Страхування перевезень через Червоне море різко подорожчало через атаки хуситів

Вартість страхування перевезень через Червоне море більш ніж подвоїлася з початку тижня після атак хуситів, що призвели до затоплення двох балкерів під грецьким управлінням. Ставки військового ризику тепер оцінюються у 0.7% від вартості судна, тоді як тижнем раніше вони були 0.3%.

Загрози для безпеки судноплавства

Зростання премій відображає поглиблення кризи безпеки на одному з ключових морських маршрутів для енергетичних вантажів. Страхові компанії враховують зростаючі ризики для танкерів та контейнеровозів:

Суттєве підвищення воєнного ризику — премії зросли більше ніж удвічі.

— премії зросли більше ніж удвічі. Оператори розглядають обхід мису Доброї Надії як альтернативу, що подовжує рейси і збільшує витрати.

Вартість фрахту на маршрутах через Червоне море продовжує рости.

Вплив на енергетичні перевезення

Червоне море — критичний вузол для світової торгівлі нафтою, продуктами нафти та скрапленим газом. Перевізники вже попереджають про можливе скорочення обсягів постачання через Суецький канал, що може вплинути на доступність і вартість пального на світовому ринку.

«Витрати на страхування виросли різко через ескалацію атак, що змушує нас переглядати маршрути і умови постачання» — представник страхової галузі (переклад з англ.).

Попри спроби міжнародних військових коаліцій посилити патрулювання, атаки продовжуються, що ставить під питання стабільність постачання для багатьох країн, включаючи імпортерів нафтопродуктів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com