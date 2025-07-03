Світові обсяги торгівлі нафтовими ф’ючерсами та опціонами оновили рекорд у другому кварталі 2025 року

Обновлено: Июль 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Світові обсяги торгівлі нафтовими ф’ючерсами та опціонами оновили рекорд у другому кварталі 2025 року

Попри торговельну війну США та Китаю, а також геополітичну напругу на Близькому Сході, обсяги торгівлі нафтовими деривативами на біржі ICE досягли історичного максимуму. Це відбулося на тлі суттєвої волатильності цін на нафту.

Рекордні обсяги торгівлі на тлі геополітичної напруги

У другому кварталі 2025 року загальний обсяг угод з нафтовими ф’ючерсами та опціонами на Intercontinental Exchange (ICE) сягнув 219,3 млн лотів, перевищивши попередній рекорд у 181,5 млн лотів у першому кварталі.

  • 99,5 млн лотів припало на ф’ючерси на нафту Brent
  • 20,3 млн лотів — на опціони на Brent
  • 30 млн лотів — на West Texas Intermediate (WTI Cushing)
  • 3,2 млн лотів — на Midland WTI (HOU) Futures

Цінова динаміка була вражаючою: 5 травня ціни Brent впали до чотирирічного мінімуму $60,23 за барель, але вже 19 червня сягнули $78,85 — найвищого рівня з січня.

Причини волатильності ринку

  • У квітні президент США Дональд Трамп оголосив масштабні імпортні тарифи, що викликало відповідь Китаю та побоювання рецесії.
  • На початку травня OPEC+ прискорила нарощування видобутку, що спричинило падіння цін Brent до найнижчого рівня з лютого 2021 року.
  • Водночас війна між Ізраїлем та Іраном наприкінці червня знову підштовхнула ціни до шестимісячного максимуму.

Хеджування як стратегія управління ризиками

«Я думаю, що активність хеджування відіграла роль: коли ціна Brent знизилася до $60 за барель, споживачі нафти, такі як авіакомпанії, почали хеджувати, а коли в середині червня ціна різко зросла, хеджуватися вирішили й нафтовидобувні компанії», — зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. «Водночас інвестори намагалися або займати позиції, що враховують побоювання щодо зростання (short), або позиції, пов’язані з інфляційними ризиками через тарифи (long)», — додав він.

Джерело: Terminal.
За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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