Казахстан не планує виходити з ОПЕК+, попри порушення квот

Обновлено: Июль 16, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Казахстан не планує виходити з ОПЕК+, попри порушення квот

Казахстан продовжує нарощувати видобуток нафти, перевищуючи власні квоти в рамках ОПЕК+, але не має наміру залишати альянс виробників. Країна заявляє, що угода допомагає стабілізувати ринок, хоча водночас захищатиме власні національні інтереси.

Позиція уряду Казахстану

  • Прем’єр-міністр Олжас Бектенов заявив, що Казахстан не розглядає вихід з ОПЕК+, бо вважає цей механізм важливим для стабільності ринку.
  • «Ми зробимо все можливе, щоб виконувати зобов’язання, але враховуватимемо національні інтереси», — наголосив прем’єр-міністр у коментарі агентству «Інтерфакс».

Зростання видобутку та експорту

  • За перше півріччя 2025 року видобуток нафти у Казахстані зріс на 11.6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
  • Це зростання обумовлено розширенням великих родовищ міжнародними компаніями.
  • Міністр енергетики Єрлан Аккенженов зазначив, що експорт також зросте цього року.

Напруженість у відносинах з ОПЕК+

Казахстан став серйозною проблемою для інших учасників ОПЕК+, оскільки не дотримується встановлених квот. Країна стверджує, що не може змусити міжнародні компанії скорочувати видобуток, оскільки підвищення обсягів видобутку відповідає її національним інтересам.

У червні 2025 року, за даними щомісячного звіту ОПЕК, видобуток у Казахстані зріс на 64 000 барелів на добу, до 1.847 млн барелів на добу, що суттєво перевищує встановлену на червень квоту у 1.5 млн барелів на добу.

Міжнародні оператори та квоти

Країна відкрито порушує цільові показники групи, продовжуючи збільшувати видобуток із проєктів, у яких беруть участь міжнародні компанії, такі як Chevron. Міністр енергетики Аккенженов ще у травні підтвердив:

«Республіка не має права змушувати іноземних операторів скорочувати видобуток»

Водночас генеральний директор Chevron Майк Вірт зазначив під час конференц-дзвінка за підсумками І кварталу:

«Щодо ОПЕК плюс у Казахстані, насправді таких обговорень не було. Ми не беремо участі в обговореннях про ОПЕК чи ОПЕК плюс»

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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