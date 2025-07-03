Зростання цін на ф’ючерси біоетанолу в Нью-Йорку на липень 2025 року

Ф’ючерси на біоетанол у Нью-Йорку з постачанням у липні 2025 року демонструють сталий приріст ціни протягом останнього тижня червня та на початку липня. Попри незначні обсяги торгів, тренд вказує на підвищення інтересу до біопалива в умовах переходу на відновлювані джерела енергії.
Цінова динаміка та розрахунок вартості за тонну
Станом на 2 липня 2025 року ціна контракту становила **1.8125 дол. за галон** (+0.97% за день).
- 01.07.2025 – 1.7950 дол./галон (+0.84%)
- 30.06.2025 – 1.7800 дол./галон (+0.14%)
- 27.06.2025 – 1.7775 дол./галон (+2.01%)
- 26.06.2025 – 1.7425 дол./галон (+1.46%)
- 25.06.2025 – 1.7175 дол./галон (-0.15%)
- 24.06.2025 – 1.7200 дол./галон (-0.43%)
Методика розрахунку вартості за тонну:
- 1 галон (США) = 3.78541 літра
- Густина етанолу ≈ 0.789 кг/л
- 1 галон ≈ 2.987 кг
- Ціна за тонну ≈ ціна за галон × (1000 / 2.987)
Розрахунок для ціни 1.8125 дол./галон:
- 1000 / 2.987 ≈ 334.84 галонів на тонну
- 1.8125 × 334.84 ≈ 606.94 дол./тонна
Вартість біоетанолу у Нью-Йорку на 2 липня 2025 року складає орієнтовно 607 доларів за тонну.
Ринок та фактори впливу
Водночас торгова активність залишається дуже низькою (обсяг – 0, відкритий інтерес – 298 контрактів), що свідчить про вузьку спеціалізацію цього ринку. Це характерно для біопаливного сегмента, який зберігає нішевий статус попри загальні тренди декарбонізації.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart Ethanol Futures Jul ’25