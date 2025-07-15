ЄС розглядає проєкт плаваючого цінового обмеження на російську нафту для посилення санкцій

Європейська комісія працює над запровадженням динамічного механізму обмеження ціни на російську нафту. Такий підхід має посилити дію санкцій та уникнути політичних суперечок щодо кожного коригування ліміту.

Нова концепція замість фіксованої стелі

ЄС планує замінити чинне обмеження у $60 за барель на гнучкий поріг, що автоматично коригуватиметься відповідно до глобальних цін на нафту. За даними Reuters, стартовий рівень обговорюється трохи вище $45 за барель, але остаточна формула ще не погоджена.

Причина змін: поточна стеля втратила ефективність, оскільки російська нафта торгується значно дешевше за встановлений ліміт

поточна стеля втратила ефективність, оскільки російська нафта торгується значно дешевше за встановлений ліміт Проблеми попередніх спроб: спроба знизити фіксований поріг до $45 провалилася через відсутність підтримки США та заперечення кількох країн ЄС

спроба знизити фіксований поріг до $45 провалилася через відсутність підтримки США та заперечення кількох країн ЄС Опозиція: Греція, Кіпр і Мальта побоюються, що жорсткі обмеження нашкодять їхнім судноплавним компаніям

Політичний контекст і динамічний механізм

Єврокомісія прагне зробити систему більш гнучкою та контрольованою, уникнувши затяжних переговорів щодо кожного зниження стелі. Пропозиція передбачає регулярні автоматичні перегляди з прив’язкою до бенчмарк-цін.

Словаччина залишається противником ширшого пакету санкцій, критикуючи плани ЄС відмовитись від російських енергоносіїв до 2027 року

Запровадження нової схеми потребує одностайної підтримки країн ЄС

Позиція США

Вашингтон наразі офіційно не підтримав ідею плаваючого механізму, однак деякі американські законодавці висловлюють готовність підтримати нижчий ліміт. Президент Дональд Трамп раніше опирався такій ідеї, але нещодавно зайняв жорсткішу публічну позицію щодо росії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters