Аналітичний звіт Enverus кидає виклик песимістичним прогнозам цін на нафту

Обновлено: Июль 15, 2025. Тэги: , , , , ,

Аналітичний звіт Enverus кидає виклик песимістичним прогнозам цін на нафту

Аналітики Enverus Intelligence Research заявляють про стійкий попит на нафту та обмежену пропозицію на ринку, що ставить під сумнів прогнози падіння цін.

Сильний попит і обмежена пропозиція – аргументи проти медвежих прогнозів

Enverus Intelligence Research опублікувала свій останній звіт Fundamental Edge, у якому піддає сумніву обґрунтованість песимістичних прогнозів щодо цін на нафту.

«EIR пишається аналізом на основі даних, і наразі дані говорять нам: ринок не має надлишкової пропозиції, у цінах немає геополітичної премії, а попит продовжує перевищувати очікування зростання ВВП», — зазначив аналітик Al Salazar.

  • Запаси сирої нафти та нафтопродуктів у країнах-членах Організації економічного співробітництва та розвитку з початку року залишаються стабільними, що суперечить твердженням про добре забезпечені ринки.
  • Brent не містить геополітичної премії: сплески цін через загрози постачання швидко згасали після дій США, а резерв стратегічної нафти у США залишається на ~200 млн барелів нижче попереднього максимуму.
  • OECD зберігає запаси поблизу п’ятирічних мінімумів, що підтверджує обмежену пропозицію.

Аналітики Enverus вважають, що за відсутності серйозних ознак ослаблення попиту протягом літнього сезону поїздок і при слабких результатах щодо збільшення видобутку ОПЕК доведеться переглянути песимістичний прогноз у $65 за барель Brent на решту року.

Цінові фактори Brent і WTI

Salazar зауважив, що така ж логіка оцінки застосовується і до West Texas Intermediate (WTI), зазначивши, що WTI зазвичай коштує на $5 за барель дешевше від Brent.

Причини, чому песимістичні фактори не справдилися

  • Зміни у торговельній політиці президента Трампа після Дня Визволення призвели до коливань у динаміці тарифів, а ринки частково відреагували завчасно, зменшуючи миттєвий економічний ефект.
  • У квітні президент оголосив нові тарифи, після чого Світова організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд та економічні аналітики суттєво знизили прогнози глобального ВВП на 2025–2026 роки.
  • Enverus також знизила свій прогноз зростання попиту з 1.2 млн барелів на добу на рік до 600 тис. барелів на добу у 2025 році.

Однак, за словами Salazar, нещодавні дані Міжнародного енергетичного агентства вказують на річне зростання глобального попиту приблизно на 1 млн барелів на добу, що не узгоджується з прогнозами спаду ВВП і більше відповідає типовому року зростання попиту.

Ризики для другої половини року

Salazar застеріг, що медвежі фактори ще можуть вплинути на ринок у другій половині року, особливо після розсилки президентом Трампом листів із зазначенням тарифних ставок, що викликало негативну реакцію ринку.

«Це відновлення тарифного тиску знову підриває впевненість ринку. Водночас у якийсь момент шок від введення тарифів зникає, а світова економіка просто пристосовується», — додав він.

Підсумок

Salazar підкреслив, що Enverus не робить припущень про те, що інші закладають у свої прогнози:

«Ми вільно визнаємо, що наші інтерпретації можуть бути неправильними, але нинішні рівні цін на нафту — це те, що має найбільше значення».

Джерело: Terminal

За матеріалами: Midland Reporter-Telegram

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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