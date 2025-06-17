OPEC: світові нафтові ціни у травні знизились на тлі ф’ючерсного тиску та очікувань надлишкової пропозиції

У травні 2025 року світові спотові та ф’ючерсні ціни на нафту помітно знизились. Кошик ОПЕК втратив 7,8% своєї вартості, а основні сорти — Brent, WTI та Oman — просіли на $2–4 за барель. Ринок відреагував на слабкий попит з боку європейських НПЗ, зниження геополітичної напруги, зростання запасів у США та загальну обережність інвесторів. При цьому премія на фізичні поставки зберігається, що свідчить про поточний попит на оперативні обсяги.

Зниження цін на нафту у травні: тиск з боку ф’ючерсів та пропозиції

У травні вартість кошика еталонних сортів нафти OPEC Reference Basket (ORB) знизилася на $5,36, або 7,8% у порівнянні з попереднім місяцем, і склала $63,62 за барель. Усі складові ORB подешевшали разом із відповідними еталонними сортами. Додатковий тиск спричинило зниження офіційних цін реалізації на більшості ключових ринків.

Фронт-місячний контракт ICE Brent у травні впав на $2,45, або 3,7%, до середнього рівня $64,01/бар., контракт NYMEX WTI – на $2,02, або 3,2%, до $60,94/бар., а контракт GME Oman – на $3,97, або 5,9%, до $63,88/бар.

Різниця між ICE Brent і NYMEX WTI у травні скоротилася на 43 центів – до $3,07/бар.

Спекулятивна активність у контрактах ICE Brent та NYMEX WTI в травні була змішаною. Незважаючи на загальне зростання чистих довгих позицій, інвестори проявляли обережність щодо перспектив ринку нафти. Хедж-фонди та інші керівники капіталу активізували розпродаж «булліш»-позицій у другій половині травня, що сприяло падінню настроїв на ринку, з огляду на невизначеність у переговорах США–Китай. У період з 29 квітня по 27 травня спекулянти були чистими покупцями на еквівалент 16 млн барелів, при цьому основне зниження довгих позицій спостерігалося у контрактах NYMEX WTI.

Криві форвардних контрактів на ICE Brent, NYMEX WTI і GME Oman вирівнялися у травні, порівняно з квітнем: спреди найближчих місяців звузилися, хоча ринок залишався у беквардації. Зменшення премій за ризики постачання, тиск на ф’ючерсному ринку та ознаки надлишкової пропозиції, особливо в Атлантичному басейні, сильніше вплинули на контракти з найближчим терміном постачання.

Премія легкої нафти над середньою сульфурною зросла в травні на ринках США (USGC) та Азії, завдяки кращій рентабельності легкої нафти порівняно з середньо/важкою сульфурною. Сульфурні сорти перебували під тиском через очікування зростання пропозиції та слабкі спреди HSFO, особливо на ринках на схід від Суеца. Водночас у Європі диференціал між солодкою та сульфурною нафтою зменшився на тлі високої пропозиції легкої нафти в Атлантичному басейні, зокрема в Північно-Західній Європі.

Спотові ціни на нафту

У травні спотові ціни на нафту знизилися, в основному через масові розпродажі на ф’ючерсному ринку. Тиск також чинили слабкий попит з боку європейських НПЗ (на тлі зупинок на ремонт), зменшення геополітичної напруги та очікування збільшення короткострокової пропозиції з боку США. Додатковий тиск спричинили високі запаси нафтопродуктів у США, повільне вивантаження програм у Атлантиці та наявність оперативних партій для навантаження.

Однак зниження цін частково стримувалося зростанням маржі переробки на основних хабах та пожвавленням попиту на спотовому ринку у другій половині місяця.

Спотові ціни залишалися вищими за ф’ючерсні, що вказувало на стабільний попит на фізичну нафту, особливо на оперативні поставки. Це підтверджувалося тим, що премія North Sea Dated над ICE Brent зберігалася: у середньому за травень вона скоротилася на 11 центів, але залишилася на рівні 59 ¢/бар.

У травні контракт Dubai з найближчим терміном постачання показав найбільше зниження: на $4,23, або 6,2%, до $63,56/бар. Контракти North Sea Dated та WTI знизилися на $3,68 (5,4%) і $2,00 (3,2%) відповідно — до $64,07/бар. та $61,08/бар.

Ризики щодо постачання пального на ринок України:

Зниження цін на нафту та продукти в умовах надлишкової пропозиції може у короткостроковій перспективі призвести до сповільнення інтересу трейдерів до довготривалих контрактів, зміщуючи акцент на спотові поставки. Це підвищує вразливість України до коливань у пропозиції та цінових сплесків при раптових змінах геополітики.

Активізація спекулятивних розпродажів у другій половині травня, особливо у контрактах NYMEX WTI, може стати індикатором ринкової нестабільності. У разі нових хвиль паніки чи конфліктів це створює ризики цінових стрибків для імпортерів пального.

Зниження премій на сульфурні сорти нафти (sour crudes) , зокрема в Азії та на ринку Середземномор’я, може сприяти перерозподілу потоків сирої нафти, що вплине на доступність сортів, які традиційно закуповують нафтотрейдери.

Очікування короткострокового зростання поставок зі США, якщо не буде узгоджено з балансом у Чорноморському регіоні, можуть створити конкуренцію для постачальників, орієнтованих на український ринок, особливо в умовах вузької логістики (портові обмеження, ремонти тощо).

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC