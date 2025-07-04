Ціни на нафту Brent тримаються попри плани OPEC+, дизель і бензин зберігають високі премії

Світові ціни на нафту тримаються на поточному рівні на фоні попиту та ризиків торговельної політики США, попри очікуване зростання постачання від OPEC+. Європейські ринки дизельного пального зберігають премії на тлі низьких запасів, а маржі на бензин залишаються стабільними.
Підсумки сесії нафти і нафтопродуктів
Світові еталонні ф’ючерси на нафту Brent демонструють впевнене відновлення на тлі «ризик-он» настроїв інвесторів. Попри плани OPEC+ збільшити постачання на 411 тис. барелів на добу у серпні, побоювання щодо надлишку на ринку почали відступати.
Заява Тегерана про припинення доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів дестабілізувала ринки, а Вашингтон пригрозив посилити санкції проти іранської нафти у разі зриву домовленостей.
Європейський дизельний ринок
- Премія front-month LSGO близько до пікових значень періоду ірано-ізраїльської напруженості.
- Низькі запаси та зростання попиту у США (промисловість та агросектор) підтримали маржу дизельного пального.
- Prompt LSGO backwardation* розширилася до $31.25/т — найвище з лютого 2024 року.
Водночас запаси дизельного пального у портах ARA продемонстрували зростання протягом тижня, що дещо обмежило надлишковий оптимізм.
Бензин і нафтовий ринок Північно-Західної Європи
- Маржі бензину EBOB залишилися практично незмінними — E5 знизився на $0.13/барель до $14.76/барель премії, а E10 — на $0.16/барель до $14.70/барель.
- Торгівля бензиновими баржами залишалася активною, з продажами Shell, Unipec, Sahara та Gunvor.
Дизель у Середземномор’ї та Північно-Західній Європі
- ULSD баржі у Північно-Західній Європі оцінили у $739/т CIF (+$12/т за день), при зростанні спотових crack spread проти Brent на $0.85/барель до $30.85/барель.
- У Середземномор’ї ULSD оцінили у $737/т CIF (+$15.75/т), зі зростанням crack spread на $1.35/барель до $30.59/барель.
Мазут і морське пальне
- HSFO FOB ARA подорожчав на $2.25/т до $419/т, а 0.5% marine fuel знизився на $1.50/т до $494.75/т FOB ARA.
- Висока ліквідність підтримувала ринок — лише за одне вікно було продано 24 тис. тонн VLSFO та 12 тис. тонн HSFO.
Американський ринок пального
- Очікування сезонного зростання попиту на бензин через святкування Дня незалежності США підтримали ціни, попри змішані рухи на спот-ринках.
- Фронт-місячний RBOB знизився лише на 70 пунктів/галон до $2.116/галон.
- Дизель у США подешевшав — фронт-місячний ULSD оцінили на 4.3 центи/галон нижче на $2.369/галон через слабкість паперового ринку.
* Основні характеристики Backwardation для LSGO
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Причини виникнення:
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Сезонний попит (наприклад, на опалення взимку в Європі).
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Перебої в поставках (аварії на НПЗ, логістичні проблеми, санкції).
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Зниження запасів у ключових хабах (наприклад, у портах АРА – Амстердам-Роттердам-Антверпен).
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Спекулятивні фактори (ринок очікує подорожчання «вже зараз»).
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Де спостерігається:
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ICE Futures Europe (ф’ючерси на LSGO з поставкою в Роттердамі).
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Фізичний ринок газойлю (наприклад, котировки CIF ARA).
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Наслідки для учасників ринку:
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Покупці (авіакомпанії, судновласники) можуть пришвидшити закупівлі, очікуючи зростання цін.
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Продавці (трейдери, НПЗ) отримують премію за миттєві поставки.
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Арбітраж ускладнюється: зберігання та продаж пізніше стають менш вигідними.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence