Бюджетні доходи рф від нафти й нафтопродуктів впали до мінімуму з січня 2023 року

Обновлено: Июль 03, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Бюджетні доходи рф від нафти й нафтопродуктів впали до мінімуму з січня 2023 року

Доходи бюджету рф від нафти й нафтопродуктів різко скоротилися в червні 2025 року на 33,7% порівняно з червнем 2024-го, до найнижчого рівня від січня 2023 року. Це наслідок зниження світових цін на нафту, посилення західних санкцій і зміцнення рубля, що вдарило по доходах енергетичного сектору рф.

Зниження доходів від нафти: ключові цифри та фактори

За даними мінфіну рф:

  • У червні доходи бюджету від нафти й нафтопродуктів становили близько $6,3 млрд (494,8 млрд рублів), що на 33,7% менше, ніж рік тому.
  • За перше півріччя 2025 року доходи склали $60 млрд (4,73 трлн рублів) — майже на 17% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Це серйозна проблема для воєнної економіки рф, де витрати на оборону й армію досягли найвищого рівня з часів Холодної війни.

Водночас у квітні рф переглянула прогноз доходів від нафти й нафтопродуктів на рік — очікування скорочено на 24% після обвалу ціни сорту Urals до близько $50 за барель на початку квітня.

Попри короткочасне зростання цін на нафту в червні під час конфлікту Ізраїлю та Ірану, доходи рф продовжують падати у річному вимірі.

Прибутки нафтових компаній рф і експорт морем

  • Чисті прибутки нафтових і нафтопродуктових компаній рф у першому кварталі 2025 року впали майже на половину порівняно з першим кварталом 2024-го.
  • Морські відвантаження сирої нафти рф у другій половині червня трималися поблизу мінімумів за два місяці попри незначне зростання обсягів у великих портах.

Комбінація падіння цін на нафту, жорсткіших західних санкцій і зміцнення рубля підриває прибутковість компаній та бюджетні надходження. Кожен третій рубль доходів рф формується саме завдяки нафті й нафтопродуктам.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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