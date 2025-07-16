Японія представила план дій для впровадження бензинових сумішей E10 та E20

Уряд Японії анонсував амбітний план переходу на екологічніші бензинові суміші, що передбачає поступове запровадження E10 до 2030 року та E20 до 2040-го. Новий план деталізує юридичні, технічні й комерційні стратегії, необхідні для реалізації цих цілей.

Дорожня карта впровадження біопального

Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії (METI) 10 червня 2025 року презентувало план дій, спрямований на запровадження бензинових сумішей з підвищеним вмістом етанолу — E10 та E20. Цей план був поданий у звіті USDA Foreign Agricultural Service’s Global Agricultural Information Network (GAIN).

У листопаді 2024 року уряд Японії оголосив намір запровадити E10 до 2030 року та E20 до 2040 року.

Для підготовки до переходу планується обмежене впровадження E10 у 2028 році у вигляді бета-тесту поблизу нафтопереробних заводів.

Бета-тест дозволить зосередитися на локальних викликах, щоб ефективно подолати бар’єри для масштабного впровадження по всій країні.

Водночас METI запропонувало переглянути базові показники викидів парникових газів (GHG) для бензину. На сьогодні цільове скорочення викидів для транспортного біопального становить 55% порівняно з бензином, однак після завершення нового оцінювання життєвого циклу (LCA) планується збільшити його до 60%.

Оновлені параметри викидів

10 червня METI повідомило про зміну значення викидів GHG для бензину з 88.74 гCO2екв/МДж до 90.17 гCO2екв/МДж через збільшення викидів, пов’язаних із обов’язковою десульфуризацією нафти.

Перед офіційним підвищенням цільового показника до 60% буде відкрито публічне обговорення.

METI також планує додати до нормативної бази стандартні показники GHG для етанолу з бразильської кукурудзи, тайського цукру та тайського маніоку. Ці значення доповнять уже існуючі для етанолу з бразильської цукрової тростини та американської кукурудзи. Очікується, що їх інтегрують у політику Японії до весни 2026 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: USDA Foreign Agricultural Service