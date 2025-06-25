USDA: Використання кукурудзи для виробництва етанолу сягнуло 426 млн бушелів у квітні

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , ,

USDA: Використання кукурудзи для виробництва етанолу сягнуло 426 млн бушелів у квітні

Останній звіт Міністерства сільського господарства США (USDA) свідчить, що у квітні в США використали 426 млн бушелів кукурудзи для виробництва пального етанолу — на 6 % менше, ніж у березні, але на 1 % більше, ніж у квітні 2024 року.

Квітнева переробка зерна в США

  • Загальне використання кукурудзи — 475 млн бушелів, з яких 91,7 % — для виробництва алкоголю, 8,3 % — для інших потреб
  • Кукурудза для етанолу — 426 млн бушелів, з них 91,5 % — сухе млинування, 8,5 % — мокре млинування
  • Побічна продукція:
    • Конденсовані розчини дистиляту — 119,5 тис. тонн (проти 112,6 тис. у березні та 88,4 тис. торік)
    • Кукурудзяна олія — 176,8 тис. тонн (зниження з 188,4 тис. у березні)
    • Сухі дистилятні зернові — 366 тис. тонн (проти 382,6 тис. у березні)
    • Дистилятні зернові з розчинними — 1,63 млн тонн (зниження з 1,81 млн у березні)
    • Зволожені дистилятні зернові — 1,26 млн тонн (зростання проти 1,23 млн у березні)
    • Модифіковані зволожені дистилятні зернові — 546,7 тис. тонн (вище, ніж у березні й торік)
  • Інші продукти:
    • Кукурудзяне борошно — 56,4 тис. тонн
    • Корм з кукурудзяного глютену — 242,1 тис. тонн
    • Борошно з кукурудзяного глютену — 105,5 тис. тонн
    • Зволожений глютеновий корм — 198,2 тис. тонн
  • Вловлений вуглекислий газ (CO₂) — 242,5 тис. тонн (вище за березень і на 19 % більше, ніж торік)

Високий попит на етанол тримається попри сезонне зниження у порівнянні з березнем. Зменшення обсягів DDGS може вказувати на зміну технологій або пріоритетів у виробництві. Зростання обсягів уловлювання CO₂ — ознака активного розвитку енергоефективності

Джерело: Terminal
Строго: За матеріалами:

* USDA: Corn use for fuel ethanol at 426 million bushels in April
Додаткові джерела інформації:
* USDA Bioenergy Statistics
* Corn ethanol — Wikipedia

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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