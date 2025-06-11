Світові інвестиції у вугільну галузь досягнуть історичного максимуму у 2025 році, проте ріст уповільнюється

Глобальні інвестиції у вугільну промисловість зростають, зосереджуючись у Китаї, Індії та частині Африки, однак у перспективі темпи зростання сповільнюватимуться на тлі зниження цін, скорочення проєктів та жорсткіших кліматичних обмежень.
Вугільний ринок орієнтується на Азію, попри економічні й політичні виклики
Глобальні інвестиції у видобуток вугілля, як очікується, зростуть на **4% у 2025 році**, досягнувши історичного максимуму. Це повторює динаміку 2024 року, хоча **темпи зростання вдвічі нижчі**, ніж середній показник у 6% за останні п’ять років.
- Китай та Індія стали головними рушіями інвестицій у 2024 році, і, ймовірно, залишаться лідерами й у 2025 році.
- Південна Африка та Південно-Східна Азія (зокрема, Вʼєтнам) також демонструють ріст внутрішніх інвестицій у вугільне постачання.
- Більшість нових проєктів, орієнтованих на експорт, розглядаються в Австралії (62%), росії (11%) та Південній Африці (10%).
«Поточна прибутковість експортно-орієнтованих вугільних шахт залишається нестабільною, однак за останні роки вони принесли надзвичайно високі доходи, більшість з яких було спрямовано на виплати акціонерам або придбання вже існуючих активів»
Нова інфраструктура зміщує фокус на азійський напрямок
У низці країн триває розвиток нової інфраструктури для експорту вугілля:
- Індонезія та Мозамбік будують нові залізничні та портові об’єкти для посилення експортних можливостей.
- росія зміцнює свою портову інфраструктуру на сході, фокусуючись на азійські ринки.
- Монголія та росія запускають нові залізничні маршрути до Китаю з метою нарощення майбутніх постачань.
Ці кроки відбуваються в контексті переорієнтації вугільних ринків у бік Азії — тенденції, що посилилася після заборони експорту російського вугілля до ЄС у відповідь на вторгнення в Україну.
Інвестори надають перевагу коксівному вугіллю
- Коксівне вугілля продовжує бути більш привабливим для інвесторів, ніж енергетичне.
- Попит на вугілля в металургії залишається стійким, оскільки альтернативи в промисловому виробництві сталі ще не є комерційно життєздатними.
- Натомість енергетичне вугілля поступово витісняється з електрогенерації альтернативними джерелами енергії.
Скорочення нових проєктів та фокус на наявні активи
На тлі:
- погіршення економічних перспектив,
- падіння цін на вугілля,
- жорсткішої кліматичної політики,
- опору з боку акціонерів, фінансових установ і громадськості,
— нові шахти стикаються з серйозними викликами. Зокрема, страхові компанії неохоче забезпечують нові вугільні проєкти, що ускладнює їх реалізацію через високі премії або відсутність покриття взагалі.
Висновки на майбутнє
Попри поточне зростання глобальних інвестицій у вугільну галузь, довгострокові перспективи вугілля залишаються слабкими. Інвестори все більше спрямовують кошти у модернізацію вже наявних активів, а не у запуск нових, що вказує на обережність ринку та поступовий перехід до альтернативних джерел енергії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA
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