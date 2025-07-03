Бюджетні доходи рф від нафти й нафтопродуктів впали до мінімуму з січня 2023 року

Доходи бюджету рф від нафти й нафтопродуктів різко скоротилися в червні 2025 року на 33,7% порівняно з червнем 2024-го, до найнижчого рівня від січня 2023 року. Це наслідок зниження світових цін на нафту, посилення західних санкцій і зміцнення рубля, що вдарило по доходах енергетичного сектору рф.

Зниження доходів від нафти: ключові цифри та фактори

За даними мінфіну рф:

У червні доходи бюджету від нафти й нафтопродуктів становили близько $6,3 млрд (494,8 млрд рублів), що на 33,7% менше, ніж рік тому.

За перше півріччя 2025 року доходи склали $60 млрд (4,73 трлн рублів) — майже на 17% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Це серйозна проблема для воєнної економіки рф, де витрати на оборону й армію досягли найвищого рівня з часів Холодної війни.

Водночас у квітні рф переглянула прогноз доходів від нафти й нафтопродуктів на рік — очікування скорочено на 24% після обвалу ціни сорту Urals до близько $50 за барель на початку квітня.

Попри короткочасне зростання цін на нафту в червні під час конфлікту Ізраїлю та Ірану, доходи рф продовжують падати у річному вимірі.

Прибутки нафтових компаній рф і експорт морем

Чисті прибутки нафтових і нафтопродуктових компаній рф у першому кварталі 2025 року впали майже на половину порівняно з першим кварталом 2024-го.

Морські відвантаження сирої нафти рф у другій половині червня трималися поблизу мінімумів за два місяці попри незначне зростання обсягів у великих портах.

Комбінація падіння цін на нафту, жорсткіших західних санкцій і зміцнення рубля підриває прибутковість компаній та бюджетні надходження. Кожен третій рубль доходів рф формується саме завдяки нафті й нафтопродуктам.

За матеріалами: Oilprice