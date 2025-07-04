Ціни на нафту Brent тримаються попри плани OPEC+, дизель і бензин зберігають високі премії

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ціни на нафту Brent тримаються попри плани OPEC+, дизель і бензин зберігають високі премії

Світові ціни на нафту тримаються на поточному рівні на фоні попиту та ризиків торговельної політики США, попри очікуване зростання постачання від OPEC+. Європейські ринки дизельного пального зберігають премії на тлі низьких запасів, а маржі на бензин залишаються стабільними.

Підсумки сесії нафти і нафтопродуктів

Світові еталонні ф’ючерси на нафту Brent демонструють впевнене відновлення на тлі «ризик-он» настроїв інвесторів. Попри плани OPEC+ збільшити постачання на 411 тис. барелів на добу у серпні, побоювання щодо надлишку на ринку почали відступати.

Заява Тегерана про припинення доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів дестабілізувала ринки, а Вашингтон пригрозив посилити санкції проти іранської нафти у разі зриву домовленостей.

Європейський дизельний ринок

  • Премія front-month LSGO близько до пікових значень періоду ірано-ізраїльської напруженості.
  • Низькі запаси та зростання попиту у США (промисловість та агросектор) підтримали маржу дизельного пального.
  • Prompt LSGO backwardation* розширилася до $31.25/т — найвище з лютого 2024 року.

Водночас запаси дизельного пального у портах ARA продемонстрували зростання протягом тижня, що дещо обмежило надлишковий оптимізм.

Бензин і нафтовий ринок Північно-Західної Європи

  • Маржі бензину EBOB залишилися практично незмінними — E5 знизився на $0.13/барель до $14.76/барель премії, а E10 — на $0.16/барель до $14.70/барель.
  • Торгівля бензиновими баржами залишалася активною, з продажами Shell, Unipec, Sahara та Gunvor.

Дизель у Середземномор’ї та Північно-Західній Європі

  • ULSD баржі у Північно-Західній Європі оцінили у $739/т CIF (+$12/т за день), при зростанні спотових crack spread проти Brent на $0.85/барель до $30.85/барель.
  • У Середземномор’ї ULSD оцінили у $737/т CIF (+$15.75/т), зі зростанням crack spread на $1.35/барель до $30.59/барель.

Мазут і морське пальне

  • HSFO FOB ARA подорожчав на $2.25/т до $419/т, а 0.5% marine fuel знизився на $1.50/т до $494.75/т FOB ARA.
  • Висока ліквідність підтримувала ринок — лише за одне вікно було продано 24 тис. тонн VLSFO та 12 тис. тонн HSFO.

Американський ринок пального

  • Очікування сезонного зростання попиту на бензин через святкування Дня незалежності США підтримали ціни, попри змішані рухи на спот-ринках.
  • Фронт-місячний RBOB знизився лише на 70 пунктів/галон до $2.116/галон.
  • Дизель у США подешевшав — фронт-місячний ULSD оцінили на 4.3 центи/галон нижче на $2.369/галон через слабкість паперового ринку.

* Основні характеристики Backwardation для LSGO

  1. Причини виникнення:

    • Сезонний попит (наприклад, на опалення взимку в Європі).

    • Перебої в поставках (аварії на НПЗ, логістичні проблеми, санкції).

    • Зниження запасів у ключових хабах (наприклад, у портах АРА – Амстердам-Роттердам-Антверпен).

    • Спекулятивні фактори (ринок очікує подорожчання «вже зараз»).

  2. Де спостерігається:

    • ICE Futures Europe (ф’ючерси на LSGO з поставкою в Роттердамі).

    • Фізичний ринок газойлю (наприклад, котировки CIF ARA).

  3. Наслідки для учасників ринку:

    • Покупці (авіакомпанії, судновласники) можуть пришвидшити закупівлі, очікуючи зростання цін.

    • Продавці (трейдери, НПЗ) отримують премію за миттєві поставки.

    • Арбітраж ускладнюється: зберігання та продаж пізніше стають менш вигідними.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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