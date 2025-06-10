Інвестиції ЄС у чисту енергію сягнули $390 млрд: фокус на генерацію з низькими викидами

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Інвестиції ЄС у чисту енергію сягнули $390 млрд: фокус на генерацію з низькими викидами

Європейський Союз продовжує посилювати свої позиції у сфері енергетичної безпеки через підтримку відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності. Інвестиції в чисту енергетику у 2025 році досягли майже 390 млрд доларів США, посівши третє місце у світі.

Енергетичний перехід ЄС: зростання інвестицій, падіння викидів

  • У 2025 році співвідношення інвестицій у відновлювану генерацію до інвестицій у неочищену викопну генерацію становить 35:1, тоді як у 2015 році воно було лише 6:1.
  • Ціни на сонячні панелі (PV) знизилися більш ніж на 50% для дахових систем та на 40% для промислових проєктів, що сприяло зростанню інвестицій до $95 млрд у 2024 році.
  • У 2024 році частка відновлюваних джерел у виробництві електроенергії в ЄС досягла 50%, тоді як викопне паливо забезпечувало трохи понад 25%, що майже вдвічі менше, ніж десятиліттям раніше.
  • Інвестиції в енергоефективність будівель зросли до $100 млрд і, згідно з цільовими сценаріями (APS), мають досягти $160 млрд до 2030 року.

Водночас реалізації деяких проєктів заважають:

  • зростання вартості реалізації
  • високі процентні ставки
  • нестабільність ланцюгів постачання

Прикладом стала невдача останніх тендерів на будівництво офшорних вітроелектростанцій у Данії, які не змогли залучити учасників через низькі граничні ціни та відсутність індексації контрактів до інфляції.

Європейський Союз відповів на виклики, змістивши акцент на промислову конкурентоспроможність, доступність електроенергії та стійкість ланцюгів постачання. Ці принципи відображені в Індустріальній угоді про чисту енергію від лютого 2025 року.

Контекст: енергетична безпека після 2022 року

Після вторгнення росії в Україну у 2022 році експорт газу з рф до ЄС різко скоротився, спричинивши кризу постачання та рекордне зростання цін. Європейський Союз:

  • посилив підтримку відновлюваної генерації та енергоефективності
  • диверсифікував постачання газу — зокрема, через збільшення імпорту з США

Ці заходи допомогли стабілізувати ціни, однак вони залишаються вищими за довоєнний рівень. У перспективі ЄС продовжить зменшувати залежність від викопного палива, балансуючи між енергетичною безпекою та кліматичними цілями.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA, Reuters

Додаткові джерела інформації:
* European Commission Energy
* Ember Climate Reports
* Bloomberg Green

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(Всего статей: 125)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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