Зростання нафтовидобутку у Венесуелі та нові санкційні ризики

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Зростання нафтовидобутку у Венесуелі та нові санкційні ризики

Нафтовидобуток у Венесуелі досягнув найвищого рівня з 2019 року, проте посилення санкцій з боку США ставить під загрозу майбутнє зростання

Обсяг нафтовидобутку

У 2024 році Венесуела збільшила загальний обсяг нафтовидобутку майже на 110 тис. барелів на добу, досягнувши 960 тис. барелів на добу — найвищого рівня з 2019 року. Очікується, що у 2025 році потужності з видобутку сирої нафти у країні перевищать 1 млн барелів на добу, найбільше зростання забезпечується за рахунок західних родовищ (+30 тис. б/д) та виробників важкої нафти (+70 тис. б/д), включно зі спільними підприємствами з компаніями Chevron, China National Petroleum Company (CNPC) та Rosneft.

У першому кварталі 2025 року США оголосили про скасування Загальної ліцензії 41 (GL 41) Міністерства фінансів США (OFAC), яка діяла з 2022 року і дозволяла західним компаніям, включаючи Chevron, Eni, Repsol та інші, здійснювати операції, торгівлю та сплату податків у Венесуелі. З 3 квітня ліцензію було відкликано. Уже 2 квітня США оголосили про введення вторинних санкцій проти покупців венесуельської нафти. Загальна ліцензія Chevron завершила дію 27 травня. Західні оператори все ще ведуть перемовини з урядом США щодо подальших дій у країні.

Вплив санкцій

Національна нафтова компанія PDVSA значною мірою залежить від імпорту розріджувачів (особливо нафти-нафти або легких конденсатів) для змішування з важкою нафтою, яка складає понад половину нафтових потужностей країни. Після останніх заяв США імпорт розріджувачів знизився, однак з травня було налагоджено постачання з Росії, Китаю та Ірану. Створення нових логістичних ланцюгів постачання, незалежних від західних джерел, дозволяє підтримувати видобувні операції.

Водночас ризик вторинних санкцій та можливих американських тарифів на покупців венесуельської нафти призвів до скорочення експорту на 220 тис. барелів на добу з лютого. Ситуація залишається динамічною, однак за поточним сценарієм передбачено щомісячне скорочення видобутку на 30 тис. б/д — до рівня 600 тис. б/д до кінця року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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