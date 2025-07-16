Казахстан не планує виходити з ОПЕК+, попри порушення квот

Казахстан продовжує нарощувати видобуток нафти, перевищуючи власні квоти в рамках ОПЕК+, але не має наміру залишати альянс виробників. Країна заявляє, що угода допомагає стабілізувати ринок, хоча водночас захищатиме власні національні інтереси.

Позиція уряду Казахстану

Прем’єр-міністр Олжас Бектенов заявив, що Казахстан не розглядає вихід з ОПЕК+, бо вважає цей механізм важливим для стабільності ринку.

«Ми зробимо все можливе, щоб виконувати зобов’язання, але враховуватимемо національні інтереси», — наголосив прем’єр-міністр у коментарі агентству «Інтерфакс».

Зростання видобутку та експорту

За перше півріччя 2025 року видобуток нафти у Казахстані зріс на 11.6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Це зростання обумовлено розширенням великих родовищ міжнародними компаніями.

Міністр енергетики Єрлан Аккенженов зазначив, що експорт також зросте цього року.

Напруженість у відносинах з ОПЕК+

Казахстан став серйозною проблемою для інших учасників ОПЕК+, оскільки не дотримується встановлених квот. Країна стверджує, що не може змусити міжнародні компанії скорочувати видобуток, оскільки підвищення обсягів видобутку відповідає її національним інтересам.

У червні 2025 року, за даними щомісячного звіту ОПЕК, видобуток у Казахстані зріс на 64 000 барелів на добу, до 1.847 млн барелів на добу, що суттєво перевищує встановлену на червень квоту у 1.5 млн барелів на добу.

Міжнародні оператори та квоти

Країна відкрито порушує цільові показники групи, продовжуючи збільшувати видобуток із проєктів, у яких беруть участь міжнародні компанії, такі як Chevron. Міністр енергетики Аккенженов ще у травні підтвердив:

«Республіка не має права змушувати іноземних операторів скорочувати видобуток»

Водночас генеральний директор Chevron Майк Вірт зазначив під час конференц-дзвінка за підсумками І кварталу:

«Щодо ОПЕК плюс у Казахстані, насправді таких обговорень не було. Ми не беремо участі в обговореннях про ОПЕК чи ОПЕК плюс»

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com