Ціни на нафту залишаються слабкими через відсутність нових санкцій проти російського експорту

Ціни на нафту знижуються через відсутність нових американських санкцій проти російської нафти, попри загрозу запровадження тарифів у майбутньому. На ринок впливають також коливання долара, переговори OPEC+ про коригування обсягів видобутку та зміни запасів у США.

Динаміка цін на нафту і бензин

Серпневі ф’ючерси на нафту WTI (CLQ25) закрились із зниженням на -0.69% (-0.46 дол.)

Серпневі ф’ючерси на бензин RBOB (RBQ25) виросли на +0.19% (+0.0042 дол.)

Ціни на нафту залишаються під тиском через зміцнення індексу долара на +0.5%.

Американська політика щодо російської нафти

Президент США Дональд Трамп утримався від негайного запровадження нових санкцій проти російського експорту нафти, заявивши лише про можливі тарифи на росію у разі відмови від припинення вогню. Також він пригрозив тарифами для країн-імпортерів російської нафти, таких як Китай та Індія.

Підтримка цін через стратегічні запаси США

Міністр енергетики США Кріс Райт повідомив, що уряд розглядає «креативні способи» поповнення Стратегічного нафтового резерву, що стало помірно підтримуючим фактором для ринку.

OPEC+ обговорює коригування видобутку

За даними Bloomberg, OPEC+ розглядає паузу у збільшенні видобутку після підвищення у вересні на 548 тис. барелів на добу. Це пов’язано з побоюваннями сповільнення світового попиту у другій половині року та можливим надлишком пропозиції. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує профіцит ринку на IV квартал 2025 року обсягом близько 1.5% від глобального споживання нафти, за рахунок накопичення запасів на рівні 1 млн барелів на добу.

Стратегія OPEC+ та саудівська політика

5 липня OPEC+ погодив підвищення видобутку на 548 тис. б/д з 1 серпня — понад очікуваних 411 тис. б/д. Саудівська Аравія заявила про можливість подальших аналогічних збільшень для стримування цін і покарання членів OPEC+, які перевищують квоти, таких як Казахстан і Ірак. Загалом, OPEC+ планує до вересня 2026 року поступово відновити 2.2 млн б/д скороченого раніше видобутку.

31 травня було узгоджено збільшення на 411 тис. б/д на липень, після аналогічного зростання у червні.

У червні видобуток зріс на +360 тис. б/д до 28.10 млн б/д — максимуму за півтора року.

Світові запаси нафти та фактори попиту

Зниження обсягів нафти на танкерах підтримує ціни: Vortexa повідомила про падіння запасів на танкерах, що стояли на рейді понад 7 діб, на -4.6% тиждень до тижня — до 78.03 млн барелів на тиждень, що завершився 11 липня.

Статистика запасів і видобутку у США

Запаси сирої нафти в США станом на 4 липня були на -8.0% нижчі за середній сезонний рівень за 5 років.

Запаси бензину — на -1.2% нижчі за сезонний середній показник.

Запаси дистилятів — на -23.6% нижчі за 5-річну середню норму.

Видобуток нафти у США за тиждень до 4 липня скоротився на -0.4% до 13.385 млн б/д, залишаючись трохи нижче рекорду у 13.631 млн б/д (грудень 2022).

Динаміка бурових установок у США

За даними Baker Hughes, кількість активних нафтових бурових установок у США за тиждень до 11 липня скоротилася на -1 — до нового мінімуму за 3.75 року на рівні 424 установок. З грудня 2022 року їхня кількість знизилася з 627 — максимуму за 5.25 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart