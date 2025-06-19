Сповільнене зростання попиту на морське паливо через низьку торгівлю та ефективність стандартів IMO

Морська торгівля пригнічує зростання попиту на бункерне паливо, тоді як стандарти IMO підштовхують ринок до переходу на екологічні альтернативи

Тенденції попиту

Попит на морські палива, що охоплює бункерування в морських портах і внутрішню навігацію, очікується стабільним на рівні приблизно 5 млн барелів на добу протягом прогнозованого періоду. Це зумовлено слабким зростанням у сфері судноплавства та зростанням витрат через посилення стандартів декарбонізації морського транспорту.

Упродовж останніх років глобальна морська логістика зазнала суттєвих потрясінь: через атаки на судна в Червоному морі деякі оператори почали уникати Суецького каналу, обираючи обхідні маршрути. Крім того, тривала посуха в районі Панамського каналу знизила кількість транзитів. Хоча на перших етапах це сприяло зростанню продажів бункерного пального завдяки довшим маршрутам і збільшеній швидкості, загальний приріст міжнародного бункерування у 2024 році склав лише 140 тис. барелів на добу — трохи вище середнього тренду. Високі фрахтові й страхові тарифи знизили привабливість морських перевезень, а слабке економічне зростання, зокрема рецесія в Німеччині, негативно позначилися на продажах пального в Європі.

Тарифні суперечки

У 2025 році на світову торгівлю й судноплавство тиснутимуть нові тарифні суперечки, ще більше погіршуючи умови для ринку морських палив. Ця динаміка пришвидшує розрив між глобальним зростанням ВВП і темпами морської торгівлі, яка вже понад десятиліття відстає від темпів економічного розвитку через уповільнення глобалізації та зміщення економіки від товарів до послуг.

Згідно з моделями IEA, протягом прогнозованого періоду обсяг тонно-кілометрів (tkm) зросте на 10%, але це зростання буде компенсоване покращенням ефективності. У результаті очікується стабілізація попиту на бункерне паливо.

Вплив міжнародних стандартів викидів

Міжнародні стандарти викидів, запроваджені Міжнародною морською організацією (IMO), продовжать посилюватися. Згідно з регламентом IMO 2020, допустимий вміст сірки в паливі знижено до 0,5%, що спричинило перехід з мазуту (HFO) на дуже низькосірчисте паливо (VLSFO) і морський газойль (MGO), а також масове встановлення систем очищення вихлопних газів — скруберів.

У травні 2025 року Середземномор’я стало Зоною Контролю Викидів Сірки (ECAMED), обмеживши вміст сірки в паливі до 0,10% — на рівні Північної Європи та Північної Америки. Крім того, у квітні 2025 року IMO затвердила ще жорсткіші стандарти, які набудуть чинності ближче до кінця десятиліття — зокрема глобальне ціноутворення на викиди парникових газів (GHG). Із 2028 року торговельні судна будуть змушені сплачувати штрафи за перевищення встановлених рівнів викидів GHG, що стимулює використання екологічніших видів палива, таких як біопаливо, аміак і водень.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA