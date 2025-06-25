Канада захищає вітчизняне біодизельне виробництво від американських субсидій

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , ,

Канада захищає вітчизняне біодизельне виробництво від американських субсидій

Онтаріо пропонує запровадити квоту на частку біодизеля місцевого виробництва, аби підтримати канадських виробників пального в умовах політичної та ринкової переваги американських субсидій.

Боротьба за ринок низьковуглецевого дизелю в Канаді

Уряд Онтаріо розглядає можливість запровадження квоти, яка вимагатиме, щоб 75% річного обсягу біодизеля, що входить до обов’язкової частки у 4% дизельного пального в провінції, було вироблено на території Канади.

  • Причина ініціативи — новий податковий кредит у США на чисте пальне, який надається виключно місцевим виробникам, що ставить канадські компанії у неконкурентне становище.
  • Історично більшість канадського біодизеля експортувалася до США, але тепер втратила право на американську субсидію.
  • Зворотна ситуація — біопальне зі США надходить до Канади, щоб відповідати національним стандартам щодо викидів.
  • Подібна вимога вже діє у Британській Колумбії, де з квітня 8% дизелю має бути канадського виробництва.
  • Компанія Tidewater Renewables вимагала мита на імпорт з США, однак безуспішно.

Міністерство охорони довкілля Онтаріо заявило, що нова вимога буде «тимчасовим заходом», який діятиме, доки субсидії США «загрожують біодизельній галузі Онтаріо».

  • Очікується, що американський кредит втратить чинність після 2027 року, хоча Конгрес США вже розглядає його продовження до 2031 року.
  • Текст регуляції поки не опубліковано, але структура чинної програми Онтаріо, яка надає більше кредитів за пально з меншим вуглецевим слідом, збережеться.
  • У 2023 році фактична частка біопального у дизельному пулі становила трохи менше 4%, за даними Advanced Biofuels Canada.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media
Додаткові джерела інформації: Advanced Biofuels Canada, Уряд Канади — Охорона довкілля

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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