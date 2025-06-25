TotalEnergies та Avril досліджують потенціал проміжних культур для SAF

TotalEnergies та Avril спільно досліджують можливість виробництва сталого авіаційного пального (SAF) у Франції на основі олії з проміжних сільськогосподарських культур, зокрема camelina. У межах дослідження вивчаються врожайність, відповідність вимогам ЄС та перспективи масштабування виробництва.
Сільське господарство на службі авіації: новий підхід до SAF
- TotalEnergies і Avril оголосили про спільний намір дослідити виробництво SAF з проміжних культур у Франції
- Очікуваний обсяг виробництва олії: 10 тис. т до 2028 року, з потенціалом до 30 тис. т до 2030 року
- Основна сировина — camelina, яка демонструє обнадійливі результати у літніх випробуваннях 2024 року
- Територія досліджень: повсюдно по Франції у 2025 році для визначення найкращих регіонів вирощування
- SAF буде вироблятись на французьких біонафтових підприємствах TotalEnergies та перероблятись на НПЗ у Франції та Європі
- Проміжні культури згідно з регламентом ЄС не потребують додаткового землекористування, не конкурують із продовольчим виробництвом і зберігають вміст органічної речовини в ґрунті
- Побічні продукти вирощування можуть використовуватися у кормовій промисловості та інших галузях
«Випробування camelina влітку 2024 року дали обнадійливі результати» — повідомили в Avril
Європейський контекст
- Розвиток таких проєктів частково стимулюється політикою ЄС у сфері відновлюваної енергії
- ReFuelEU Aviation передбачає мінімум 2% SAF у 2025 році, з підвищенням до 70% до 2050 року
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media
Додаткові джерела інформації:
Reuters on ReFuelEU Aviation
TotalEnergies офіційний сайт
Avril Group