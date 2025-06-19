Збільшення фракціонування NGL підсилює постачання naphtha/C5+

Глобальний попит на компонент naphtha задовольняється як через нафтові установки, так і через фракціонування NGL (Natural Gas Liquids), що виробляє молекули важчі за бутан – так звані C5+ або «natural gasoline». Очікуване зростання виробництва C5+ на 250 тис бар/доб (до 1,7 млн бар/доб до 2030 року) забезпечить додаткові обсяги для переробки, блендінгу та прямого введення в сировинний потік. Наприклад, у США торік 45 % цього обсягу було спрямовано в сирий потік, ~30 % – до переробників і блендерів, решту — на експорт як naphtha.

США та Канада — лідери виробництва

Більшу частину сучасного виробництва C5+ забезпечують США та Канада – очікується зростання виробництва в США з 630 до 740 тис бар/доб, а в Канаді – з 150 до 180 тис бар/доб у період 2024–2030 рр. (сукупне зростання +140 тис бар/доб), тоді як Близький Схід утримає свій внесок, забезпечивши додаткові +140 тис бар/доб до 560 тис бар/доб до 2030 року.

Ця динаміка тісно перегукується з іншими дослідженнями: McKinsey прогнозує активне розширення NGL‑фракціонування в США з фокусом на експорт, в той час як внутрішній попит, зокрема для нафтохімії, очевидно зросте. За даними IEA, ця хвиля C5+ сприятиме зростанню загального постачання naphtha приблизно на 200 тис бар/доб до 785 тис бар/доб у 2030 р.

Нафтохімія стимулює попит на NGL

Посилення фракціонування NGL — це важлива відповідь індустрії на збільшений попит в нафтохімії, з особливим акцентом на ролі США, Канади та Близького Сходу у формуванні глобального постачання важкої фракції:

США та Канада залишаються лідерами у виробництві C5+ завдяки інвестиціям у NGL‑інфраструктуру.

залишаються лідерами у виробництві C5+ завдяки інвестиціям у NGL‑інфраструктуру. Близький Схід суттєво підсилює свій внесок у генерування важких фракцій.

суттєво підсилює свій внесок у генерування важких фракцій. Зростання виробництва C5+ безпосередньо збільшує пропозицію naphtha, що підтримує нафтохімію та підживлює ринки експортною думкою.

Очікується, що частина обсягу C5+ буде використовуватися як розчинники для важких сирих нафтових потоків.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA