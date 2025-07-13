Дохід росії від експорту нафти впав на 14% у червні

Обновлено: Июль 13, 2025. Тэги: , , ,

Дохід росії від експорту нафти впав на 14% у червні

Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що доходи росії від експорту нафти та нафтопродуктів у червні 2025 року знизилися на 14% порівняно з минулим роком, попри відносно стабільний рівень видобутку сирої нафти.

Деталі звіту IEA

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (IEA), кремль отримав $13,57 млрд від продажу сирої нафти та нафтопродуктів у червні, що на майже 14% менше, ніж у червні 2024 року.

  • Видобуток сирої нафти залишався стабільним на рівні близько 9,2 млн барелів на добу у травні та червні.
  • Відвантаження сирої нафти морем трималися біля двомісячних мінімумів — у середньому близько 4,68 млн барелів на добу.
  • Експорт нафтопродуктів знизився на 110 000 барелів на добу до 2,55 млн барелів на добу.

IEA у звіті зазначає:

Погіршення експорту триває більшу частину 2024 і 2025 років та ставить під сумнів здатність росії підтримувати власні потужності з видобутку.

Бюджетні втрати та економічний тиск

За інформацією агентства, доходи росії від нафти й газу для бюджету впали на 33,7% у червні порівняно з минулим роком — до найнижчого рівня з січня 2023 року. Це сталося попри короткостроковий сплеск цін на нафту через конфлікт Ізраїль-Іран у червні.

Серед ключових факторів зниження доходів:

  • Зниження світових цін на нафту.
  • Посилення західних санкцій.
  • Зміцнення російського рубля.

Водночас зростання витрат на оборону та військову сферу до найвищого рівня з часів холодної війни робить падіння доходів від нафти та газу серйозною проблемою для воєнної економіки росії. За підрахунками, кожен третій рубль бюджету формується завдяки нафтогазовій галузі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice, Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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