Ціни на нафту відновлюються на тлі зростання попиту в США та припинення вогню між Іраном і Ізраїлем

Нафтові ціни відновилися — зростання майже на 1 % — після різкого падіння на початку тижня, завдяки потужному попиту в США та позитивним сигналам щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.
Ситуація на ринку нафти
- Brent зріс до $67.68/бар., WTI — до $64.92/бар., скоротивши втрати після падіння на 13 % раніше цього тижня
- Попит у США — запаси сирої нафти впали на 5.8 млн барелів, бензину — на 2.1 млн барелів. Споживання бензину досягло максимуму з грудня 2021 року
- Припинення вогню між Іраном і Ізраїлем зменшило геополітичні побоювання щодо постачань із регіону
- Очікування зниження облікової ставки ФРС підтримують прогнози щодо зростання економіки та попиту на нафту
Регуляторні драйвери та перспективи
- ФРС може знизити ставки вже у вересні, що стимулює економічну активність і попит на нафту
- Аналітики очікують стабілізацію цін у діапазоні $65–70/бар., поки триває очікування нових макроданих зі США
Геополітика на тлі спокою
- Припинення вогню суттєво знизило ризик зриву постачання, хоча загроза з боку Ірану не зникла остаточно
- Ринок різко реагував після атак на ядерні об’єкти Ірану, але зниження напруги забезпечило короткострокове заспокоєння
Висновки
- Попри зниження геополітичної напруги, ринок залишається чутливим до змін у попиті та рішеннях ФРС
- Ціни стабілізувалися, але залишаються вразливими до нових економічних сигналів
- Геополітичний ризик тимчасово знизився, однак ситуація на Близькому Сході залишається ключовим фактором
Джерело: Terminal
За матеріалами:
- Reuters: Most Gulf markets gain on Iran–Israel truce
- Reuters: Oil rebounds on signs of strong US demand
- Barron’s: The Big Reason Oil Prices Are Rising Today