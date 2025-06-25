Двоетапне підвищення цін на пальне цього тижня на Філіппінах

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , ,

Двоетапне підвищення цін на пальне цього тижня на Філіппінах

Великі роздрібні продавці пального на Філіппінах оголосили про два окремі підвищення цін на бензин, дизель і авіакеросин цього тижня, після кількох тижнів послідовного зростання вартості пального.

Представники нафтової індустрії погодили поетапне підвищення цін

  • Бензин: +₱1.75 за літр — 24 червня о 6:00 ранку
  • Дизель: +₱2.60 за літр — того ж дня
  • Авіакеросин: +₱2.40 за літр — також у вівторок
  • Друга хвиля підвищення — аналогічне зростання — запланована на 26 червня
  • Cleanfuel приєднається до підвищення цін на бензин і дизель 24 червня, але не реалізує авіакеросин

Попри побоювання економічного навантаження, нафтові компанії погодилися на поетапність на прохання Міністерства енергетики (DOE), щоб пом’якшити тиск на споживачів.

За даними Бюро управління нафтовою галуззю (DOE-OIMB), це вже п’ятий тиждень поспіль зростання цін на бензин, третій — на дизель і другий — на авіакеросин.

Глобальний фактор: конфлікт між Ізраїлем та іраном посилює ризики у Перській затоці, що впливає на вартість транспортування й підвищує глобальні нафтові котирування.

Президент Фердинанд “Бонгбонг” Маркос-молодший пообіцяв впровадити паливні субсидії, щоб підтримати населення у зв’язку з підвищенням цін.

Станом на 23 червня: середні роздрібні ціни становлять ₱55.90 за літр бензину, ₱53.40 за дизель та ₱70.22 за авіакеросин.

Наслідки для ринку

  • Поетапність дозволяє трейдерам адаптувати постачання та уникнути цінового шоку
  • Уряд запроваджує субсидії в разі подальшого зростання до $80/барель
  • Цінове зростання вже впливає на вартість споживчих товарів через підвищення логістичних витрат

«Якщо це триватиме… їм доведеться шукати варіанти адаптації по ходу справи»

— Стивен Куа, президент Philippine Amalgamated Supermarkets Association

Джерело: Terminal

За матеріалами:
GMA Network,
BusinessWorld,
Inquirer.net,
Philippine Star

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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