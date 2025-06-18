FutureFuel призупиняє виробництво біодизелю через невизначеність щодо податкової підтримки

Обновлено: Июнь 18, 2025. Тэги: , , , , ,

FutureFuel призупиняє виробництво біодизелю через невизначеність щодо податкової підтримки

FutureFuel Corp. (NYSE: FF) оголосила про тимчасову зупинку виробництва біодизелю на своєму заводі в Batesville (Міссурі) після завершення поточних контрактів наприкінці червня, через відсутність чіткого визначення нової податкової пільги в США

Ключові факти

  • Тимчасова зупинка виробництва біодизелю очікується після завершення контрактів до кінця червня 2025 року
  • Причина — невизначеність щодо податкової пільги Clean Fuel Producers Tax Credit (IRA‑45Z), що мала замінити попередню пільгу $1 за галон, яка закінчилася наприкінці 2024‑го
  • Хоча EPA анонсувало збільшення мандатів на біомасовий дизель до 7,12 млрд RINs у 2026‑му та 7,50 млрд у 2027‑му (проти 3,35 млрд у 2025‑му і 5,36 млрд у 2026‑му), невизначеність щодо пільг стримує інвестиції
  • Завод у Batesville має можливість переключатись між біодизелем і спеціалізованими хімікатами — що є конкурентною перевагою
  • Під час простою частина потужностей буде перенаправлена на розвиток спеціалізованих хімічних виробів;
  • Нові потужності запускатимуться у другій половині 2025 року;
  • У портфелі — низка проектів у хімічному сегменті на 2025–2026 роки

«Ми вітаємо запропоноване EPA збільшення мандатів на біомасовий дизель та вдячні всім, хто підтримав це позитивне рішення, — повідомив Роеланд Полет, генеральний директор FutureFuel. — Проте без чіткості щодо податкової пільги Clean Fuel Producers Tax Credit FutureFuel вирішила тимчасово призупинити виробництво біодизелю.»

Аналіз і наслідки

  • Невизначеність із податковими пільгами створює тиск на рентабельність біодизелю, відтак зупинка — вимушений захід для забезпечення ліквідності.
  • Гнучкість виробничих потужностей дозволяє компенсувати втрати доходу за рахунок спеціалізованих хімічних продуктів.
  • Якщо нова податкова пільга IRA‑45Z буде ухвалена вчасно — виробництво біодизелю може відновитися у другій половині 2025 року.
  • Інвестиція в нові потужності до середини 2025 року та активний pipeline хімпроектів на 2025–2026 роки сприяють диверсифікації та стабільності бізнесу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Investing.com, GlobeNewswire, Barchart, NASDAQ/Quiver Quantitative

Додаткові джерела інформації: St. Louis Business Journal, Quantum Commodity Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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