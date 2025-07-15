Рубрика | Україна

Атлантичний ураганний сезон 2025: корекція прогнозу, але ризики для енергетики зберігаються

Обновлено: Июль 15, 2025. Тэги: , , , ,

Атлантичний ураганний сезон 2025: корекція прогнозу, але ризики для енергетики зберігаються

У середині липня Колорадський державний університет (CSU) оновив прогноз для атлантичного басейну, скоротивши очікувану кількість штормів через менш теплі океанські температури, порівняно з минулим роком. Попри корекцію, сезон залишається активнішим за середньостатистичний, а ризики для енергетичної інфраструктури зберігаються.

Оновлений прогноз CSU

  • 16 іменованих штормів (проти 17 у попередньому прогнозі від квітня)
  • 8 ураганів загалом
  • 3 великі урагани (категорія 3–5 за шкалою Саффіра–Сімпсона)

Причина корекції: високий рівень вітрового зсуву в Карибському морі у червні-липні, який зазвичай пригнічує розвиток ураганів.

Попри це, CSU прогнозує вищу за середню ймовірність того, що великі урагани досягнуть узбережжя США та Карибського басейну цього року.

Вплив на енергетичну інфраструктуру

Щорічний атлантичний ураганний сезон офіційно триває з 1 червня до кінця листопада. У минулі роки шторми завдавали значних збитків нафтогазовій інфраструктурі США — від офшорного видобутку до транспортування та нафтопереробки.

  • Збитки оцінювались у мільярди доларів
  • Тижні простою виробництва й нафтопереробки
  • Зрив ланцюгів постачання пального як для внутрішнього споживання, так і для експорту

Цього року, попри незначне зниження прогнозу щодо кількості штормів, ключові учасники ринку пального та енергетичні компанії готуються до потенційних перебоїв у постачанні нафтопродуктів.

«Високий рівень вітрового зсуву в Карибському морі в червні-липні зазвичай пов’язаний із менш активними ураганними сезонами», — йдеться у звіті CSU.

Очікується, що наступне оновлення прогнозу буде оприлюднене на початку серпня, коли моделі врахують нові погодні дані.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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