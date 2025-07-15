Атлантичний ураганний сезон 2025: корекція прогнозу, але ризики для енергетики зберігаються

У середині липня Колорадський державний університет (CSU) оновив прогноз для атлантичного басейну, скоротивши очікувану кількість штормів через менш теплі океанські температури, порівняно з минулим роком. Попри корекцію, сезон залишається активнішим за середньостатистичний, а ризики для енергетичної інфраструктури зберігаються.

Оновлений прогноз CSU

16 іменованих штормів (проти 17 у попередньому прогнозі від квітня)

8 ураганів загалом

3 великі урагани (категорія 3–5 за шкалою Саффіра–Сімпсона)

Причина корекції: високий рівень вітрового зсуву в Карибському морі у червні-липні, який зазвичай пригнічує розвиток ураганів.

Попри це, CSU прогнозує вищу за середню ймовірність того, що великі урагани досягнуть узбережжя США та Карибського басейну цього року.

Вплив на енергетичну інфраструктуру

Щорічний атлантичний ураганний сезон офіційно триває з 1 червня до кінця листопада. У минулі роки шторми завдавали значних збитків нафтогазовій інфраструктурі США — від офшорного видобутку до транспортування та нафтопереробки.

Збитки оцінювались у мільярди доларів

Тижні простою виробництва й нафтопереробки

Зрив ланцюгів постачання пального як для внутрішнього споживання, так і для експорту

Цього року, попри незначне зниження прогнозу щодо кількості штормів, ключові учасники ринку пального та енергетичні компанії готуються до потенційних перебоїв у постачанні нафтопродуктів.

«Високий рівень вітрового зсуву в Карибському морі в червні-липні зазвичай пов’язаний із менш активними ураганними сезонами», — йдеться у звіті CSU.

Очікується, що наступне оновлення прогнозу буде оприлюднене на початку серпня, коли моделі врахують нові погодні дані.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence