Ціни на нафту відновлюються на тлі зростання попиту в США та припинення вогню між Іраном і Ізраїлем

Обновлено: Июнь 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту відновлюються на тлі зростання попиту в США та припинення вогню між Іраном і Ізраїлем

Нафтові ціни відновилися — зростання майже на 1 % — після різкого падіння на початку тижня, завдяки потужному попиту в США та позитивним сигналам щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Ситуація на ринку нафти

  • Brent зріс до $67.68/бар., WTI — до $64.92/бар., скоротивши втрати після падіння на 13 % раніше цього тижня
  • Попит у США — запаси сирої нафти впали на 5.8 млн барелів, бензину — на 2.1 млн барелів. Споживання бензину досягло максимуму з грудня 2021 року
  • Припинення вогню між Іраном і Ізраїлем зменшило геополітичні побоювання щодо постачань із регіону
  • Очікування зниження облікової ставки ФРС підтримують прогнози щодо зростання економіки та попиту на нафту

Регуляторні драйвери та перспективи

  • ФРС може знизити ставки вже у вересні, що стимулює економічну активність і попит на нафту
  • Аналітики очікують стабілізацію цін у діапазоні $65–70/бар., поки триває очікування нових макроданих зі США

Геополітика на тлі спокою

  • Припинення вогню суттєво знизило ризик зриву постачання, хоча загроза з боку Ірану не зникла остаточно
  • Ринок різко реагував після атак на ядерні об’єкти Ірану, але зниження напруги забезпечило короткострокове заспокоєння

Висновки

  • Попри зниження геополітичної напруги, ринок залишається чутливим до змін у попиті та рішеннях ФРС
  • Ціни стабілізувалися, але залишаються вразливими до нових економічних сигналів
  • Геополітичний ризик тимчасово знизився, однак ситуація на Близькому Сході залишається ключовим фактором

Джерело: Terminal

За матеріалами:

Замовити тижневий звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 1877)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: