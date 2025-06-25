Канада захищає вітчизняне біодизельне виробництво від американських субсидій

Онтаріо пропонує запровадити квоту на частку біодизеля місцевого виробництва, аби підтримати канадських виробників пального в умовах політичної та ринкової переваги американських субсидій.
Боротьба за ринок низьковуглецевого дизелю в Канаді
Уряд Онтаріо розглядає можливість запровадження квоти, яка вимагатиме, щоб 75% річного обсягу біодизеля, що входить до обов’язкової частки у 4% дизельного пального в провінції, було вироблено на території Канади.
- Причина ініціативи — новий податковий кредит у США на чисте пальне, який надається виключно місцевим виробникам, що ставить канадські компанії у неконкурентне становище.
- Історично більшість канадського біодизеля експортувалася до США, але тепер втратила право на американську субсидію.
- Зворотна ситуація — біопальне зі США надходить до Канади, щоб відповідати національним стандартам щодо викидів.
- Подібна вимога вже діє у Британській Колумбії, де з квітня 8% дизелю має бути канадського виробництва.
- Компанія Tidewater Renewables вимагала мита на імпорт з США, однак безуспішно.
Міністерство охорони довкілля Онтаріо заявило, що нова вимога буде «тимчасовим заходом», який діятиме, доки субсидії США «загрожують біодизельній галузі Онтаріо».
- Очікується, що американський кредит втратить чинність після 2027 року, хоча Конгрес США вже розглядає його продовження до 2031 року.
- Текст регуляції поки не опубліковано, але структура чинної програми Онтаріо, яка надає більше кредитів за пально з меншим вуглецевим слідом, збережеться.
- У 2023 році фактична частка біопального у дизельному пулі становила трохи менше 4%, за даними Advanced Biofuels Canada.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media
Додаткові джерела інформації: Advanced Biofuels Canada, Уряд Канади — Охорона довкілля