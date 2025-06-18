Ціни на нафту зростають через ризики у Ормузькій протоці

Обновлено: Июнь 18, 2025. Тэги: , , , , ,

Ціни на нафту зростають через ризики у Ормузькій протоці

Ринок нафти реагує на ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем: зростання цін Brent та WTI пов’язане з ризиками для глобальних постачань через Ормузьку протоку. Участь США у конфлікті обговорюється після гучних заяв Дональда Трампа.

Посилення геополітичної напруги

  • Brent торгується на рівні 76,69 дол. США/барель, премія до Dubai benchmark перевищила 3 дол./барель — це максимум з вересня 2023 року.
  • WTI піднявся до 75,16 дол./барель, зафіксувавши добове зростання на 4%.
  • Новини про займання танкерів біля Ормузької протоки посилили волатильність. Причиною стала колізія двох суден, однак спочатку це трактувалося як наслідок атаки.

Ормузька протока — енергетичний вузол планети

  • Протока обробляє понад 20 млн барелів нафти щодня, або третину світової морської торгівлі нафтою.
  • Найбільший у світі оператор танкерів Frontline повідомив, що судновласники відмовляються від заходу в район протоки через бойові дії.
  • Існує страх, що Іран може тимчасово закрити Ормузьку протоку, що порушить експортні маршрути.

Роль США та заява Трампа

«Ми точно знаємо, де ховається так званий “Верховний лідер”. Він — легка мішень, але наразі ми не будемо його усувати. Проте ми не дозволимо запускати ракети по цивільних або американських солдатах. Наше терпіння закінчується. Дякуємо за увагу!»

Таку заяву зробив Дональд Трамп у вівторок на платформі Truth Social, що стало додатковим чинником зростання цін і напруги в регіоні. Спостерігачі розглядають можливе втручання США у конфлікт як фактор, що підтримує ціни на нафту у висхідному тренді.

Технічні труднощі в Ормузі

  • За повідомленням Reuters, між Тель-Авівом і Тегераном розгортаються електронні перешкоди, які впливають на системи навігації.
  • Офіційно не встановлено, чи ці перешкоди спричинили зіткнення суден, але це посилює загальну напругу в районі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Додаткові джерела інформації: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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