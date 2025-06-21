Різке зростання бензинових премій у Перській затоці, логістичні обмеження та геополітичні ризики створюють тиск на енергетичні ринки Європи та Азії.

Обновлено: Июнь 21, 2025. Тэги: , , , , , ,

Різке зростання бензинових премій у Перській затоці, логістичні обмеження та геополітичні ризики створюють тиск на енергетичні ринки Європи та Азії.

З 19 по 21 червня 2025 року світові енергетичні ринки опинилися під тиском через низку чинників — від геополітичної нестабільності до планових зупинок НПЗ, що призвело до зростання премій на бензин і дизель, фрахтових ставок і нових політик державного регулювання цін.

Премії на бензин 92R у Перській затоці сягнули 5,75 USD/бар — найвищий рівень з квітня 2023 року, що викликано браком ресурсу і зростаючим попитом у тендерах, таких як від Pakistan State Oil (7–9 USD/бар над spot).

Зменшення поставок пов’язане з ремонтом на заводах Saudi PetroRabigh (400 000 b/d) та MRPL Mangalore (301 000 b/d), які вплинули на обсяги експорту з Індії (307 000 т за 1–20 червня). Фрахтові ставки на VLCC на маршруті Перська затока–Японія зросли на понад 20 %. Вартість транспортування продуктів (clean freight) збільшилася до 4,5 млн USD. Європейський ринок дизелю показує турбулентність — ICE Gasoil зріс на 15 %, Brent — на 9–10 % з 12 червня, що демонструє чутливість до ризиків у протоках. Єгипет збільшує імпорт дизелю через перебої з ізраїльським газом — імпорт зріс до 354 000 b/d, що на 63 % більше ніж рік тому, більшість обсягу — з Саудівської Аравії. Японія вводить цінові субсидії на бензин — щоб стримати ціни до 175 єн/л (~1,20 USD), влада готує −10 єн/л субсидію з 26 червня.

Хто виграє на ринку

  • Трейдингові компанії, які мають у розпорядженні певні обсяги нафти та продуктів у Перській затоці, фіксують підвищені маржі на преміальних постачаннях — зокрема за рахунок надбавок у 2–4 USD/бар у порівнянні з квітнем.
  • Саудівські постачальники, які збільшили експорт дизелю до Єгипту, отримують вигоду від екстреного попиту після зупинки постачань ізраїльського газу.
  • Власники танкерного флоту, особливо у сегменті VLCC і clean products, заробляють на стрімкому зростанні фрахтових ставок — понад 1 млн USD на рейс більше, ніж у травні.

Очікується, що ринок залишатиметься напруженим щонайменше до кінця червня, а ризики зупинки транспортних коридорів, як-от протока Хормуз, можуть радикально змінити глобальний баланс пропозиції та попиту.

«Наступні тижні покажуть, чи ця динаміка сповільниться після завершення планових техробіт на НПЗ», — відзначають трейдери Argus.

Геополітична напруга в Перській затоці, скорочення виробництва та логістичні вузькі місця створюють високий ризик нестабільності поставок і зростання цін. Фрахтові та страхові надбавки ускладнюють імпорт. Деякі країни, як Японія й Єгипет, вже перейшли до проактивних закупівельних і регуляторних рішень.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media – 20.06.2025, Reuters – 16.06.2025, Reuters – 19.06.2025

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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