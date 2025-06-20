Запаси пропану у Канаді нижчі за п’ятирічний показник

Обновлено: Июнь 20, 2025.

Запаси пропану у Канаді нижчі за п’ятирічний показник

За даними RBN Energy та Канадського енергорегулятора, наприкінці травня запаси пропану у Канаді залишалися на 16 % нижчими за п’ятирічний середній показник, тоді як запаси бутану перевищують цей рівень на 11–27 %.

Західна Канада: запаси пропану – 3,5 млн барелів (+0,9 млн проти квітня), але все ще на 0,7 млн (–16 %) нижчі за середнє за п’ять років. Східна Канада: 1,4 млн барелів пропану (+0,6 млн), на 0,9 млн (–39 %) нижче середнього рівня. Бутан (Захід): 3,6 млн барелів (+0,7 млн, +11 % до середнього). Бутан (Схід): 2,1 млн барелів (+0,8 млн, +27 % до середнього).

Попри тепліші, ніж зазвичай, весняні ночі (+22 % до 10‑річного і +32 % до 30‑річного середнього на Заході), запаси пропану залишаються істотно нижчими через сильне споживання в січні–лютому. У східних регіонах, де травневі температури були лише на 8 % холодніші за 10‑річне середнє, відновлення запасів теж відбувається повільно.

Натомість запаси бутану, особливо на Заході, виросли понад сезонну норму, що пояснюється семитижневим технічним простоєм на заводі Keyera Alberta EnviroFuels – основному споживачу бутану для виробництва ізо‑октану. На Сході частково вплинув перерозподіл ресурсу з Заходу.

У 2024 році експорт канадського пропану зріс на 9,2 % до 218 300 барелів на добу, а бутану – на 15 % до 56 100 барелів на добу, що обумовлено збільшенням видобутку природного газу. Додатково відкрито два морські експортні термінали на узбережжі Британської Колумбії, ще два – у стадії проєктування, щоб посилити вихід на азійські ринки.

Наслідки

  • Ціна LPG може зростати через обмежені запаси пропану
  • Зберігання бутану залишається комфортним, але майбутня активізація виробництва може змінити баланс
  • Інфраструктурні проєкти з розширення експорту сприятимуть диверсифікації ринків збуту

Джерело: Terminal
За матеріалами: RBN Energy – 19 червня 2025Reuters – 4 червня 2025

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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