залишилися на рівні 2023 року, що припинило тенденцію зростання, яка тривала з 2020 року. Найбільше інвестицій було спрямовано у:

літій, мідь та уран (розвідка урану зросла на 30%).

Водночас розвідка нікелю знизилася більш ніж на 30%, що пов’язано з низькими цінами та переглядом складу акумуляторів.

Зниження цін на ринку критичних мінералів різко обмежує фінансові можливості гравців, що гальмує розширення виробництва та загрожує глобальним зусиллям щодо зниження залежності від обмеженого кола постачальників.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA Critical Minerals Market Review 2024

Додаткові джерела інформації:

Bloomberg: Lithium market slump threatens supply,

Reuters: China tightens rare earths exports