Мексика ризикує стати чистим імпортером нафти через зниження видобутку

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Мексика ризикує стати чистим імпортером нафти через зниження видобутку

Мексика демонструє найбільше скорочення нафтовидобутку серед не лише країн альянсу ОПЕК+, але й усіх виробників у світі — падіння становить 680 тис. барелів на добу, знижуючи загальний рівень до 1,3 млн барелів на добу протягом прогнозного періоду.

Експортер чи імпортер?

 

У поєднанні з прогнозом попиту, викладеним у Звіті IEA, це може призвести до того, що країна стане чистим імпортером нафти в обсязі близько 500 тис. барелів на добу вже до 2030 року. У найближчі роки країна може втратити енергетичну незалежність, зменшуючи видобуток майже на 700 тис. барелів на добу

Хоча з 2021 по 2023 роки спостерігалося короткочасне відновлення виробництва завдяки активізації розробки конденсатного родовища Кескі (Quesqui), загальна динаміка залишалася низхідною. Під час пандемії компанія Pemex значно скоротила заплановані інвестиції, а попередній уряд вимагав зосередитися на швидкому збільшенні видобутку з наземних та мілководних родовищ, нехтуючи перспективними, але дорогими глибоководними проєктами. Станом на 2024 рік понад половина видобутку Pemex забезпечувалася лише сімома з 240 родовищ.

Проблеми лише поглиблюються

З огляду на майбутнє, проблеми лише поглиблюються: компанія має високий рівень заборгованості, а до 2030 року планується запуск лише одного великого проєкту. У першій половині 2025 року видобуток знизився приблизно на 160 тис. барелів на добу у річному вимірі. Через фіскальні зміни, великі борги перед постачальниками та скорочення бюджету на розвідку кількість бурових установок зменшилася з 50 у жовтні 2024 року до менш ніж 20 за шість місяців. Хоча нещодавно з’явилися повідомлення про часткову оплату заборгованостей, і п’ять установок повернулися до роботи.

Проєкт Trion компанії Woodside з видобутком 100 тис. барелів на добу орієнтується на запуск у 2028 році, тоді як Zama і розширення Ku-Maloob-Zaap (KMZ) все ще очікують затвердження. Однак вікно можливостей для старту цих проєктів до завершення прогнозного періоду стрімко закривається.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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