Ціни на свопи Saudi Aramco Propane у серпні 2025: помірні коливання на NYMEX

Обновлено: Июль 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на свопи Saudi Aramco Propane у серпні 2025: помірні коливання на NYMEX

Ціни на Argus Propane Saudi Aramco Swap із постачанням у серпні 2025 року демонструють незначне зниження попри збереження активності на ринку NYMEX. Оператори уважно стежать за динамікою світових котирувань у світлі змін попиту й пропозиції на LPG.

Котирування та динаміка ф’ючерсів

У торгах на NYMEX 2 липня 2025 року контракт на Argus Propane Saudi Aramco Swap із постачанням у серпні 2025 зафіксувався на рівні 556.875 USD/т, знизившись на 0.04% від попереднього дня.

  • 01.07.2025 – 557.083 USD/т (+0.01%)
  • 30.06.2025 – 557.002 USD/т (−1.96%)
  • 27.06.2025 – 568.129 USD/т (−0.81%)
  • 26.06.2025 – 572.785 USD/т (+0.19%)

Тенденції ринку LPG

Попри коливання цін протягом останнього тижня, ринок залишається досить активним. Обсяг торгів 2 липня – 38 контрактів при відкритому інтересі 401.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Barchart Propane Saudi Aramco Swap Aug ’25

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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