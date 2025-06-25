Надвисока маржа каліфорнійських нафтопереробників у квітні склала понад $1 за галон

Нові дані California Energy Commission і Consumer Watchdog показують, що у квітні каліфорнійські нафтопереробні компанії отримали **0.97 $** чистої маржі на галон бензину, а роздрібна маржа сягнула 1.02 $ — подвоївши середні історичні показники.
Пояснення маржі
- За даними CEC, загальна маржа (оптова ціна мінус вартість сирої нафти) у квітні становила 0.97 $, тоді як роздрібна маржа — 1.02 $ на галон бензину.
- Звичайні експлуатаційні витрати становлять близько 0.20 $ на галон, тобто реальний прибуток від виробництва — мінімум 0.77 $.
- Маржа на дистрибуцію — 0.69 $, зокрема включає «mystery gas surcharge» — це майже вдвічі більше від середньофедерального рівня.
Фактори підвищення прибутковості
- Кризова ситуація на Близькому Сході дозволила переробникам підвищити ціни, а у періоди зростання цін на АЗС маржа також зростала.
- Нещодавні перебої у роботі підприємств (наприклад, PBF та Chevron) скоротили пропозицію, що спричинило зростання маржі.
- Вертикальна інтеграція дає змогу впливати на роздрібні ціни та нараховувати додаткові націнки — «mystery surcharge» до 0.72 $ за галон.
Наслідки для споживачів
- У середньостатистичного споживача 30–40 % витрат на бензин — це прибуток і накладні витрати переробників та дистриб’юторів.
- Consumer Watchdog закликає реалізувати законодавчі механізми для штрафування надвисокої маржі, зокрема у рамках SB 1322.
- Законодавчі ініціативи штату, як-от SB 1322 та SBX1‑2, уже зобов’язують нафтові компанії щомісяця подавати дані щодо маржі до California Energy Commission. Втім, система все ще дозволяє інфляцію «операційних витрат», що може занижувати реальний прибуток.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
• Consumer Watchdog – California Oil Refiners’ Gasoline Profit Margin
• California Energy Commission – Gasoline Price Breakdown
• Consumer Watchdog – February Report
• Consumer Watchdog – Profiteering Report
Додаткові джерела інформації:
• AP News – Законопроєкт про штрафи
• SFGate – Можливе закриття Valero