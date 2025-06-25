США зафіксували наймасштабніше зниження запасів сирої нафти за рік

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

США зафіксували наймасштабніше зниження запасів сирої нафти за рік

Запаси сирої нафти у США різко скоротилися — на понад 11 мільйонів барелів за тиждень. Водночас зросли обсяги бензину та дистилятів. Така динаміка сигналізує про зміну балансів ринку, попри падіння цін на нафту.

Ключові зміни на ринку США

  • Запаси сирої нафти зменшились на 11,5 млн барелів, до 420,9 млн барелів — це найбільше тижневе падіння за рік
  • У хабі Кушинг (Оклахома) зафіксоване скорочення на 995 тис. барелів
  • Запаси бензину зросли на 209 тис. барелів, а дистилятів — на 514 тис. барелів
  • Імпорт сирої нафти скоротився на 1,8 млн барелів на добу — до 1,1 млн б/д
  • Експорт нафти зріс на 1,1 млн б/д — до 4,4 млн б/д
  • Нафтопереробка знизилася на 364 тис. б/д, рівень завантаження НПЗ — 93,2%
  • Попит на бензин сягнув 9,3 млн б/д у розпал літнього сезону поїздок
  • Середній рівень споживання нафтопродуктів за тиждень — майже 20 млн б/д

Ринкове значення

  • Різке скорочення запасів може свідчити про високий рівень попиту або зменшення пропозиції
  • Зростання обсягів бензину й дистилятів — ознака накопичення або сезонного зниження попиту
  • Падіння імпорту нафти на тлі зростання експорту — посилення торговельного балансу США
  • Зменшення обсягів переробки — можливо через технічні зупинки або реакцію на слабшу маржу
  • Попри скорочення запасів, ціни на нафту знижувались: Brent — $75,25, WTI — $73,82

Вплив на глобальний ринок

  • Скорочення запасів у США може вплинути на очікування балансу світового ринку
  • Ситуація із запасами стане важливим фактором у переговорах ОПЕК+ про подальші квоти
  • Поточні ціни залишаються під тиском макроекономічних ризиків, попри фундаментальні сигнали з США

“Минулого тижня запаси сирої нафти скоротилися на 11,5 млн барелів. Попит на бензин зріс до 9,3 млн б/д, а експорт сягнув 4,4 млн б/д”

Джерело: Terminal
За матеріалами: US Crude Oil Inventories See Another Sharp Draw

Додаткові джерела інформації: Reuters: US crude stocks fall sharply EIA: Weekly Petroleum Status Report

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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