TotalEnergies та Avril досліджують потенціал проміжних культур для SAF

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

TotalEnergies та Avril досліджують потенціал проміжних культур для SAF

TotalEnergies та Avril спільно досліджують можливість виробництва сталого авіаційного пального (SAF) у Франції на основі олії з проміжних сільськогосподарських культур, зокрема camelina. У межах дослідження вивчаються врожайність, відповідність вимогам ЄС та перспективи масштабування виробництва.

Сільське господарство на службі авіації: новий підхід до SAF

  • TotalEnergies і Avril оголосили про спільний намір дослідити виробництво SAF з проміжних культур у Франції
  • Очікуваний обсяг виробництва олії: 10 тис. т до 2028 року, з потенціалом до 30 тис. т до 2030 року
  • Основна сировина — camelina, яка демонструє обнадійливі результати у літніх випробуваннях 2024 року
  • Територія досліджень: повсюдно по Франції у 2025 році для визначення найкращих регіонів вирощування
  • SAF буде вироблятись на французьких біонафтових підприємствах TotalEnergies та перероблятись на НПЗ у Франції та Європі
  • Проміжні культури згідно з регламентом ЄС не потребують додаткового землекористування, не конкурують із продовольчим виробництвом і зберігають вміст органічної речовини в ґрунті
  • Побічні продукти вирощування можуть використовуватися у кормовій промисловості та інших галузях

«Випробування camelina влітку 2024 року дали обнадійливі результати» — повідомили в Avril

Європейський контекст

  • Розвиток таких проєктів частково стимулюється політикою ЄС у сфері відновлюваної енергії
  • ReFuelEU Aviation передбачає мінімум 2% SAF у 2025 році, з підвищенням до 70% до 2050 року

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media

Додаткові джерела інформації:

Reuters on ReFuelEU Aviation
TotalEnergies офіційний сайт
Avril Group

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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