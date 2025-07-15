Трамп анонсує інвестиційний проєкт на $70 мільярдів для розвитку енергетики та ШІ в США

Обновлено: Июль 15, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Трамп анонсує інвестиційний проєкт на $70 мільярдів для розвитку енергетики та ШІ в США

Президент США Дональд Трамп готується презентувати пакет інвестицій на суму $70 мільярдів для зміцнення енергетичної та дата-інфраструктури країни. Анонс очікується під час саміту Pennsylvania Energy & Innovation Summit у Піттсбурзі.

Масштабна ініціатива для стратегічних регіонів

За інформацією Reuters, проєкт передбачає створення федерально-приватних партнерств і можливі реформи процедур погодження від Міністерства енергетики США. Хоча точний розподіл коштів поки не розкривається, пріоритет надаватимуть регіонам із проблемами перевантаження електромереж через зростання навантаження від ШІ — зокрема Пенсильванії, Техасу та Джорджії.

  • Близько 60 керівників енергетичних та технологічних компаній візьмуть участь у саміті, серед них представники ExxonMobil, Amazon Web Services, Chevron, Palantir і BlackRock.

Енергетична інфраструктура під тиском зростання попиту

На тлі стрімкого зростання попиту на електроенергію від дата-центрів, аналітики Reuters зазначають, що ШІ-навантаження вже випереджають темпи генерації у ключових штатах. Наприклад, Meta нещодавно уклала 20-річну угоду з Constellation на постачання 1.1 ГВт ядерної енергії з Clinton Clean Energy Center в Іллінойсі.

Критика можливого повернення до традиційної генерації

Аналітики вважають, що пропозиція Трампа може стимулювати повернення інвестицій у викопне паливо та ядерну енергетику, зменшуючи федеральну підтримку для вітрової та сонячної генерації. Bloomberg повідомляє, що план потенційно скоротить податкові кредити, запроваджені Інфляційним актом, що може поставити під загрозу понад 300 ГВт майбутніх відновлюваних потужностей.

Критики стверджують, що такий енергетичний зсув може підтримати застарілу інфраструктуру ціною досягнення цілей декарбонізації.

Індустріальні об’єкти як частина AI-Energy Corridors

Як зазначає CBS News, до програми також увійде перепрофілювання колишнього сталеливарного заводу в Аліквіппі під великий дата-центр. Цей об’єкт стане ядром одного з кількох нових AI-Energy коридорів, які планується створити в межах проєкту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ReutersBloombergCBS NewsAxios

Замовити звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2059)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: