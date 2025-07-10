Головні тези прогнозу розвитку нафтової галузі до 2050 року від OPEC

Згідно з прогнозом OPEC World Oil Outlook 2050, нафтова галузь продовжуватиме грати ключову роль у глобальній енергетиці, попри зростання альтернативних джерел. Попит на нафту зросте з 103.7 млн барелів на добу у 2024 до 123 млн барелів до 2050 року, причому основне зростання припадатиме на країни, що розвиваються, особливо Азію. Хоча частка нафти і газу в енергетичному балансі до 2050 року знизиться, вони все ще залишатимуться домінуючими джерелами енергії, формуючи понад 50% світового енергоміксу. Інвестиції в галузь до 2050 року сягнуть 18.2 трлн доларів, що свідчить про її стратегічне значення в довгостроковій перспективі.
Розбираємо головні тези прогнозу розвитку нафтової галузі до 2050 року.
Регіони постачання пального та світові тренди
Основні регіони постачання для України
Середній Схід → Азійсько-Тихоокеанський регіон
- Експорт сирої нафти та конденсату зросте з 17.4 млн барелів на добу (mb/d) у 2024 до 28.2 mb/d у 2050.
- Більше 80% експорту піде в Азію: з 15.2 mb/d у 2024 до 23.5 mb/d у 2050.
- Цей маршрут становитиме 50% світової міжрегіональної торгівлі нафтою в 2050 році.
Азія-Пацифік
- Найбільший імпортер середньосхідної нафти.
- Отримає понад 23.5 mb/d із Середнього Сходу до 2050.
- Очікується понад 86% усіх світових нових потужностей НПЗ до 2050 року саме в цьому регіоні, Африці та на Близькому Сході.
Африка
- Додасть 1.2 mb/d нових НПЗ потужностей до 2030.
- Зростання попиту на нафту: з 4.6 до 8.8 mb/d (2024-2050).
- Внесок у зростання світової торгівлі нафтопродуктами.
Індія та інші країни Азії
- Індія: зростання попиту з 5.6 до 13.7 mb/d (2024-2050), приріст +8.2 mb/d — найбільший у світі.
- Інша Азія: +5.3 mb/d (2024-2050).
- Зростання урбанізації з 58% до 68% глобально призведе до переїзду ~1.9 млрд людей у міста.
Інші регіони
- Китай: попит зросте скромно (16.7 → 18.4 mb/d до 2050).
- Латинська Америка: +3 mb/d до 2050 (6.8 → 9.7 mb/d).
- Близький Схід (споживчий ринок): +4.7 mb/d до 2050.
- Росія: стабільно близько 4.1 mb/d.
- OECD країни: зниження з 45.7 → 37.2 mb/d (-8.5 mb/d).
Основні глобальні тренди
Світовий попит на нафту:
- 2024: 103.7 mb/d → 2050: ~123 mb/d (+19.2 mb/d).
- Найбільше зростання у країнах, що не входять до OECD (+27.7 mb/d).
Транспорт як драйвер попиту
- 57% світового попиту на нафту у 2024.
- Найбільший приріст у автомобільних перевезеннях (+5.3 mb/d) та авіації (+4.2 mb/d).
- Глобальний автопарк зросте з 1.7 млрд → 2.9 млрд до 2050.
Розподіл приросту споживання світових нафтопродуктів
- Gasoil/Diesel: +4.4 mb/d.
- Jet/Kerosene: +4.1 mb/d.
- LPG/Ethane: +3.6 mb/d.
- Gasoline: +3.1 mb/d.
- Naphtha: +2.7 mb/d.
Видобуток рідких вуглеводнів
- Non-DoC (країн-виробників нафти, які не входять до угруповання ОПЕК+ або не беруть участі у спільних угодах щодо видобутку нафти): 53.3 → 58.9 mb/d (+5.6 mb/d).
- DoC: 49.1 → 64.1 mb/d (+15 mb/d).
- US tight oil (американська сланцева нафта): зростання до 16.5 mb/d у 2030, потім зниження до 14.8 mb/d у 2050.
Світова міжрегіональна торгівля нафтою
- 2024: ~55 mb/d → 2050: ~67.5 mb/d (+23%).
- Сира нафта/конденсат: з 36.8 → 47.3 mb/d.
- Нафтопродукти: з 18 → 21 mb/d.
Нафтопереробка
- Середньостроково (до 2030): +5.8 mb/d нових потужностей.
- Основні регіони: Азія-Пацифік (3.2 mb/d), Африка (1.2 mb/d), Близький Схід (1 mb/d).
- До 2050 необхідно +19.5 mb/d глобально.
Інвестиції
- Загалом $18.2 трлн до 2050.
- Upstream: $14.9 трлн (близько $574 млрд на рік).
- Downstream: $2 трлн.
- Midstream: $1.3 трлн.
Інші світові тенденції
- Глобальний попит на первинну енергію → зросте на 23% (308 → 378 mboe/d).
- Електрогенерація → зросте з 31,500 TWh до 57,500 TWh (+80%).
- Інші поновлювані джерела → зростання на 40.5 mboe/d до 2050.
- Частка нафти і газу в енергоміксі → понад 50% навіть у 2050.
- Вугільна енергетика → падіння попиту на 30.4 mboe/d.
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