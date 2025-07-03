Світові обсяги торгівлі нафтовими ф’ючерсами та опціонами оновили рекорд у другому кварталі 2025 року

Попри торговельну війну США та Китаю, а також геополітичну напругу на Близькому Сході, обсяги торгівлі нафтовими деривативами на біржі ICE досягли історичного максимуму. Це відбулося на тлі суттєвої волатильності цін на нафту.

Рекордні обсяги торгівлі на тлі геополітичної напруги

У другому кварталі 2025 року загальний обсяг угод з нафтовими ф’ючерсами та опціонами на Intercontinental Exchange (ICE) сягнув 219,3 млн лотів, перевищивши попередній рекорд у 181,5 млн лотів у першому кварталі.

99,5 млн лотів припало на ф’ючерси на нафту Brent

20,3 млн лотів — на опціони на Brent

30 млн лотів — на West Texas Intermediate (WTI Cushing)

3,2 млн лотів — на Midland WTI (HOU) Futures

Цінова динаміка була вражаючою: 5 травня ціни Brent впали до чотирирічного мінімуму $60,23 за барель, але вже 19 червня сягнули $78,85 — найвищого рівня з січня.

Причини волатильності ринку

У квітні президент США Дональд Трамп оголосив масштабні імпортні тарифи, що викликало відповідь Китаю та побоювання рецесії.

На початку травня OPEC+ прискорила нарощування видобутку, що спричинило падіння цін Brent до найнижчого рівня з лютого 2021 року.

Водночас війна між Ізраїлем та Іраном наприкінці червня знову підштовхнула ціни до шестимісячного максимуму.

Хеджування як стратегія управління ризиками

«Я думаю, що активність хеджування відіграла роль: коли ціна Brent знизилася до $60 за барель, споживачі нафти, такі як авіакомпанії, почали хеджувати, а коли в середині червня ціна різко зросла, хеджуватися вирішили й нафтовидобувні компанії», — зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. «Водночас інвестори намагалися або займати позиції, що враховують побоювання щодо зростання (short), або позиції, пов’язані з інфляційними ризиками через тарифи (long)», — додав він.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Reuters