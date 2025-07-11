Чому енергетичному сектору потрібна розумніша стратегія використання AI

Попри величезний потенціал підвищення енергоефективності, штучний інтелект несе серйозні ризики для енергетичної безпеки та сталого розвитку через високі витрати енергії й води. Для відповідального впровадження AI потрібна більш структурована стратегія, прозорість і стандартизація.
AI як подвійна загроза та можливість для енергетики
Штучний інтелект стрімко змінює світ, водночас збільшуючи споживання ресурсів і енергії для складних обчислень. Для енергетичного сектору це справжній «двосічний меч»:
- AI може допомогти забезпечити глобальну енергетичну безпеку під час переходу до чистіших альтернатив.
- Водночас, неконтрольоване використання AI загрожує вразливим електромережам та екосистемам.
Зростаюче енергоспоживання AI
Штучний інтелект вимагає колосальних обсягів енергії для навчання та виконання обчислень. Очікується, що до 2030 року попит на енергію з боку дата-центрів подвоїться.
«В останні роки AI перетворився з академічної теми на індустрію з трильйонами доларів ринкової капіталізації та венчурного капіталу», — за даними Міжнародного енергетичного агентства.
- Енергетичний сектор опинився в центрі однієї з найважливіших технологічних революцій сучасності.
- Немає чіткого уявлення про обсяги споживання енергії AI — сектор залишається непрозорим.
- У травні 2025 року 84% глобального трафіку великих мовних моделей функціонувало без жодного екологічного розкриття інформації.
- Окрім енергії, AI значно впливає на водні ресурси — через охолодження дата-центрів і теплоелектростанцій.
Використання AI у енергетиці: потенціал і виклики
Попри проблеми з регулюванням і прозорістю, світові лідери вже активно впроваджують машинне навчання:
- Автоматизація систем атомних електростанцій.
- Точніший прогноз виробництва та споживання енергії для балансування мережі з високою часткою ВДЕ.
- Покращення акумуляторних технологій та безпеки.
- Інновації з повторного використання «мертвих» батарей.
- Збільшення прибутковості вугільної промисловості в Китаї.
Потреба у більш обачній стратегії
Глобальна промисловість змагається за підвищення ефективності бізнесу через AI. Проте без продуманого підходу можливі серйозні ризики:
«Не рідкість, коли окремі бізнес-одиниці намагаються випередити конкурентів через власні пілотні або демонстраційні проєкти», — пише Forbes. «Але поспішні, ізольовані рішення рідко дають очікуваний результат і часто є контрпродуктивними».
- Потрібна більша прозорість і стандартизація, щоб уникнути витрачання ресурсів на однакові напрямки.
- Критично важливо інтегрувати AI з ІТ для забезпечення якісного управління даними та кібербезпеки.
- Інвестиції в ІТ-основу мають бути міжфункціональними та вимагатимуть структурованого підходу.
Виклики для державного сектору
Міністерство енергетики США визнає величезний потенціал AI для керування «розумними мережами», здатними працювати з великою часткою вітрової та сонячної генерації. Проте існують значні ризики у разі його наївного впровадження.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com