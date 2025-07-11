OPEC+ обговорює призупинення зростання видобутку через ризики профіциту

Попри нещодавнє рішення збільшити видобуток у серпні, OPEC+ веде дискусії щодо паузи у зростанні видобутку з жовтня через ризики надлишкової пропозиції на ринку в другій половині року.
Ціни на нафту під тиском через міцний долар і тарифні ризики
- Ціни нафти та бензину різко знизились у четвер: серпневі ф’ючерси WTI втратили 2.65%, бензин – 1.62%.
- Зміцнення долара до максимуму за два тижні тисне на товарні ціни.
- Торговельні суперечки: нові тарифи США, зокрема 50% на імпорт з Бразилії, створюють ризики уповільнення глобальної економіки та попиту на енергоносії.
OPEC+ планує зміну стратегії
- Bloomberg повідомляє, що OPEC+ розглядає паузу у збільшенні видобутку після вересневої квоти +548 тис. барелів на добу (б/д).
- Побоювання профіциту нафти через зростання запасів на 1 млн б/д та можливий надлишок у 1.5% глобального попиту в IV кварталі.
- У травні було погоджено збільшення видобутку на 411 тис. б/д для липня – після аналогічного кроку в червні.
- Саудівська Аравія сигналізує про подальші підвищення як інструмент тиску на членів, що перевищують квоти, зокрема Казахстан і Ірак.
- Мета – поступове відновлення 2.2 млн б/д видобутку до вересня 2026 року після дворічних скорочень.
Геополітична напруга підтримує ціни
- Атаки хуситів у Червоному морі: два напади на торгові судна за тиждень підвищують вартість перевезень і страхування.
- Ізраїль відповів авіаударами по цілях хуситів, можливі удари й з боку США.
Інші чинники впливу на ринок
- Збільшення запасів нафти на танкерах на 3.6% за тиждень до 79.55 млн барелів.
- Дані EIA за 4 липня: запаси нафти в США на 8% нижчі за середні п’ятирічні значення, бензину – на 1.2%, дистилятів – на 23.6%.
- Видобуток нафти у США впав на 0.4% за тиждень до 13.385 млн б/д, трохи нижче рекорду 13.631 млн б/д у грудні 2022 року.
- Кількість активних бурових у США впала на 7 до мінімуму за 3.75 роки – 425 установок, різке зниження з піку у 627 в грудні 2022.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart