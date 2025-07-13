Страхування перевезень через Червоне море різко подорожчало через атаки хуситів

Вартість страхування перевезень через Червоне море більш ніж подвоїлася з початку тижня після атак хуситів, що призвели до затоплення двох балкерів під грецьким управлінням. Ставки військового ризику тепер оцінюються у 0.7% від вартості судна, тоді як тижнем раніше вони були 0.3%.
Загрози для безпеки судноплавства
Зростання премій відображає поглиблення кризи безпеки на одному з ключових морських маршрутів для енергетичних вантажів. Страхові компанії враховують зростаючі ризики для танкерів та контейнеровозів:
- Суттєве підвищення воєнного ризику — премії зросли більше ніж удвічі.
- Оператори розглядають обхід мису Доброї Надії як альтернативу, що подовжує рейси і збільшує витрати.
- Вартість фрахту на маршрутах через Червоне море продовжує рости.
Вплив на енергетичні перевезення
Червоне море — критичний вузол для світової торгівлі нафтою, продуктами нафти та скрапленим газом. Перевізники вже попереджають про можливе скорочення обсягів постачання через Суецький канал, що може вплинути на доступність і вартість пального на світовому ринку.
«Витрати на страхування виросли різко через ескалацію атак, що змушує нас переглядати маршрути і умови постачання» — представник страхової галузі (переклад з англ.).
Попри спроби міжнародних військових коаліцій посилити патрулювання, атаки продовжуються, що ставить під питання стабільність постачання для багатьох країн, включаючи імпортерів нафтопродуктів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com