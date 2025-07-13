Дохід росії від експорту нафти впав на 14% у червні

Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що доходи росії від експорту нафти та нафтопродуктів у червні 2025 року знизилися на 14% порівняно з минулим роком, попри відносно стабільний рівень видобутку сирої нафти.
Деталі звіту IEA
За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (IEA), кремль отримав $13,57 млрд від продажу сирої нафти та нафтопродуктів у червні, що на майже 14% менше, ніж у червні 2024 року.
- Видобуток сирої нафти залишався стабільним на рівні близько 9,2 млн барелів на добу у травні та червні.
- Відвантаження сирої нафти морем трималися біля двомісячних мінімумів — у середньому близько 4,68 млн барелів на добу.
- Експорт нафтопродуктів знизився на 110 000 барелів на добу до 2,55 млн барелів на добу.
IEA у звіті зазначає:
Погіршення експорту триває більшу частину 2024 і 2025 років та ставить під сумнів здатність росії підтримувати власні потужності з видобутку.
Бюджетні втрати та економічний тиск
За інформацією агентства, доходи росії від нафти й газу для бюджету впали на 33,7% у червні порівняно з минулим роком — до найнижчого рівня з січня 2023 року. Це сталося попри короткостроковий сплеск цін на нафту через конфлікт Ізраїль-Іран у червні.
Серед ключових факторів зниження доходів:
- Зниження світових цін на нафту.
- Посилення західних санкцій.
- Зміцнення російського рубля.
Водночас зростання витрат на оборону та військову сферу до найвищого рівня з часів холодної війни робить падіння доходів від нафти та газу серйозною проблемою для воєнної економіки росії. За підрахунками, кожен третій рубль бюджету формується завдяки нафтогазовій галузі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice, Reuters