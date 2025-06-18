Уповільнення глобального зростання змінює енергетичний і економічний ландшафт до 2030 року

На тлі структурних перешкод — таких як старіння населення, посилення протекціонізму та перенапружені державні фінанси — глобальне зростання ВВП у 2025–2030 роках прогнозується на рівні близько 3% на рік, що майже на пів відсоткового пункту менше, ніж у 2010-х. Основний внесок у зростання зроблять країни, що розвиваються (3,9%), тоді як країни ОЕСР — лише 1,8%. Частка країн поза ОЕСР у глобальному ВВП зросте з 56% у 2024 році до 59% у 2030-му.
Стагфляційний ефект
Ще до того, як США у 2025 році перейшли до відкритої протекціоністської торгівельної політики, світ уже зіткнувся з хвилею заходів, що обмежують торгівлю та інвестиції. Частка міжнародної торгівлі та інвестицій у глобальному ВВП фактично застигла, що свідчить про розворот від глобалізації до меркантилізму, тарифів та субсидій. Це створює не лише стагфляційний ефект через обмеження, а й стримує інвестиції через невизначеність. Індекс глобальної економічної політичної невизначеності Baker, Bloom and Davis сягнув рекордного рівня у квітні 2025 року.
До спалаху тарифної невизначеності світова економіка демонструвала стійкість після безпрецедентного підвищення ставок центральними банками у 2022–2023 роках. Інфляція у розвинених країнах досягала 9–10% у середині 2022 року. Після цього вона зменшилась, і більшість центробанків перейшли до м’якої монетарної політики. Виняток — США, де процес пом’якшення зупинився через стійку інфляцію. Водночас, показник break-even інфляції на рівні 2,4% на 5 років поки не свідчить про її закріплення.
Зростання глобального публічного боргу
Однак структурні чинники можуть підтримувати інфляцію і стримувати зростання у довгостроковій перспективі. Старіння населення, зниження продуктивності, перевантажені бюджети й зростання боргу створюють загрозу нової ери стагфляції. Державні витрати на оборону, медицину та соціальні потреби вже підштовхнули глобальний публічний борг до $100 трлн у 2024 році. МВФ попереджає про «немилосердне поєднання низького зростання та високого боргу».
Геополітична напруга
Геополітична напруга також змінює структуру торгівлі. Окрім конфліктів у Європі та на Близькому Сході, Китай опинився в центрі критики через неринкові практики. Торговельні напруження між США і Китаєм зростають, особливо в сферах технологій та інтелектуальної власності.
Темпи зростання реального ВВП
|Регіон
|2011–2019
|2023
|2024
|2025
|2026–30
|Відхилення від 2010-х
|США
|2.4%
|2.9%
|2.8%
|1.2%
|2.3%
|-0.1%
|Європа
|1.9%
|1.4%
|1.7%
|1.4%
|1.5%
|-0.4%
|Японія
|0.9%
|1.5%
|0.1%
|0.8%
|0.2%
|-0.6%
|Китай
|7.3%
|5.4%
|5.0%
|4.1%
|3.8%
|-3.5%
|Індія
|6.8%
|8.9%
|6.6%
|6.5%
|6.4%
|-0.4%
|Африка
|3.6%
|2.7%
|3.3%
|3.7%
|3.9%
|+0.2%
|ОЕСР
|2.1%
|1.8%
|1.7%
|1.2%
|1.9%
|-0.2%
|Не-ОЕСР
|4.7%
|4.6%
|4.4%
|4.0%
|3.9%
|-0.7%
|Світ
|3.4%
|3.3%
|3.2%
|2.8%
|3.0%
|-0.3%
Очікування щодо зростання ВВП та його впливу на попит на нафту є ключовими в оцінках. Еластичність попиту на нафту до зростання ВВП становить у середньому 0,3 для країн ОЕСР і 0,6 для не-ОЕСР. Очікування щодо цін на нафту (на основі ф’ючерсної кривої ICE Brent) — з $64/бар. у 2026 році до $67/бар. у 2030-му.
США демонструють найвищу продуктивність серед розвинених країн завдяки сильній демографії, гнучкому ринку праці, споживчій моделі та інноваціям. Але борг і дефіцит ($1,8 трлн або 6,4% ВВП у 2024 році) можуть стримувати подальше зростання. До 2030 року темпи зростання ВВП США знизяться до 2%.
Єврозона після стагнації у 2023–2024 роках поступово відновлюється. Зростання в середньому сягне 1,5%, але залишатиметься нижчим, ніж у 2010-х, на тлі «японізації» економіки — старіння населення, низька продуктивність. Найбільший внесок робитиме сектор послуг й туризм у південних країнах.
Японія зіткнеться зі зниженням темпів до нуля до кінця періоду прогнозу через демографічну кризу та слабку продуктивність.
Китай зазнає поступового зниження зростання ВВП до 3,7% у 2030 році. Причини — скорочення населення, криза нерухомості, надвиробництво, ризик дефляції. Експортна модель під тиском: партнери не готові поглинати дешеву продукцію. Стимули не вирішують структурні проблеми.
Індія — лідер серед великих економік із середнім зростанням ВВП 6,4% завдяки демографії, зростанню споживання, урбанізації та інфраструктурному буму. Зростання попиту на нафту відбуватиметься внаслідок індустріалізації та зростання автомобільної мобільності.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA