USDA: Використання кукурудзи для виробництва етанолу сягнуло 426 млн бушелів у квітні

Останній звіт Міністерства сільського господарства США (USDA) свідчить, що у квітні в США використали 426 млн бушелів кукурудзи для виробництва пального етанолу — на 6 % менше, ніж у березні, але на 1 % більше, ніж у квітні 2024 року.
Квітнева переробка зерна в США
- Загальне використання кукурудзи — 475 млн бушелів, з яких 91,7 % — для виробництва алкоголю, 8,3 % — для інших потреб
- Кукурудза для етанолу — 426 млн бушелів, з них 91,5 % — сухе млинування, 8,5 % — мокре млинування
- Побічна продукція:
- Конденсовані розчини дистиляту — 119,5 тис. тонн (проти 112,6 тис. у березні та 88,4 тис. торік)
- Кукурудзяна олія — 176,8 тис. тонн (зниження з 188,4 тис. у березні)
- Сухі дистилятні зернові — 366 тис. тонн (проти 382,6 тис. у березні)
- Дистилятні зернові з розчинними — 1,63 млн тонн (зниження з 1,81 млн у березні)
- Зволожені дистилятні зернові — 1,26 млн тонн (зростання проти 1,23 млн у березні)
- Модифіковані зволожені дистилятні зернові — 546,7 тис. тонн (вище, ніж у березні й торік)
- Інші продукти:
- Кукурудзяне борошно — 56,4 тис. тонн
- Корм з кукурудзяного глютену — 242,1 тис. тонн
- Борошно з кукурудзяного глютену — 105,5 тис. тонн
- Зволожений глютеновий корм — 198,2 тис. тонн
- Вловлений вуглекислий газ (CO₂) — 242,5 тис. тонн (вище за березень і на 19 % більше, ніж торік)
Високий попит на етанол тримається попри сезонне зниження у порівнянні з березнем. Зменшення обсягів DDGS може вказувати на зміну технологій або пріоритетів у виробництві. Зростання обсягів уловлювання CO₂ — ознака активного розвитку енергоефективності
Джерело: Terminal
Строго: За матеріалами:
* USDA: Corn use for fuel ethanol at 426 million bushels in April
Додаткові джерела інформації:
* USDA Bioenergy Statistics
* Corn ethanol — Wikipedia