Світові інвестиції у вугільну галузь досягнуть історичного максимуму у 2025 році, проте ріст уповільнюється

Глобальні інвестиції у вугільну промисловість зростають, зосереджуючись у Китаї, Індії та частині Африки, однак у перспективі темпи зростання сповільнюватимуться на тлі зниження цін, скорочення проєктів та жорсткіших кліматичних обмежень.

Вугільний ринок орієнтується на Азію, попри економічні й політичні виклики

Глобальні інвестиції у видобуток вугілля, як очікується, зростуть на **4% у 2025 році**, досягнувши історичного максимуму. Це повторює динаміку 2024 року, хоча **темпи зростання вдвічі нижчі**, ніж середній показник у 6% за останні п’ять років.

Китай та Індія стали головними рушіями інвестицій у 2024 році, і, ймовірно, залишаться лідерами й у 2025 році.

стали головними рушіями інвестицій у 2024 році, і, ймовірно, залишаться лідерами й у 2025 році. Південна Африка та Південно-Східна Азія (зокрема, Вʼєтнам) також демонструють ріст внутрішніх інвестицій у вугільне постачання.

та (зокрема, Вʼєтнам) також демонструють ріст внутрішніх інвестицій у вугільне постачання. Більшість нових проєктів, орієнтованих на експорт, розглядаються в Австралії (62%), росії (11%) та Південній Африці (10%).

«Поточна прибутковість експортно-орієнтованих вугільних шахт залишається нестабільною, однак за останні роки вони принесли надзвичайно високі доходи, більшість з яких було спрямовано на виплати акціонерам або придбання вже існуючих активів»

Нова інфраструктура зміщує фокус на азійський напрямок

У низці країн триває розвиток нової інфраструктури для експорту вугілля:

Індонезія та Мозамбік будують нові залізничні та портові об’єкти для посилення експортних можливостей.

та будують нові залізничні та портові об’єкти для посилення експортних можливостей. росія зміцнює свою портову інфраструктуру на сході, фокусуючись на азійські ринки.

зміцнює свою портову інфраструктуру на сході, фокусуючись на азійські ринки. Монголія та росія запускають нові залізничні маршрути до Китаю з метою нарощення майбутніх постачань.

Ці кроки відбуваються в контексті переорієнтації вугільних ринків у бік Азії — тенденції, що посилилася після заборони експорту російського вугілля до ЄС у відповідь на вторгнення в Україну.

Інвестори надають перевагу коксівному вугіллю

Коксівне вугілля продовжує бути більш привабливим для інвесторів, ніж енергетичне.

продовжує бути більш привабливим для інвесторів, ніж енергетичне. Попит на вугілля в металургії залишається стійким, оскільки альтернативи в промисловому виробництві сталі ще не є комерційно життєздатними.

Натомість енергетичне вугілля поступово витісняється з електрогенерації альтернативними джерелами енергії.

Скорочення нових проєктів та фокус на наявні активи

На тлі:

погіршення економічних перспектив,

падіння цін на вугілля,

жорсткішої кліматичної політики,

опору з боку акціонерів, фінансових установ і громадськості,

— нові шахти стикаються з серйозними викликами. Зокрема, страхові компанії неохоче забезпечують нові вугільні проєкти, що ускладнює їх реалізацію через високі премії або відсутність покриття взагалі.

Висновки на майбутнє

Попри поточне зростання глобальних інвестицій у вугільну галузь, довгострокові перспективи вугілля залишаються слабкими. Інвестори все більше спрямовують кошти у модернізацію вже наявних активів, а не у запуск нових, що вказує на обережність ринку та поступовий перехід до альтернативних джерел енергії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

Додаткові джерела інформації:

Global Coal Mine Tracker

IEA Energy Investment Report