Ціни на свопи Saudi Aramco Propane у серпні 2025: помірні коливання на NYMEX

Ціни на Argus Propane Saudi Aramco Swap із постачанням у серпні 2025 року демонструють незначне зниження попри збереження активності на ринку NYMEX. Оператори уважно стежать за динамікою світових котирувань у світлі змін попиту й пропозиції на LPG.
Котирування та динаміка ф’ючерсів
У торгах на NYMEX 2 липня 2025 року контракт на Argus Propane Saudi Aramco Swap із постачанням у серпні 2025 зафіксувався на рівні 556.875 USD/т, знизившись на 0.04% від попереднього дня.
- 01.07.2025 – 557.083 USD/т (+0.01%)
- 30.06.2025 – 557.002 USD/т (−1.96%)
- 27.06.2025 – 568.129 USD/т (−0.81%)
- 26.06.2025 – 572.785 USD/т (+0.19%)
Тенденції ринку LPG
Попри коливання цін протягом останнього тижня, ринок залишається досить активним. Обсяг торгів 2 липня – 38 контрактів при відкритому інтересі 401.
Джерело: Terminal.
За матеріалами: Barchart Propane Saudi Aramco Swap Aug ’25