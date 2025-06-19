Африка лідирує за темпами зростання споживання нафти — прогноз EIA до 2030 р

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Африка лідирує за темпами зростання споживання нафти — прогноз EIA до 2030 р

Попри глобальні виклики, країни Африки, Південної Америки та Євразії демонструють різні темпи зростання попиту на нафту, зокрема завдяки урбанізації, демографії та промисловій динаміці. Однак політика енергетичного переходу та структурні слабкості продовжують впливати на середньострокову перспективу.

Африка

Попит на нафту зростатиме на 2,9% щорічно протягом прогнозного періоду, що відповідає темпам приросту населення (до 1,32 млрд у 2030 році). Середньорічне зростання ВВП становитиме 3,8% у 2024–2030 рр. Найбільший приріст споживання припаде на LPG/етан – 5,1% щорічно (до 900 тис. барелів на добу у 2030), завдяки поширенню приготування їжі. Водночас, авіаційне паливо залишиться маргінальним – 270 тис. бар./добу.

У розрізі країн, Єгипет вийде на 1,2 млн бар./добу у 2030 році (20% континентального попиту), за ним – Алжир, Нігерія та ПАР з приблизно 600 тис. бар./добу кожна. Проте нестабільність, зокрема боргові кризи Єгипту та Нігерії, підриває довгострокові прогнози. Водночас, Нігерія очолює зростання – 26% за період, завдяки низькому стартовому рівню споживання та молодій демографії. У ПАР попит зростатиме незначно через затяжну енергетичну кризу.

Попит на нафту в Африці за продуктами (2019–2030, млн бар./добу)

Продукт 2019 2024 2030 Середнє зростання (2024–30) Абс. приріст
LPG/Етан 0.5 0.7 0.9 5.1% 0.2
Бензин 1.2 1.2 1.4 2.6% 0.2
Авіапаливо/Керосин 0.3 0.2 0.3 2.8% 0.0
Дизель 1.7 1.8 2.1 2.8% 0.3
Мазут 0.3 0.4 0.4 1.1% 0.0
Інше 0.3 0.3 0.4 2.4% 0.0
Всього 4.2 4.6 5.4 2.9% 0.9

Центральна та Південна Америка

Зростання попиту на нафту – в середньому 1,4% на рік, відображає слабке зростання ВВП (2,4%) та структурні проблеми: низьку продуктивність, відсутність індустріалізації, залежність від сільського господарства та видобутку.

Бразилія – половина регіонального попиту – зростатиме на 1,3% на рік у 2024–30 рр., з провідною роллю дизелю. Аргентина демонструє стійке зростання на рівні 10 тис. бар./добу після реформ адміністрації Мілєя.

Попит у Центральній і Південній Америці за продуктами (2019–2030, млн бар./добу)

Продукт 2019 2024 2030 Середнє зростання (2024–30) Абс. приріст
LPG/Етан 0.6 0.7 0.7 0.8% 0.0
Бензин 2.0 2.1 2.3 1.6% 0.2
Авіапаливо/Керосин 0.3 0.3 0.4 2.7% 0.1
Дизель 2.3 2.4 2.7 1.5% 0.2
Мазут 0.5 0.5 0.5 0.6% 0.0
Інше 0.7 0.6 0.7 1.2% 0.0
Всього 6.7 6.8 7.4 1.4% 0.6

Євразія

Сукупне зростання на 300 тис. бар./добу, з них 110 тис. припадає на рф – переважно на нафтохімічну сировину. Решта продуктів залишаються майже незмінними через низьке зростання ВВП (0,6% на рік).

Близький Схід

Очікується загальне зниження попиту на 50 тис. бар./добу до 9,2 млн у 2030 р., незважаючи на зростання LPG/етану (+410 тис.), бензину (+280 тис.), авіапального та нафти (+120 тис. кожне). Основна причина — різке скорочення використання нафти для генерації електроенергії, насамперед у Саудівській Аравії (-620 тис. бар./добу). Ірак також скоротить попит (-50 тис.), тоді як Іран, Катар і ОАЕ збільшать його на ~150 тис. бар./добу кожна.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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