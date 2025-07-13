Страхування перевезень через Червоне море різко подорожчало через атаки хуситів

Обновлено: Июль 13, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Страхування перевезень через Червоне море різко подорожчало через атаки хуситів

Вартість страхування перевезень через Червоне море більш ніж подвоїлася з початку тижня після атак хуситів, що призвели до затоплення двох балкерів під грецьким управлінням. Ставки військового ризику тепер оцінюються у 0.7% від вартості судна, тоді як тижнем раніше вони були 0.3%.

Загрози для безпеки судноплавства

Зростання премій відображає поглиблення кризи безпеки на одному з ключових морських маршрутів для енергетичних вантажів. Страхові компанії враховують зростаючі ризики для танкерів та контейнеровозів:

  • Суттєве підвищення воєнного ризику — премії зросли більше ніж удвічі.
  • Оператори розглядають обхід мису Доброї Надії як альтернативу, що подовжує рейси і збільшує витрати.
  • Вартість фрахту на маршрутах через Червоне море продовжує рости.

Вплив на енергетичні перевезення

Червоне море — критичний вузол для світової торгівлі нафтою, продуктами нафти та скрапленим газом. Перевізники вже попереджають про можливе скорочення обсягів постачання через Суецький канал, що може вплинути на доступність і вартість пального на світовому ринку.

«Витрати на страхування виросли різко через ескалацію атак, що змушує нас переглядати маршрути і умови постачання» — представник страхової галузі (переклад з англ.).

Попри спроби міжнародних військових коаліцій посилити патрулювання, атаки продовжуються, що ставить під питання стабільність постачання для багатьох країн, включаючи імпортерів нафтопродуктів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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