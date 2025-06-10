Інвестиції ЄС у чисту енергію сягнули $390 млрд: фокус на генерацію з низькими викидами

Європейський Союз продовжує посилювати свої позиції у сфері енергетичної безпеки через підтримку відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності. Інвестиції в чисту енергетику у 2025 році досягли майже 390 млрд доларів США, посівши третє місце у світі.

Енергетичний перехід ЄС: зростання інвестицій, падіння викидів

У 2025 році співвідношення інвестицій у відновлювану генерацію до інвестицій у неочищену викопну генерацію становить 35:1 , тоді як у 2015 році воно було лише 6:1.

, тоді як у 2015 році воно було лише 6:1. Ціни на сонячні панелі (PV) знизилися більш ніж на 50% для дахових систем та на 40% для промислових проєктів, що сприяло зростанню інвестицій до $95 млрд у 2024 році.

для дахових систем та на 40% для промислових проєктів, що сприяло зростанню інвестицій до $95 млрд у 2024 році. У 2024 році частка відновлюваних джерел у виробництві електроенергії в ЄС досягла 50% , тоді як викопне паливо забезпечувало трохи понад 25%, що майже вдвічі менше, ніж десятиліттям раніше.

, тоді як викопне паливо забезпечувало трохи понад 25%, що майже вдвічі менше, ніж десятиліттям раніше. Інвестиції в енергоефективність будівель зросли до $100 млрд і, згідно з цільовими сценаріями (APS), мають досягти $160 млрд до 2030 року.

Водночас реалізації деяких проєктів заважають:

зростання вартості реалізації

високі процентні ставки

нестабільність ланцюгів постачання

Прикладом стала невдача останніх тендерів на будівництво офшорних вітроелектростанцій у Данії, які не змогли залучити учасників через низькі граничні ціни та відсутність індексації контрактів до інфляції.

Європейський Союз відповів на виклики, змістивши акцент на промислову конкурентоспроможність, доступність електроенергії та стійкість ланцюгів постачання. Ці принципи відображені в Індустріальній угоді про чисту енергію від лютого 2025 року.

Контекст: енергетична безпека після 2022 року

Після вторгнення росії в Україну у 2022 році експорт газу з рф до ЄС різко скоротився, спричинивши кризу постачання та рекордне зростання цін. Європейський Союз:

посилив підтримку відновлюваної генерації та енергоефективності

диверсифікував постачання газу — зокрема, через збільшення імпорту з США

Ці заходи допомогли стабілізувати ціни, однак вони залишаються вищими за довоєнний рівень. У перспективі ЄС продовжить зменшувати залежність від викопного палива, балансуючи між енергетичною безпекою та кліматичними цілями.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA, Reuters

Додаткові джерела інформації:

* European Commission Energy

* Ember Climate Reports

* Bloomberg Green