США подовжують підтримку виробників SAF попри новий бюджетний тиск

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

США подовжують підтримку виробників SAF попри новий бюджетний тиск

Виробники стійкого авіаційного пального (SAF) у США зберігають оптимізм щодо збереження податкових пільг у межах кредиту 45Z, який наразі проходить етап узгодження в Конгресі.

Боротьба за кліматичні стимули триває. Податковий кредит 45Z передбачає стимулювання виробництва чистого пального, включно зі SAF, та наразі діє до кінця 2027 року. Президентський проєкт «Big Beautiful Bill», що вже схвалений Палатою представників США, пропонує подовжити термін дії цих пільг до 2031 року. Паралельно проєкт у Сенатському комітеті з фінансів передбачає аналогічне подовження, але з суттєвим посиленням вимог для отримувачів вже з 1 січня 2026 року.

«Ми розуміємо, що компроміс неминучий, але подовження пільг необхідне для впевненості інвесторів», — сказав один із представників SAF-індустрії в США.

Проєкт закону ще має пройти процедуру погодження між двома палатами Конгресу США. Фінальний текст законопроєкту буде передано президенту Дональду Трампу для підписання у другій половині 2025 року. «Ми прагнемо уникнути провалу у фінансуванні екологічних ініціатив», — зазначила редакторка профільного видання з питань енергетики.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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