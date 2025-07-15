ЄС розглядає проєкт плаваючого цінового обмеження на російську нафту для посилення санкцій

Обновлено: Июль 15, 2025. Тэги: , , , , , , ,

ЄС розглядає проєкт плаваючого цінового обмеження на російську нафту для посилення санкцій

Європейська комісія працює над запровадженням динамічного механізму обмеження ціни на російську нафту. Такий підхід має посилити дію санкцій та уникнути політичних суперечок щодо кожного коригування ліміту.

Нова концепція замість фіксованої стелі

ЄС планує замінити чинне обмеження у $60 за барель на гнучкий поріг, що автоматично коригуватиметься відповідно до глобальних цін на нафту. За даними Reuters, стартовий рівень обговорюється трохи вище $45 за барель, але остаточна формула ще не погоджена.

  • Причина змін: поточна стеля втратила ефективність, оскільки російська нафта торгується значно дешевше за встановлений ліміт
  • Проблеми попередніх спроб: спроба знизити фіксований поріг до $45 провалилася через відсутність підтримки США та заперечення кількох країн ЄС
  • Опозиція: Греція, Кіпр і Мальта побоюються, що жорсткі обмеження нашкодять їхнім судноплавним компаніям

Політичний контекст і динамічний механізм

Єврокомісія прагне зробити систему більш гнучкою та контрольованою, уникнувши затяжних переговорів щодо кожного зниження стелі. Пропозиція передбачає регулярні автоматичні перегляди з прив’язкою до бенчмарк-цін.

  • Словаччина залишається противником ширшого пакету санкцій, критикуючи плани ЄС відмовитись від російських енергоносіїв до 2027 року
  • Запровадження нової схеми потребує одностайної підтримки країн ЄС

Позиція США

Вашингтон наразі офіційно не підтримав ідею плаваючого механізму, однак деякі американські законодавці висловлюють готовність підтримати нижчий ліміт. Президент Дональд Трамп раніше опирався такій ідеї, але нещодавно зайняв жорсткішу публічну позицію щодо росії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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