Глобальний ринок етана: залежність від США та перспективи до 2030 року

США домінують у світовому виробництві етана

Глобальний ринок етана має міцну структуру, де виробники поза межами США та Близького Сходу стримують ріст попиту через обмежену пропозицію. США домінують у світовому виробництві етана, маючи значний запас доступного газу з низькими собівартістю й динамічним зростанням. Це дозволяє США бути провідним у світі експортером та споживачем етана, значно випереджаючи такі великі споживчі ринки, як Близький Схід, Канада, Китай та Індія.

Країни Близького Сходу мають самозабезпечення, використовуючи етана власного видобутку газу. Натомість Китай, Європа, Індія та Канада в значній мірі залежать від імпорту із США. До 2030 року ця структура істотно не зміниться, хоча зростання видобутку газу на Близькому Сході забезпечить додаткові обсяги етана для задоволення локального попиту.

Прогноз попиту до 2030 року

Згідно з прогнозом IEA, загальний попит на етан зросте до 5,2 млн барелів на добу (б/д), що на 610 тис б/д більше, ніж у 2024. Найбільшу частину зростання забезпечить Близький Схід (+290 тис б/д), зокрема:

Саудівська Аравія: +160 тис б/д (до 710 тис б/д);

Катар: +100 тис б/д (до 250 тис б/д);

ОАЕ: +40 тис б/д (до 230 тис б/д).

У Європі ріст матиме невелику підтримку завдяки запуску нового етиленового комплексу в Бельгії наприкінці прогнозного періоду. Попит у росії та Індії залишиться майже незмінним. В Китаї темпи зростання сповільняться: після підйому до 290 тис б/д у 2024 року приріст становитиме лише +75 тис б/д, до 365 тис б/д у 2030.

У Північній Америці попит у США зросте на 220 тис б/д до 2,4 млн б/д до 2030 року, тоді як у Канади він залишиться на рівні ~240 тис б/д без нових проєктів.

Виробництво та експорт США

Прогноз передбачає збільшення виробництва етана в США на 380 тис б/д — до 3,1 млн б/д до 2030 року. Це дозволить наростити експорт з 520 тис б/д у поточному році до 680 тис б/д. Однак останні заяви адміністрації США про ліцензування експорту до Китаю можуть вплинути на цей сценарій.

Посилений експорт із США компенсуватиме дефіцит у Китаї та Європі. Виробництво в Канаді також стане вищим, що скоротить її дефіцит до ~25 тис б/д до 2030 року.

Ємність сховищ етана

Станом на 2024 рік у США ємність сховищ етана досягла 162 млн барелів (~60 днів постачання). У Канаді — 26 млн барелів (~108 днів). У Китаї — 11,5 млн барелів, зросте до 12,8 млн у 2025 році (~39 днів) для покриття поточного попиту.