Чому енергетичному сектору потрібна розумніша стратегія використання AI

Обновлено: Июль 11, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Чому енергетичному сектору потрібна розумніша стратегія використання AI

Попри величезний потенціал підвищення енергоефективності, штучний інтелект несе серйозні ризики для енергетичної безпеки та сталого розвитку через високі витрати енергії й води. Для відповідального впровадження AI потрібна більш структурована стратегія, прозорість і стандартизація.

AI як подвійна загроза та можливість для енергетики

Штучний інтелект стрімко змінює світ, водночас збільшуючи споживання ресурсів і енергії для складних обчислень. Для енергетичного сектору це справжній «двосічний меч»:

  • AI може допомогти забезпечити глобальну енергетичну безпеку під час переходу до чистіших альтернатив.
  • Водночас, неконтрольоване використання AI загрожує вразливим електромережам та екосистемам.

Зростаюче енергоспоживання AI

Штучний інтелект вимагає колосальних обсягів енергії для навчання та виконання обчислень. Очікується, що до 2030 року попит на енергію з боку дата-центрів подвоїться.

«В останні роки AI перетворився з академічної теми на індустрію з трильйонами доларів ринкової капіталізації та венчурного капіталу», — за даними Міжнародного енергетичного агентства.

  • Енергетичний сектор опинився в центрі однієї з найважливіших технологічних революцій сучасності.
  • Немає чіткого уявлення про обсяги споживання енергії AI — сектор залишається непрозорим.
  • У травні 2025 року 84% глобального трафіку великих мовних моделей функціонувало без жодного екологічного розкриття інформації.
  • Окрім енергії, AI значно впливає на водні ресурси — через охолодження дата-центрів і теплоелектростанцій.

Використання AI у енергетиці: потенціал і виклики

Попри проблеми з регулюванням і прозорістю, світові лідери вже активно впроваджують машинне навчання:

  • Автоматизація систем атомних електростанцій.
  • Точніший прогноз виробництва та споживання енергії для балансування мережі з високою часткою ВДЕ.
  • Покращення акумуляторних технологій та безпеки.
  • Інновації з повторного використання «мертвих» батарей.
  • Збільшення прибутковості вугільної промисловості в Китаї.

Потреба у більш обачній стратегії

Глобальна промисловість змагається за підвищення ефективності бізнесу через AI. Проте без продуманого підходу можливі серйозні ризики:

«Не рідкість, коли окремі бізнес-одиниці намагаються випередити конкурентів через власні пілотні або демонстраційні проєкти», — пише Forbes. «Але поспішні, ізольовані рішення рідко дають очікуваний результат і часто є контрпродуктивними».

  • Потрібна більша прозорість і стандартизація, щоб уникнути витрачання ресурсів на однакові напрямки.
  • Критично важливо інтегрувати AI з ІТ для забезпечення якісного управління даними та кібербезпеки.
  • Інвестиції в ІТ-основу мають бути міжфункціональними та вимагатимуть структурованого підходу.

Виклики для державного сектору

Міністерство енергетики США визнає величезний потенціал AI для керування «розумними мережами», здатними працювати з великою часткою вітрової та сонячної генерації. Проте існують значні ризики у разі його наївного впровадження.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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