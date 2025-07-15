Трамп анонсує інвестиційний проєкт на $70 мільярдів для розвитку енергетики та ШІ в США

Президент США Дональд Трамп готується презентувати пакет інвестицій на суму $70 мільярдів для зміцнення енергетичної та дата-інфраструктури країни. Анонс очікується під час саміту Pennsylvania Energy & Innovation Summit у Піттсбурзі.

Масштабна ініціатива для стратегічних регіонів

За інформацією Reuters, проєкт передбачає створення федерально-приватних партнерств і можливі реформи процедур погодження від Міністерства енергетики США. Хоча точний розподіл коштів поки не розкривається, пріоритет надаватимуть регіонам із проблемами перевантаження електромереж через зростання навантаження від ШІ — зокрема Пенсильванії, Техасу та Джорджії.

Близько 60 керівників енергетичних та технологічних компаній візьмуть участь у саміті, серед них представники ExxonMobil, Amazon Web Services, Chevron, Palantir і BlackRock.

Енергетична інфраструктура під тиском зростання попиту

На тлі стрімкого зростання попиту на електроенергію від дата-центрів, аналітики Reuters зазначають, що ШІ-навантаження вже випереджають темпи генерації у ключових штатах. Наприклад, Meta нещодавно уклала 20-річну угоду з Constellation на постачання 1.1 ГВт ядерної енергії з Clinton Clean Energy Center в Іллінойсі.

Критика можливого повернення до традиційної генерації

Аналітики вважають, що пропозиція Трампа може стимулювати повернення інвестицій у викопне паливо та ядерну енергетику, зменшуючи федеральну підтримку для вітрової та сонячної генерації. Bloomberg повідомляє, що план потенційно скоротить податкові кредити, запроваджені Інфляційним актом, що може поставити під загрозу понад 300 ГВт майбутніх відновлюваних потужностей.

Критики стверджують, що такий енергетичний зсув може підтримати застарілу інфраструктуру ціною досягнення цілей декарбонізації.

Індустріальні об’єкти як частина AI-Energy Corridors

Як зазначає CBS News, до програми також увійде перепрофілювання колишнього сталеливарного заводу в Аліквіппі під великий дата-центр. Цей об’єкт стане ядром одного з кількох нових AI-Energy коридорів, які планується створити в межах проєкту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Bloomberg, CBS News, Axios