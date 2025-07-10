Головні тези прогнозу розвитку нафтової галузі до 2050 року від OPEC

Обновлено: Июль 10, 2025.

Головні тези прогнозу розвитку нафтової галузі до 2050 року від OPEC

Згідно з прогнозом OPEC World Oil Outlook 2050, нафтова галузь продовжуватиме грати ключову роль у глобальній енергетиці, попри зростання альтернативних джерел. Попит на нафту зросте з 103.7 млн барелів на добу у 2024 до 123 млн барелів до 2050 року, причому основне зростання припадатиме на країни, що розвиваються, особливо Азію. Хоча частка нафти і газу в енергетичному балансі до 2050 року знизиться, вони все ще залишатимуться домінуючими джерелами енергії, формуючи понад 50% світового енергоміксу. Інвестиції в галузь до 2050 року сягнуть 18.2 трлн доларів, що свідчить про її стратегічне значення в довгостроковій перспективі.

Розбираємо головні тези прогнозу розвитку нафтової галузі до 2050 року.

Регіони постачання пального та світові тренди

Основні регіони постачання для України

Середній Схід → Азійсько-Тихоокеанський регіон

  • Експорт сирої нафти та конденсату зросте з 17.4 млн барелів на добу (mb/d) у 2024 до 28.2 mb/d у 2050.
  • Більше 80% експорту піде в Азію: з 15.2 mb/d у 2024 до 23.5 mb/d у 2050.
  • Цей маршрут становитиме 50% світової міжрегіональної торгівлі нафтою в 2050 році.

Азія-Пацифік

  • Найбільший імпортер середньосхідної нафти.
  • Отримає понад 23.5 mb/d із Середнього Сходу до 2050.
  • Очікується понад 86% усіх світових нових потужностей НПЗ до 2050 року саме в цьому регіоні, Африці та на Близькому Сході.

Африка

  • Додасть 1.2 mb/d нових НПЗ потужностей до 2030.
  • Зростання попиту на нафту: з 4.6 до 8.8 mb/d (2024-2050).
  • Внесок у зростання світової торгівлі нафтопродуктами.

Індія та інші країни Азії

  • Індія: зростання попиту з 5.6 до 13.7 mb/d (2024-2050), приріст +8.2 mb/d — найбільший у світі.
  • Інша Азія: +5.3 mb/d (2024-2050).
  • Зростання урбанізації з 58% до 68% глобально призведе до переїзду ~1.9 млрд людей у міста.

Інші регіони

  • Китай: попит зросте скромно (16.7 → 18.4 mb/d до 2050).
  • Латинська Америка: +3 mb/d до 2050 (6.8 → 9.7 mb/d).
  • Близький Схід (споживчий ринок): +4.7 mb/d до 2050.
  • Росія: стабільно близько 4.1 mb/d.
  • OECD країни: зниження з 45.7 → 37.2 mb/d (-8.5 mb/d).

Основні глобальні тренди

Світовий попит на нафту:

  • 2024: 103.7 mb/d → 2050: ~123 mb/d (+19.2 mb/d).
  • Найбільше зростання у країнах, що не входять до OECD (+27.7 mb/d).

Транспорт як драйвер попиту

  • 57% світового попиту на нафту у 2024.
  • Найбільший приріст у автомобільних перевезеннях (+5.3 mb/d) та авіації (+4.2 mb/d).
  • Глобальний автопарк зросте з 1.7 млрд → 2.9 млрд до 2050.

Розподіл приросту споживання світових нафтопродуктів

  • Gasoil/Diesel: +4.4 mb/d.
  • Jet/Kerosene: +4.1 mb/d.
  • LPG/Ethane: +3.6 mb/d.
  • Gasoline: +3.1 mb/d.
  • Naphtha: +2.7 mb/d.

Видобуток рідких вуглеводнів

  • Non-DoC (країн-виробників нафти, які не входять до угруповання ОПЕК+ або не беруть участі у спільних угодах щодо видобутку нафти): 53.3 → 58.9 mb/d (+5.6 mb/d).
  • DoC: 49.1 → 64.1 mb/d (+15 mb/d).
  • US tight oil (американська сланцева нафта): зростання до 16.5 mb/d у 2030, потім зниження до 14.8 mb/d у 2050.

Світова міжрегіональна торгівля нафтою

  • 2024: ~55 mb/d → 2050: ~67.5 mb/d (+23%).
  • Сира нафта/конденсат: з 36.8 → 47.3 mb/d.
  • Нафтопродукти: з 18 → 21 mb/d.

Нафтопереробка

  • Середньостроково (до 2030): +5.8 mb/d нових потужностей.
  • Основні регіони: Азія-Пацифік (3.2 mb/d), Африка (1.2 mb/d), Близький Схід (1 mb/d).
  • До 2050 необхідно +19.5 mb/d глобально.

Інвестиції

  • Загалом $18.2 трлн до 2050.
  • Upstream: $14.9 трлн (близько $574 млрд на рік).
  • Downstream: $2 трлн.
  • Midstream: $1.3 трлн.

Інші світові тенденції

  • Глобальний попит на первинну енергію → зросте на 23% (308 → 378 mboe/d).
  • Електрогенерація → зросте з 31,500 TWh до 57,500 TWh (+80%).
  • Інші поновлювані джерела → зростання на 40.5 mboe/d до 2050.
  • Частка нафти і газу в енергоміксі → понад 50% навіть у 2050.
  • Вугільна енергетика → падіння попиту на 30.4 mboe/d.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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