FutureFuel призупиняє виробництво біодизелю через невизначеність щодо податкової підтримки

FutureFuel Corp. (NYSE: FF) оголосила про тимчасову зупинку виробництва біодизелю на своєму заводі в Batesville (Міссурі) після завершення поточних контрактів наприкінці червня, через відсутність чіткого визначення нової податкової пільги в США
Ключові факти
- Тимчасова зупинка виробництва біодизелю очікується після завершення контрактів до кінця червня 2025 року
- Причина — невизначеність щодо податкової пільги Clean Fuel Producers Tax Credit (IRA‑45Z), що мала замінити попередню пільгу $1 за галон, яка закінчилася наприкінці 2024‑го
- Хоча EPA анонсувало збільшення мандатів на біомасовий дизель до 7,12 млрд RINs у 2026‑му та 7,50 млрд у 2027‑му (проти 3,35 млрд у 2025‑му і 5,36 млрд у 2026‑му), невизначеність щодо пільг стримує інвестиції
- Завод у Batesville має можливість переключатись між біодизелем і спеціалізованими хімікатами — що є конкурентною перевагою
- Під час простою частина потужностей буде перенаправлена на розвиток спеціалізованих хімічних виробів;
- Нові потужності запускатимуться у другій половині 2025 року;
- У портфелі — низка проектів у хімічному сегменті на 2025–2026 роки
«Ми вітаємо запропоноване EPA збільшення мандатів на біомасовий дизель та вдячні всім, хто підтримав це позитивне рішення, — повідомив Роеланд Полет, генеральний директор FutureFuel. — Проте без чіткості щодо податкової пільги Clean Fuel Producers Tax Credit FutureFuel вирішила тимчасово призупинити виробництво біодизелю.»
Аналіз і наслідки
- Невизначеність із податковими пільгами створює тиск на рентабельність біодизелю, відтак зупинка — вимушений захід для забезпечення ліквідності.
- Гнучкість виробничих потужностей дозволяє компенсувати втрати доходу за рахунок спеціалізованих хімічних продуктів.
- Якщо нова податкова пільга IRA‑45Z буде ухвалена вчасно — виробництво біодизелю може відновитися у другій половині 2025 року.
- Інвестиція в нові потужності до середини 2025 року та активний pipeline хімпроектів на 2025–2026 роки сприяють диверсифікації та стабільності бізнесу.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Investing.com, GlobeNewswire, Barchart, NASDAQ/Quiver Quantitative
Додаткові джерела інформації: St. Louis Business Journal, Quantum Commodity Intelligence