OPEC+ обговорює призупинення зростання видобутку через ризики профіциту

Обновлено: Июль 11, 2025. Тэги: , , , , ,

OPEC+ обговорює призупинення зростання видобутку через ризики профіциту

Попри нещодавнє рішення збільшити видобуток у серпні, OPEC+ веде дискусії щодо паузи у зростанні видобутку з жовтня через ризики надлишкової пропозиції на ринку в другій половині року.

Ціни на нафту під тиском через міцний долар і тарифні ризики

  • Ціни нафти та бензину різко знизились у четвер: серпневі ф’ючерси WTI втратили 2.65%, бензин – 1.62%.
  • Зміцнення долара до максимуму за два тижні тисне на товарні ціни.
  • Торговельні суперечки: нові тарифи США, зокрема 50% на імпорт з Бразилії, створюють ризики уповільнення глобальної економіки та попиту на енергоносії.

OPEC+ планує зміну стратегії

  • Bloomberg повідомляє, що OPEC+ розглядає паузу у збільшенні видобутку після вересневої квоти +548 тис. барелів на добу (б/д).
  • Побоювання профіциту нафти через зростання запасів на 1 млн б/д та можливий надлишок у 1.5% глобального попиту в IV кварталі.
  • У травні було погоджено збільшення видобутку на 411 тис. б/д для липня – після аналогічного кроку в червні.
  • Саудівська Аравія сигналізує про подальші підвищення як інструмент тиску на членів, що перевищують квоти, зокрема Казахстан і Ірак.
  • Мета – поступове відновлення 2.2 млн б/д видобутку до вересня 2026 року після дворічних скорочень.

Геополітична напруга підтримує ціни

  • Атаки хуситів у Червоному морі: два напади на торгові судна за тиждень підвищують вартість перевезень і страхування.
  • Ізраїль відповів авіаударами по цілях хуситів, можливі удари й з боку США.

Інші чинники впливу на ринок

  • Збільшення запасів нафти на танкерах на 3.6% за тиждень до 79.55 млн барелів.
  • Дані EIA за 4 липня: запаси нафти в США на 8% нижчі за середні п’ятирічні значення, бензину – на 1.2%, дистилятів – на 23.6%.
  • Видобуток нафти у США впав на 0.4% за тиждень до 13.385 млн б/д, трохи нижче рекорду 13.631 млн б/д у грудні 2022 року.
  • Кількість активних бурових у США впала на 7 до мінімуму за 3.75 роки – 425 установок, різке зниження з піку у 627 в грудні 2022.

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

Автор:

(Всего статей: 2020)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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