Світові інвестиції у вугільну галузь досягнуть історичного максимуму у 2025 році, проте ріст уповільнюється

Обновлено: Июнь 11, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Світові інвестиції у вугільну галузь досягнуть історичного максимуму у 2025 році, проте ріст уповільнюється

Глобальні інвестиції у вугільну промисловість зростають, зосереджуючись у Китаї, Індії та частині Африки, однак у перспективі темпи зростання сповільнюватимуться на тлі зниження цін, скорочення проєктів та жорсткіших кліматичних обмежень.

Вугільний ринок орієнтується на Азію, попри економічні й політичні виклики

Глобальні інвестиції у видобуток вугілля, як очікується, зростуть на **4% у 2025 році**, досягнувши історичного максимуму. Це повторює динаміку 2024 року, хоча **темпи зростання вдвічі нижчі**, ніж середній показник у 6% за останні п’ять років.

  • Китай та Індія стали головними рушіями інвестицій у 2024 році, і, ймовірно, залишаться лідерами й у 2025 році.
  • Південна Африка та Південно-Східна Азія (зокрема, Вʼєтнам) також демонструють ріст внутрішніх інвестицій у вугільне постачання.
  • Більшість нових проєктів, орієнтованих на експорт, розглядаються в Австралії (62%), росії (11%) та Південній Африці (10%).

«Поточна прибутковість експортно-орієнтованих вугільних шахт залишається нестабільною, однак за останні роки вони принесли надзвичайно високі доходи, більшість з яких було спрямовано на виплати акціонерам або придбання вже існуючих активів»

Нова інфраструктура зміщує фокус на азійський напрямок

У низці країн триває розвиток нової інфраструктури для експорту вугілля:

  • Індонезія та Мозамбік будують нові залізничні та портові об’єкти для посилення експортних можливостей.
  • росія зміцнює свою портову інфраструктуру на сході, фокусуючись на азійські ринки.
  • Монголія та росія запускають нові залізничні маршрути до Китаю з метою нарощення майбутніх постачань.

Ці кроки відбуваються в контексті переорієнтації вугільних ринків у бік Азії — тенденції, що посилилася після заборони експорту російського вугілля до ЄС у відповідь на вторгнення в Україну.

Інвестори надають перевагу коксівному вугіллю

  • Коксівне вугілля продовжує бути більш привабливим для інвесторів, ніж енергетичне.
  • Попит на вугілля в металургії залишається стійким, оскільки альтернативи в промисловому виробництві сталі ще не є комерційно життєздатними.
  • Натомість енергетичне вугілля поступово витісняється з електрогенерації альтернативними джерелами енергії.

Скорочення нових проєктів та фокус на наявні активи

На тлі:

  • погіршення економічних перспектив,
  • падіння цін на вугілля,
  • жорсткішої кліматичної політики,
  • опору з боку акціонерів, фінансових установ і громадськості,

— нові шахти стикаються з серйозними викликами. Зокрема, страхові компанії неохоче забезпечують нові вугільні проєкти, що ускладнює їх реалізацію через високі премії або відсутність покриття взагалі.

Висновки на майбутнє

Попри поточне зростання глобальних інвестицій у вугільну галузь, довгострокові перспективи вугілля залишаються слабкими. Інвестори все більше спрямовують кошти у модернізацію вже наявних активів, а не у запуск нових, що вказує на обережність ринку та поступовий перехід до альтернативних джерел енергії.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA

Додаткові джерела інформації:

Global Coal Mine Tracker
IEA Energy Investment Report

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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