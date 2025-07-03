Зростання цін на ф’ючерси біоетанолу в Нью-Йорку на липень 2025 року

Обновлено: Июль 03, 2025. Тэги: , , , , , ,

Зростання цін на ф’ючерси біоетанолу в Нью-Йорку на липень 2025 року

Ф’ючерси на біоетанол у Нью-Йорку з постачанням у липні 2025 року демонструють сталий приріст ціни протягом останнього тижня червня та на початку липня. Попри незначні обсяги торгів, тренд вказує на підвищення інтересу до біопалива в умовах переходу на відновлювані джерела енергії.

Цінова динаміка та розрахунок вартості за тонну

Станом на 2 липня 2025 року ціна контракту становила **1.8125 дол. за галон** (+0.97% за день).

  • 01.07.2025 – 1.7950 дол./галон (+0.84%)
  • 30.06.2025 – 1.7800 дол./галон (+0.14%)
  • 27.06.2025 – 1.7775 дол./галон (+2.01%)
  • 26.06.2025 – 1.7425 дол./галон (+1.46%)
  • 25.06.2025 – 1.7175 дол./галон (-0.15%)
  • 24.06.2025 – 1.7200 дол./галон (-0.43%)

Методика розрахунку вартості за тонну:

  • 1 галон (США) = 3.78541 літра
  • Густина етанолу ≈ 0.789 кг/л
  • 1 галон ≈ 2.987 кг
  • Ціна за тонну ≈ ціна за галон × (1000 / 2.987)

Розрахунок для ціни 1.8125 дол./галон:

  • 1000 / 2.987 ≈ 334.84 галонів на тонну
  • 1.8125 × 334.84 ≈ 606.94 дол./тонна

Вартість біоетанолу у Нью-Йорку на 2 липня 2025 року складає орієнтовно 607 доларів за тонну.

Ринок та фактори впливу

Водночас торгова активність залишається дуже низькою (обсяг – 0, відкритий інтерес – 298 контрактів), що свідчить про вузьку спеціалізацію цього ринку. Це характерно для біопаливного сегмента, який зберігає нішевий статус попри загальні тренди декарбонізації.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart Ethanol Futures Jul ’25

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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