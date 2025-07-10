John Cockerill зміцнює позиції у водневому секторі Франції через придбання активів McPhy

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

John Cockerill зміцнює позиції у водневому секторі Франції через придбання активів McPhy

Бельгійська інжинірингова група John Cockerill завершила придбання ключових активів французької компанії McPhy, що спеціалізується на водневих технологіях. Це дозволить зміцнити промислову присутність у Франції та підтримати розвиток виробництва зеленого водню в Європі.

Індустріальна консолідація у водневій енергетиці

John Cockerill Hydrogen отримала схвалення Торговельного суду Бельфора на придбання головних активів McPhy після того, як французька компанія подала заяву про захист від банкрутства у червні. Угода охоплює:

  • «Гігафабрику» в Бельфорі (Франція)
  • Технології та інтелектуальну власність
  • 51 робоче місце у Франції

«Це рішення гарантує продовження роботи гігафабрики в Бельфорі, підтримує розвиток електролізерів нового покоління та забезпечує безперервність стратегічного технологічного сектору, важливого для енергетичного переходу,» – повідомили в John Cockerill.

Компанія відзначила, що водневий сектор нині входить у фазу зрілості, подібну до тієї, що вже відбулася у сонячній енергетиці та електромобільності. На цьому етапі успіх матимуть лише ті виробники, які зможуть промислово масштабувати, інтегрувати та постачати технології.

CEO John Cockerill Hydrogen Нікола де Куіньяк зазначив, що компанія планує поєднати власні електролізні комірки з інноваційними компонентами McPhy для досягнення 10-15% конкурентної переваги над поточними моделями.

Завдяки угоді бельгійська компанія зміцнює свою індустріальну присутність у Франції, водночас підкреслюючи центральну роль Бельгії у водневому секторі. Побудована за підтримки уряду Франції та ЄС, гігафабрика в Бельфорі розрахована на виробництво до 1 ГВт лужних електролізерів на рік і є стратегічною опорою для масштабування виробництва зеленого водню в Європі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: qcintel.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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