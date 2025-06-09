Огляд ринку скрапленого нафтового газу (LPG) в Україні

Обновлено: Июнь 09, 2025.

Огляд ринку скрапленого нафтового газу (LPG) в Україні

Період аналізу: 26 травня – 8 червня 2025 року

1. Внутрішні ціни та динаміка

У першій декаді червня 2025 року ринок LPG в Україні демонстрував ознаки стабілізації після травневого цінового обвалу, викликаного профіцитом ресурсу. Середні гуртові ціни перебували в діапазоні 47 200 – 52 500 грн/т. Різке зниження вартості у травні – на 3 650 грн/т – до рівня 51 550 грн/т, наблизило ціну до рівнів вересня 2024 року. Це створило умови для часткового зниження роздрібних цін (на 30–100 коп./л), зокрема до 32,65 грн/л у нижньому сегменті. Водночас на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 4 червня зафіксовано зростання середньозваженої вартості LPG до 49 252 грн/т.

2. Обсяги імпорту та активність трейдерів

Травневий імпорт скрапленого газу сягнув рекордних 24,3 тис. тонн за тиждень, що спричинило насичення ринку. У червні очікується скорочення обсягів надходжень з боку південних імпортерів. Учасники ринку погоджуються, що 77,5 тис. тонн газу, завезеного у травні, реалізовано не було, і ці обсяги створюють тиск на складську логістику та ціни. Пропозиції на західному напрямку коливаються у межах 49 130–51 650 грн/т залежно від густини пального та умов постачання.

3. Внутрішнє виробництво

Компанії «Укрнафта», «Укргазвидобування», «Гео Альянс», «Сентуріон» та інші залишаються активними учасниками аукціонів. Обсяг пропозиції газу внутрішнього виробництва зріс у червні, а вартість коливається між 48 200 – 52 000 грн/т. Ринок почав демонструвати підвищений попит на ресурс із західних базисів через нижчі логістичні витрати та кращу доступність.

4. Фактори впливу

  • Цінова політика: Зниження котирувань Sonatrach у червні до $445/т (пропан) та $435/т (бутан) створює основу для стабілізації цін в Україні.
  • Імпортна логістика: Зниження активності на південному напрямку через слабкий попит та високі залишки ресурсу.
  • Наявність ресурсу: Частина імпортерів відмовляється від продажів через невигідні умови (наприклад, Bulmarket). Литовський газ залишається найбільш конкурентним серед імпортних напрямків.
  • Очікування ринку: трейдери поділяються між сценаріями збереження поточних цін або поступового зростання через зменшення імпорту.

5. Прогноз

На короткий термін (1–2 тижні) очікується стабілізація або помірне зростання вартості через дефіцитні очікування щодо ресурсу та зниження імпортної активності. На середній термін (1 місяць) можливе плавне зростання за умови, що обсяги травневого залишку будуть поступово реалізовані та ринок вийде з перенасиченого стану.

Джерело: Terminal

За даними: НТЦ Псіхєя

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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