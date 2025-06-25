Двоетапне підвищення цін на пальне цього тижня на Філіппінах

Великі роздрібні продавці пального на Філіппінах оголосили про два окремі підвищення цін на бензин, дизель і авіакеросин цього тижня, після кількох тижнів послідовного зростання вартості пального.

Представники нафтової індустрії погодили поетапне підвищення цін

Бензин: +₱1.75 за літр — 24 червня о 6:00 ранку

+₱1.75 за літр — 24 червня о 6:00 ранку Дизель: +₱2.60 за літр — того ж дня

+₱2.60 за літр — того ж дня Авіакеросин: +₱2.40 за літр — також у вівторок

+₱2.40 за літр — також у вівторок Друга хвиля підвищення — аналогічне зростання — запланована на 26 червня

Cleanfuel приєднається до підвищення цін на бензин і дизель 24 червня, але не реалізує авіакеросин

Попри побоювання економічного навантаження, нафтові компанії погодилися на поетапність на прохання Міністерства енергетики (DOE), щоб пом’якшити тиск на споживачів.

За даними Бюро управління нафтовою галуззю (DOE-OIMB), це вже п’ятий тиждень поспіль зростання цін на бензин, третій — на дизель і другий — на авіакеросин.

Глобальний фактор: конфлікт між Ізраїлем та іраном посилює ризики у Перській затоці, що впливає на вартість транспортування й підвищує глобальні нафтові котирування.

Президент Фердинанд “Бонгбонг” Маркос-молодший пообіцяв впровадити паливні субсидії, щоб підтримати населення у зв’язку з підвищенням цін.

Станом на 23 червня: середні роздрібні ціни становлять ₱55.90 за літр бензину, ₱53.40 за дизель та ₱70.22 за авіакеросин.

Наслідки для ринку

Поетапність дозволяє трейдерам адаптувати постачання та уникнути цінового шоку

Уряд запроваджує субсидії в разі подальшого зростання до $80/барель

Цінове зростання вже впливає на вартість споживчих товарів через підвищення логістичних витрат

«Якщо це триватиме… їм доведеться шукати варіанти адаптації по ходу справи»

— Стивен Куа, президент Philippine Amalgamated Supermarkets Association

Джерело: Terminal

За матеріалами:

GMA Network,

BusinessWorld,

Inquirer.net,

Philippine Star