Ціни на нафту зростають через ризики у Ормузькій протоці

Ринок нафти реагує на ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем: зростання цін Brent та WTI пов’язане з ризиками для глобальних постачань через Ормузьку протоку. Участь США у конфлікті обговорюється після гучних заяв Дональда Трампа.
Посилення геополітичної напруги
- Brent торгується на рівні 76,69 дол. США/барель, премія до Dubai benchmark перевищила 3 дол./барель — це максимум з вересня 2023 року.
- WTI піднявся до 75,16 дол./барель, зафіксувавши добове зростання на 4%.
- Новини про займання танкерів біля Ормузької протоки посилили волатильність. Причиною стала колізія двох суден, однак спочатку це трактувалося як наслідок атаки.
Ормузька протока — енергетичний вузол планети
- Протока обробляє понад 20 млн барелів нафти щодня, або третину світової морської торгівлі нафтою.
- Найбільший у світі оператор танкерів Frontline повідомив, що судновласники відмовляються від заходу в район протоки через бойові дії.
- Існує страх, що Іран може тимчасово закрити Ормузьку протоку, що порушить експортні маршрути.
Роль США та заява Трампа
«Ми точно знаємо, де ховається так званий “Верховний лідер”. Він — легка мішень, але наразі ми не будемо його усувати. Проте ми не дозволимо запускати ракети по цивільних або американських солдатах. Наше терпіння закінчується. Дякуємо за увагу!»
Таку заяву зробив Дональд Трамп у вівторок на платформі Truth Social, що стало додатковим чинником зростання цін і напруги в регіоні. Спостерігачі розглядають можливе втручання США у конфлікт як фактор, що підтримує ціни на нафту у висхідному тренді.
Технічні труднощі в Ормузі
- За повідомленням Reuters, між Тель-Авівом і Тегераном розгортаються електронні перешкоди, які впливають на системи навігації.
- Офіційно не встановлено, чи ці перешкоди спричинили зіткнення суден, але це посилює загальну напругу в районі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com
Додаткові джерела інформації: Reuters