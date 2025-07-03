росія й надалі зможе виробляти зброю при високих цінах на нафту

Обновлено: Июль 03, 2025.

росія й надалі зможе виробляти зброю при високих цінах на нафту

economy, recession, sanctions, war spending, російська економіка, рецесія, санкції, військові витрати

Економіка рф на межі рецесії попри рекордні військові витрати

Російські посадовці визнають уповільнення економіки та ризики рецесії після кількох років зростання на військових витратах. Попри високі відсоткові ставки та інфляцію, кремль продовжує фінансувати війну проти України, зберігаючи оборонні видатки на історично високому рівні.

Охолодження після воєнного перегріву

Понад 40 місяців економіка рф працювала на військові рейки, показуючи стійкість попри санкції. Кремль переорієнтував витрати на оборонну промисловість, збільшуючи зарплати працівників і солдатів. Це стимулювало регіональні економіки, але призвело до зростання інфляції.

  • У жовтні ключову ставку підняли до 21% для приборкання інфляції, що перевищувала 10% у першій половині 2025 року.
  • У червні ставку трохи знизили до 20%, але ефект був радше символічним.
  • За офіційними прогнозами, ВВП зросте на 2% у 2025 році, тоді як МВФ очікує 1,5%.

Водночас безробіття залишається історично низьким – близько 2,3%, відображаючи дефіцит робочої сили через мобілізацію.

«За цифрами видно, що маємо охолодження», – сказав Максим Решетніков на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. «Схоже, ми на порозі переходу до рецесії».

«Ми росли два роки досить високими темпами за рахунок вільних трудових ресурсів. Але ці ресурси фактично вичерпані. Треба думати про нову модель зростання», – додала голова Центробанку ельвіра нбіулліна.

Ціна війни для економіки

Оборонні витрати планують на рівні 13,1 трлн рублів ($144 млрд) у 2025 році, що становить близько 6,3% ВВП – один із найвищих показників від часів СРСР. Водночас ціни на нафту з початку року знизилися, а Міністерство фінансів скоротило прогноз доходів від нафти.

«На жаль, так, ця війна не зупиниться з економічних причин, і росія ще певний час зможе виробляти зброю на поточному рівні», – зазначив Іікка Корхонен з Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії.

Затримки виплат зарплат і скорочення бонусів для новобранців свідчать про погіршення умов на місцевому рівні. Уряд прагне «м’якої посадки» економіки, аби уникнути глибокої рецесії, але наслідки високих ставок і зменшення бюджетних доходів створюють значні ризики.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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