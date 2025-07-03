Нафта зростає в ціні на тлі призупинення Іраном співпраці з МАГАТЕ

Обновлено: Июль 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Нафта зростає в ціні на тлі призупинення Іраном співпраці з МАГАТЕ

Ціни на нафту зросли на 3%, попри збільшення запасів у США, через геополітичну напругу навколо Ірану та нову торговельну угоду між США та В’єтнамом.

Зростання цін на тлі геополітичної напруги

Нафта подорожчала на 3% після того, як Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ. Brent піднявся на $2, або 3%, до $69,11 за барель, тоді як WTI зріс на $2, або 3,1%, до $67,45 за барель.

  • Іран ухвалив закон, за яким будь-яка майбутня інспекція його ядерних об’єктів потребує схвалення Верховної ради національної безпеки в Тегерані.
  • Країна звинуватила агентство в упередженості на користь західних держав та у виправданні ударів Ізраїлю.
  • Аналітики UBS зазначили, що ринок закладає геополітичну премію ризику через цей крок Ірану, але реальних перебоїв у постачанні нафти немає.

Торгова угода США та В’єтнаму

На ціни також вплинула новина про досягнення торговельної угоди між США та В’єтнамом. Президент США та державні ЗМІ В’єтнаму повідомили про угоду, що передбачає 20% мита на низку в’єтнамських експортних товарів після термінових переговорів.

«Ризикові настрої, схоже, підкріплені укладенням тарифної угоди між США та В’єтнамом сьогодні», – йдеться у записці аналітиків Ritterbusch and Associates.

Дані про запаси у США та прогнози ОПЕК+

  • Попри підтримку з боку геополітики, зростання цін обмежилося через неочікуване збільшення запасів нафти у США на 3,8 млн барелів за тиждень – до 419 млн барелів. Очікувалося скорочення на 1,8 млн барелів.
  • Попит на бензин упав до 8,6 млн барелів на добу, що викликає занепокоєння щодо споживання у пік літнього сезону поїздок.

«У літній час 9 млн барелів на добу – це умовна межа для здорового ринку. Ми значно нижче цього рівня. Це не добрий знак», – зазначив Боб Ягер, директор з ф’ючерсів на енергоносії Mizuho.

Очікування щодо постачань ОПЕК+

  • Очікуване збільшення видобутку ОПЕК+ на 411 тис. барелів на добу у липні вже закладене в ціни та навряд чи здивує ринок.
  • Саудівська Аравія підняла постачання у червні на 450 тис. барелів на добу порівняно з травнем, що стало найбільшим зростанням більш ніж за рік. Утім, загальний експорт ОПЕК+ залишається стабільним або трохи зниженим з березня.

Фінансовий фон

Очікується, що дані про ринок праці у США, які оприлюднять у четвер, вплинуть на прогнози щодо глибини та строків зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Зниження ставок може стимулювати економічну активність і підвищити попит на нафту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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