США подовжують підтримку виробників SAF попри новий бюджетний тиск

Виробники стійкого авіаційного пального (SAF) у США зберігають оптимізм щодо збереження податкових пільг у межах кредиту 45Z, який наразі проходить етап узгодження в Конгресі.
Боротьба за кліматичні стимули триває. Податковий кредит 45Z передбачає стимулювання виробництва чистого пального, включно зі SAF, та наразі діє до кінця 2027 року. Президентський проєкт «Big Beautiful Bill», що вже схвалений Палатою представників США, пропонує подовжити термін дії цих пільг до 2031 року. Паралельно проєкт у Сенатському комітеті з фінансів передбачає аналогічне подовження, але з суттєвим посиленням вимог для отримувачів вже з 1 січня 2026 року.
«Ми розуміємо, що компроміс неминучий, але подовження пільг необхідне для впевненості інвесторів», — сказав один із представників SAF-індустрії в США.
Проєкт закону ще має пройти процедуру погодження між двома палатами Конгресу США. Фінальний текст законопроєкту буде передано президенту Дональду Трампу для підписання у другій половині 2025 року. «Ми прагнемо уникнути провалу у фінансуванні екологічних ініціатив», — зазначила редакторка профільного видання з питань енергетики.