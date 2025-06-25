США зафіксували наймасштабніше зниження запасів сирої нафти за рік

Запаси сирої нафти у США різко скоротилися — на понад 11 мільйонів барелів за тиждень. Водночас зросли обсяги бензину та дистилятів. Така динаміка сигналізує про зміну балансів ринку, попри падіння цін на нафту.
Ключові зміни на ринку США
- Запаси сирої нафти зменшились на 11,5 млн барелів, до 420,9 млн барелів — це найбільше тижневе падіння за рік
- У хабі Кушинг (Оклахома) зафіксоване скорочення на 995 тис. барелів
- Запаси бензину зросли на 209 тис. барелів, а дистилятів — на 514 тис. барелів
- Імпорт сирої нафти скоротився на 1,8 млн барелів на добу — до 1,1 млн б/д
- Експорт нафти зріс на 1,1 млн б/д — до 4,4 млн б/д
- Нафтопереробка знизилася на 364 тис. б/д, рівень завантаження НПЗ — 93,2%
- Попит на бензин сягнув 9,3 млн б/д у розпал літнього сезону поїздок
- Середній рівень споживання нафтопродуктів за тиждень — майже 20 млн б/д
Ринкове значення
- Різке скорочення запасів може свідчити про високий рівень попиту або зменшення пропозиції
- Зростання обсягів бензину й дистилятів — ознака накопичення або сезонного зниження попиту
- Падіння імпорту нафти на тлі зростання експорту — посилення торговельного балансу США
- Зменшення обсягів переробки — можливо через технічні зупинки або реакцію на слабшу маржу
- Попри скорочення запасів, ціни на нафту знижувались: Brent — $75,25, WTI — $73,82
Вплив на глобальний ринок
- Скорочення запасів у США може вплинути на очікування балансу світового ринку
- Ситуація із запасами стане важливим фактором у переговорах ОПЕК+ про подальші квоти
- Поточні ціни залишаються під тиском макроекономічних ризиків, попри фундаментальні сигнали з США
“Минулого тижня запаси сирої нафти скоротилися на 11,5 млн барелів. Попит на бензин зріс до 9,3 млн б/д, а експорт сягнув 4,4 млн б/д”
Джерело: Terminal
За матеріалами: US Crude Oil Inventories See Another Sharp Draw
Додаткові джерела інформації: Reuters: US crude stocks fall sharply EIA: Weekly Petroleum Status Report