Чому енергетичному сектору потрібна розумніша стратегія використання AI

Попри величезний потенціал підвищення енергоефективності, штучний інтелект несе серйозні ризики для енергетичної безпеки та сталого розвитку через високі витрати енергії й води. Для відповідального впровадження AI потрібна більш структурована стратегія, прозорість і стандартизація.

AI як подвійна загроза та можливість для енергетики

Штучний інтелект стрімко змінює світ, водночас збільшуючи споживання ресурсів і енергії для складних обчислень. Для енергетичного сектору це справжній «двосічний меч»:

AI може допомогти забезпечити глобальну енергетичну безпеку під час переходу до чистіших альтернатив.

Водночас, неконтрольоване використання AI загрожує вразливим електромережам та екосистемам.

Зростаюче енергоспоживання AI

Штучний інтелект вимагає колосальних обсягів енергії для навчання та виконання обчислень. Очікується, що до 2030 року попит на енергію з боку дата-центрів подвоїться.

«В останні роки AI перетворився з академічної теми на індустрію з трильйонами доларів ринкової капіталізації та венчурного капіталу», — за даними Міжнародного енергетичного агентства.

Енергетичний сектор опинився в центрі однієї з найважливіших технологічних революцій сучасності.

Немає чіткого уявлення про обсяги споживання енергії AI — сектор залишається непрозорим.

У травні 2025 року 84% глобального трафіку великих мовних моделей функціонувало без жодного екологічного розкриття інформації.

Окрім енергії, AI значно впливає на водні ресурси — через охолодження дата-центрів і теплоелектростанцій.

Використання AI у енергетиці: потенціал і виклики

Попри проблеми з регулюванням і прозорістю, світові лідери вже активно впроваджують машинне навчання:

Автоматизація систем атомних електростанцій.

Точніший прогноз виробництва та споживання енергії для балансування мережі з високою часткою ВДЕ.

Покращення акумуляторних технологій та безпеки.

Інновації з повторного використання «мертвих» батарей.

Збільшення прибутковості вугільної промисловості в Китаї.

Потреба у більш обачній стратегії

Глобальна промисловість змагається за підвищення ефективності бізнесу через AI. Проте без продуманого підходу можливі серйозні ризики:

«Не рідкість, коли окремі бізнес-одиниці намагаються випередити конкурентів через власні пілотні або демонстраційні проєкти», — пише Forbes. «Але поспішні, ізольовані рішення рідко дають очікуваний результат і часто є контрпродуктивними».

Потрібна більша прозорість і стандартизація, щоб уникнути витрачання ресурсів на однакові напрямки.

Критично важливо інтегрувати AI з ІТ для забезпечення якісного управління даними та кібербезпеки.

Інвестиції в ІТ-основу мають бути міжфункціональними та вимагатимуть структурованого підходу.

Виклики для державного сектору

Міністерство енергетики США визнає величезний потенціал AI для керування «розумними мережами», здатними працювати з великою часткою вітрової та сонячної генерації. Проте існують значні ризики у разі його наївного впровадження.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com