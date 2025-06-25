Надвисока маржа каліфорнійських нафтопереробників у квітні склала понад $1 за галон

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , ,

Надвисока маржа каліфорнійських нафтопереробників у квітні склала понад $1 за галон

Нові дані California Energy Commission і Consumer Watchdog показують, що у квітні каліфорнійські нафтопереробні компанії отримали **0.97 $** чистої маржі на галон бензину, а роздрібна маржа сягнула 1.02 $ — подвоївши середні історичні показники.

Пояснення маржі

  • За даними CEC, загальна маржа (оптова ціна мінус вартість сирої нафти) у квітні становила 0.97 $, тоді як роздрібна маржа1.02 $ на галон бензину.
  • Звичайні експлуатаційні витрати становлять близько 0.20 $ на галон, тобто реальний прибуток від виробництва — мінімум 0.77 $.
  • Маржа на дистрибуцію — 0.69 $, зокрема включає «mystery gas surcharge» — це майже вдвічі більше від середньофедерального рівня.

Фактори підвищення прибутковості

  • Кризова ситуація на Близькому Сході дозволила переробникам підвищити ціни, а у періоди зростання цін на АЗС маржа також зростала.
  • Нещодавні перебої у роботі підприємств (наприклад, PBF та Chevron) скоротили пропозицію, що спричинило зростання маржі.
  • Вертикальна інтеграція дає змогу впливати на роздрібні ціни та нараховувати додаткові націнки — «mystery surcharge» до 0.72 $ за галон.

Наслідки для споживачів

  • У середньостатистичного споживача 30–40 % витрат на бензин — це прибуток і накладні витрати переробників та дистриб’юторів.
  • Consumer Watchdog закликає реалізувати законодавчі механізми для штрафування надвисокої маржі, зокрема у рамках SB 1322.
  • Законодавчі ініціативи штату, як-от SB 1322 та SBX1‑2, уже зобов’язують нафтові компанії щомісяця подавати дані щодо маржі до California Energy Commission. Втім, система все ще дозволяє інфляцію «операційних витрат», що може занижувати реальний прибуток.

Джерело: Terminal
За матеріалами:
Consumer Watchdog – California Oil Refiners’ Gasoline Profit Margin
California Energy Commission – Gasoline Price Breakdown
Consumer Watchdog – February Report
Consumer Watchdog – Profiteering Report

Додаткові джерела інформації:
AP News – Законопроєкт про штрафи
SFGate – Можливе закриття Valero

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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